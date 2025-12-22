CDR.cz - Vybráno z IT

NASA sledovala rozpad komety v přímém přenosu. Hlavní roli hrál sluneční vítr

Pondělí, 22 Prosinec 2025 - 05:00

Zdroj: Shutterstock

Kometa Lemmon prolétla na konci roku 2025 blízko Slunce a nabídla vědcům vzácnou podívanou. Sonda PUNCH zachytila, jak sluneční vítr v reálném čase mění tvar jejího ohonu a postupně ji oslabuje.
Když se kometa Lemmon na podzim 2025 přiblížila ke Slunci, nebyla to jen další jasná tečka na obloze. Pro vědce z NASA se stala nečekaným nástrojem, díky kterému mohli sledovat chování Slunce způsobem, který běžná měření nenabízejí. Mise PUNCH, složená ze čtyř malých družic obíhajících Zemi, zachytila kometu v okamžiku, kdy se pohybovala oblastí, kde se sluneční atmosféra mění v proud částic známý jako sluneční vítr.

Právě tento neviditelný proud sehrál klíčovou roli. Snímky pořízené mezi koncem října a polovinou listopadu ukazují, jak se ohon komety v průběhu dní dramaticky měnil. Někdy se prodlužoval, jindy se naopak zkracoval, místy se zdálo, jako by se na okamžik přetrhl. Nešlo o náhodu ani optický klam. Každá změna odpovídala výkyvům ve sluneční aktivitě, které PUNCH zaznamenával současně.

Nejvýraznější zásahy přišly na přelomu října a listopadu. Zvýšená aktivita Slunce tehdy doslova rozcuchala kometární ohon. Jakmile se podmínky uklidnily, ohon se znovu vytvořil, i když už nikdy nepůsobil tak kompaktně jako dřív. Pro astronomy to byl přímý důkaz toho, jak silně Slunce ovlivňuje i relativně vzdálené objekty ve vnitřní části Sluneční soustavy.

PUNCH ukázal pohyb v čase, ne jen snímek

To, co dělá pozorování komety Lemmon výjimečným, není jen samotný jev, ale způsob, jakým byl zaznamenán. Mise PUNCH nesleduje Slunce jako statický objekt. Její přístroje mapují celý prostor kolem něj a sledují přechod sluneční koróny do slunečního větru. Když se do tohoto zorného pole dostala kometa, vznikla unikátní situace. Pohybující se těleso se stalo jakýmsi ukazatelem proudění částic, které by jinak zůstalo lidskému oku skryté.

Výsledkem je časová sekvence snímků, ze které vědci sestavili plynulý záznam. Ten ukazuje nejen samotnou kometu, ale i dynamiku prostředí, kterým prochází. Změny tvaru ohonu nejsou náhodné, ale přímo reagují na strukturu slunečního větru, jeho hustotu a rychlost. Takový pohled byl dosud vzácný, protože podobná měření se obvykle opírají o nepřímá data z přístrojů, nikoli o vizuální stopu v podobě komety.

Kometa Lemmon byla objevena teprve v lednu 2025 a její průlet kolem Slunce byl relativně krátký. V datech PUNCH je stále patrná, ale rychle slábne a během ledna 2026 by měla ze zorného pole sond definitivně zmizet. Přesto už teď je jasné, že její krátká existence v blízkosti Slunce přinesla cenné poznatky. 

