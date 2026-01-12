CDR.cz - Vybráno z IT

Astronomové našli mimozemské stanice, které sledují bouře na vzdálených hvězdách

Pondělí, 12 Leden 2026 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír, Věda a technika

Zdroj: Shutterstock

Astronomové objevili přirozené „vesmírné meteorologické stanice“ u mladých červených trpaslíků. Tyto plazmové struktury ukazují, jak hvězdy bombardují své planety částicemi a proč to může rozhodovat o tom, zda se tam udrží atmosféra a voda.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Červení trpaslíci, odborně M trpaslíci, tvoří většinu hvězd v Mléčné dráze. Jsou menší a chladnější než Slunce, ale téměř každý z nich má alespoň jednu kamennou planetu velikosti Země. Problém je v tom, že mladí červení trpaslíci bývají extrémně aktivní. Produkují silné erupce, výrony plazmatu a intenzivní proudy částic. Ty mohou planety ohřívat, ohlodávat jejich atmosféru nebo ji dokonce úplně odnést do vesmíru. Právě proto je otázka jejich obyvatelnosti tak otevřená.

Luke Bouma z Carnegie Institution for Science se spolu s Moirou Jardineovou z University of St Andrews zaměřil na zvláštní skupinu mladých M trpaslíků, kterým astronomové říkají komplexní periodické proměnné. Tyto hvězdy se rychle otáčejí a jejich jasnost pravidelně kolísá. Dlouho se nevědělo, zda za to mohou skvrny na povrchu hvězdy, nebo něco, co ji obklopuje.

Hvězdy jako vlastní meteorologické stanice

Klíč přišel až s detailním rozborem spekter těchto hvězd. Tým vytvořil takzvané spektroskopické filmy, které umožňují sledovat, co se děje v těsné blízkosti hvězdy v čase. Ukázalo se, že poklesy jasu nejsou náhodné. Způsobují je obrovské shluky chladnějšího plazmatu, které jsou zachyceny v magnetickém poli hvězdy.

Toto plazma se s rotací hvězdy shromažďuje do tvaru prstence, odborně toru, který ji obepíná jako obří magnetický koblih. Nejde o planetu ani o disk prachu, ale o hmotu uvězněnou magnetickým polem. Když tento prstenec přechází před hvězdou z našeho pohledu, část jejího světla pohltí a my vidíme pokles jasu.

Zdroj: Shutterstock

Právě tyto struktury se ukázaly být nečekaně cenné. Fungují jako přirozené sondy, které prozrazují, kolik plazmatu se kolem hvězdy nachází, jak se pohybuje a jak silně ho hvězdné magnetické pole drží. Jinými slovy, jsou to jakési meteorologické mimozemské stanice pro vesmírné počasí cizích hvězd.

Podle odhadů by podobné plazmové prstence mohlo mít v raném vývoji až deset procent červených trpaslíků. To je překvapivě vysoké číslo, které z těchto objektů dělá důležitý nástroj pro studium toho, jak hvězdy působí na své planety.

Proč na tom záleží pro život

Ve Sluneční soustavě víme, že částice a magnetické bouře dokážou mít větší vliv než samotné světlo. Například Mars přišel o většinu své atmosféry, protože ztratil globální magnetické pole a sluneční vítr ji mohl postupně odnášet. U mladých červených trpaslíků jsou tyto procesy ještě mnohem extrémnější.

Pokud planeta obíhá blízko takové aktivní hvězdy, může být doslova bombardována proudy nabitých částic. To může zahřívat horní vrstvy atmosféry, rozbíjet molekuly vody a postupně připravit svět o vše, co by mohlo podporovat život. Na druhou stranu přesné měření těchto procesů umožní astronomům lépe odhadnout, které planety mají šanci si atmosféru udržet a které jsou odsouzené k vysušení.

Dalším krokem Boumova týmu je zjistit, odkud plazma v těchto prstencích pochází. Zda je vyvrhováno samotnou hvězdou, nebo jestli může pocházet i z interakcí s obíhajícími planetami. Pokud by se potvrdilo, že planety přispívají k těmto strukturám, otevřelo by to úplně novou cestu, jak nepřímo studovat jejich magnetická pole a atmosféry.

Diskuze
Tagy: 
vesmír, věda a technika, planety
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

NASA Perseverance možná našel první známky života na Marsu

Rover Perseverance učinil na Marsu objev, který může změnit náš pohled na vesmír. Vzorek horniny „Sapphire Canyon“ z kráteru Jezero vykazuje chemické stopy, jež by mohly ukazovat na dávnou mikrobiální aktivitu. Jistotu ale vědci zatím nemají – před námi je dlouhá cesta k potvrzení života mimo Zemi.

Miniaturní laser s 80% účinností: Vědci ukázali budoucnost medicíny a vědy

Vědci ze Stuttgartu vyvinuli laser, který se vejde do dlaně, ale výkonem překonává obří laboratorní systémy. Díky nové multipasové technologii dosáhli účinnosti až 80 %, což může znamenat průlom v lékařství, výrobě i kvantovém výzkumu.

Tajemné „temné hvězdy“: Webbův teleskop našel nový druh hvězd

Nová data z teleskopu Jamese Webba naznačují, že ve vesmíru mohly existovat hvězdy poháněné temnou hmotou. Tyto záhadné objekty, označované jako supermasivní temné hvězdy, by mohly vysvětlit, proč Webb pozoruje nečekaně jasné galaxie v raném vesmíru – a možná i původ prvních supermasivních černých děr.

Obří asteroid zasáhl Austrálii před 11 miliony lety. Kráter se však ztratil

Vědci z Curtin University oznámili objev, který může přepsat část geologické historie Země. V jižní Austrálii našli mikroskopické stopy dávné katastrofy – drobné skleněné úlomky zvané tektity. Ty vznikly, když před 11 miliony lety dopadl na planetu obrovský asteroid. Záhadou však zůstává, kde je kráter, který by po takovém nárazu musel vzniknout.

Lunární radioteleskopy mohou odhalit původ temné hmoty

Vědci z Japonska vytvořili nejpokročilejší simulaci slabých rádiových vln z období po Velkém třesku. Pokud se tyto signály podaří zachytit pomocí měsíčních radioteleskopů, lidstvo by mohlo poprvé skutečně nahlédnout do nitra temné hmoty – neviditelného lešení vesmíru.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi