Teleskop Jamese Webba odhalil objekt, jaký věda ještě neviděla
Takto vznikl vesmír: Vědci napodobili první chemickou vazbu po Velkém třesku
Tým astronomů z Yaleovy univerzity a Univerzity v Kodani objevil pomocí teleskopu Jamese Webba objekt, který pojmenovali „Infinity“ galaxie. Jde o výsledek srážky dvou diskových galaxií, jejichž hvězdné prstence vytvořily obrazec připomínající symbol ∞. V samotném středu se skrývá útvar, který vědci považují za čerstvě zrozenou supermasivní černou díru — vůbec první takový objev v historii.
Neobvyklá poloha a hmotnost černé díry
Pozorování odhalilo, že černá díra neleží v jádru žádné z původních dvou galaxií, ale mezi nimi, obklopená hustým oblakem plynu. Spektroskopie provedená na observatoři Keck na Havaji ukázala, že objekt má hmotnost přibližně milionkrát větší než Slunce, což je srovnatelné s černou dírou v centru Mléčné dráhy.
Zdroj: Shutterstock
V astronomii existují dvě hlavní teorie: „lehká semena“ a „těžká semena“. První předpokládá, že černé díry vznikají z pozůstatků masivních hvězd a postupně rostou slučováním, což je ale proces příliš pomalý na vysvětlení extrémně hmotných černých děr v raném vesmíru. Druhá možnost — těžká semena — počítá s přímým kolapsem obrovských mračen plynu, což je jev, který obvykle vede ke vzniku hvězd. Infinity galaxie by mohla být důkazem, že za určitých extrémních podmínek plynový kolaps skutečně vytvoří černou díru.
Kosmická srážka jako spouštěč
Podle hlavního autora studie Pietera van Dokkuma došlo při srážce galaxií k prudkému stlačení plynů, které vytvořilo extrémně hustý útvar. Ten se mohl zhroutit přímo do černé díry, aniž by vznikla hvězda. Takové podmínky byly v raných fázích vesmíru podle vědců mnohem běžnější než dnes, což by mohlo vysvětlovat rychlý vznik prvních supermasivních černých děr.
Tým plánuje detailnější průzkum pomocí adaptivní optiky observatoře Keck, který by měl odhalit chování plynu v bezprostřední blízkosti objektu. Paralelně poběží počítačové simulace s cílem ověřit, zda podobná kolize může skutečně vyústit ve vznik černé díry. Pokud se hypotéza potvrdí, Infinity galaxie by mohla představovat klíčový důkaz o tom, jak vznikla i centrální černá díra naší Mléčné dráhy.