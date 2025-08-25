70 let hledali odpověď, teď ji máme: Jak Slunce vytváří erupce
Ještě před pár lety by to znělo jako science fiction. V srpnu 2018 NASA vypustila sondu Parker Solar Probe s jediným cílem – přiblížit se ke Slunci víc než kdykoli předtím. Nyní víme, že tento risk stál za to. Během průletu 6. září 2022 se sonda dostala do oblasti, kde se magnetická pole Slunce lámou a znovu propojují. Tím potvrdila teorii, kterou fyzikové rozpracovávali už od 50. let minulého století.
Tajemství magnetického přepojení
Magnetické přepojení je proces, při kterém se linie magnetického pole ve žhavé sluneční plazmě náhle přetrhnou a znovu spojí v jiné konfiguraci. Tato „kosmická jiskra“ uvolní obrovské množství energie, která může vyvolat sluneční erupce, výrony koronální hmoty a bouře schopné narušit satelity, komunikaci i elektrické sítě na Zemi.
Dosud se o tomto jevu mluvilo hlavně teoreticky. Díky sondě Parker Solar Probe ale máme první přímé důkazy přímo z koróny, vnější vrstvy sluneční atmosféry. Přístroje sondy měřily změny magnetického pole a hustoty plazmy v okamžiku, kdy došlo k přepojení.
Zdroj: Shutterstock
Když se propojí Slunce a Země
Na studii se podílel tým Southwest Research Institute (SwRI), který porovnal data Parker Solar Probe s údaji z evropské mise Solar Orbiter. Společně vytvořili nejpodrobnější obrázek o tom, jak proces přepojení funguje nejen na Slunci, ale i v magnetosféře Země.
Podobný mechanismus se totiž odehrává i v okolí naší planety, kde magnetické pole Země interaguje se slunečním větrem. Díky sondě MMS jsme už dříve pochopili menší měřítko tohoto jevu poblíž Země. Nová měření z Parker Solar Probe ale konečně ukazují, jak to celé vypadá v obrovském měřítku na samotném Slunci.
Proč je to tak důležité
Význam objevu přesahuje čistou vědu. Sluneční bouře vyvolané magnetickým přepojením dokážou během několika hodin narušit chod technologií, na kterých je moderní civilizace závislá – od satelitů a navigace až po rozvodné sítě. Porozumění tomu, jak a kdy takové bouře vznikají, je zásadní pro to, abychom se na ně dokázali připravit.
„Dlouho jsme měli jen simulace,“ vysvětluje hlavní autor studie Dr. Ritesh Patel. „Teď máme skutečná data, která potvrzují, že naše modely byly správné. To nám umožní předvídat erupce mnohem přesněji a chránit technologie na Zemi.“