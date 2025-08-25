CDR.cz - Vybráno z IT

70 let hledali odpověď, teď ji máme: Jak Slunce vytváří erupce

Pondělí, 25 Srpen 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Po desetiletích spekulací máme konečně důkaz. NASA oznámila, že sonda Parker Solar Probe poprvé v historii proletěla oblastí Slunce, kde se setkávají a znovu spojují magnetická pole. Tento proces, známý jako magnetické přepojení, je klíčem k pochopení erupcí a slunečních bouří, které mohou ohrožovat naši planetu.

Blackout v Česku? Tyto nástroje vám pomohou udržet chod domácnosti

Ještě před pár lety by to znělo jako science fiction. V srpnu 2018 NASA vypustila sondu Parker Solar Probe s jediným cílem – přiblížit se ke Slunci víc než kdykoli předtím. Nyní víme, že tento risk stál za to. Během průletu 6. září 2022 se sonda dostala do oblasti, kde se magnetická pole Slunce lámou a znovu propojují. Tím potvrdila teorii, kterou fyzikové rozpracovávali už od 50. let minulého století.

Tajemství magnetického přepojení

Magnetické přepojení je proces, při kterém se linie magnetického pole ve žhavé sluneční plazmě náhle přetrhnou a znovu spojí v jiné konfiguraci. Tato „kosmická jiskra“ uvolní obrovské množství energie, která může vyvolat sluneční erupce, výrony koronální hmoty a bouře schopné narušit satelity, komunikaci i elektrické sítě na Zemi.

Dosud se o tomto jevu mluvilo hlavně teoreticky. Díky sondě Parker Solar Probe ale máme první přímé důkazy přímo z koróny, vnější vrstvy sluneční atmosféry. Přístroje sondy měřily změny magnetického pole a hustoty plazmy v okamžiku, kdy došlo k přepojení.

Zdroj: Shutterstock

Když se propojí Slunce a Země

Na studii se podílel tým Southwest Research Institute (SwRI), který porovnal data Parker Solar Probe s údaji z evropské mise Solar Orbiter. Společně vytvořili nejpodrobnější obrázek o tom, jak proces přepojení funguje nejen na Slunci, ale i v magnetosféře Země.

Podobný mechanismus se totiž odehrává i v okolí naší planety, kde magnetické pole Země interaguje se slunečním větrem. Díky sondě MMS jsme už dříve pochopili menší měřítko tohoto jevu poblíž Země. Nová měření z Parker Solar Probe ale konečně ukazují, jak to celé vypadá v obrovském měřítku na samotném Slunci.

Proč je to tak důležité

Význam objevu přesahuje čistou vědu. Sluneční bouře vyvolané magnetickým přepojením dokážou během několika hodin narušit chod technologií, na kterých je moderní civilizace závislá – od satelitů a navigace až po rozvodné sítě. Porozumění tomu, jak a kdy takové bouře vznikají, je zásadní pro to, abychom se na ně dokázali připravit.

„Dlouho jsme měli jen simulace,“ vysvětluje hlavní autor studie Dr. Ritesh Patel. „Teď máme skutečná data, která potvrzují, že naše modely byly správné. To nám umožní předvídat erupce mnohem přesněji a chránit technologie na Zemi.“

Tagy: 
vesmír, fyzika, planety
Zdroje: 

Scitechdaily.com

nahlásit chybu

Něco ve vesmíru bliká: Nevypadá to jako cokoliv, co dosud známe

Kosmos nás znovu zaskočil. Astronomové objevili objekt, který jako by porušoval známé zákony přírody. ASKAP J1832-0911 bliká v pravidelných intervalech – a zároveň vysílá jak rádiové vlny, tak rentgenové záření. To zatím žádné známé vesmírné těleso nedělá.

Astronomové objevili zvláštní černou díru bloudící daleko od galaktického jádra

V hlubinách vesmíru, kde ticho prolamují jen výbuchy supernov a gravitační otřesy z dávných srážek, se odehrál objev, který otřásl dosavadními představami o tom, kde v galaxiích černé díry žijí — a umírají. Astronomové z Kalifornské univerzity v Berkeley totiž jako první na světě detekovali masivní černou díru, která ničí hvězdu daleko od centra své galaxie.

Tisíce let starý zvuk z hlubin kosmu. Vědci mu naslouchají z druhé strany Měsíce

Zatímco na Zemi ruší kosmické signály mobilní sítě, Wi-Fi a satelity, na odvrácené straně Měsíce je ticho. A právě tam chce tým britských vědců vyslat satelit CosmoCube, aby zachytil dávný „šepot“ vesmíru – signály z doby, kdy hvězdy ještě neexistovaly.

Vesmírný rekordman: Černá díra s hmotností 36 miliard Sluncí

Astronomové oznámili objev, který může přepsat žebříček největších černých děr ve vesmíru. V srdci galaxie přezdívané „Kosmická podkova“ se skrývá objekt o hmotnosti 36 miliard Sluncí – možná nejhmotnější černá díra, jakou jsme kdy zaznamenali.

Obří jet z černé díry odhalil relikty Velkého třesku

Astronomové objevili výjimečně silný výtrysk částic z černé díry, která vznikla jen tři miliardy let po Velkém třesku. Tento jet je natolik vzdálený, že ho vědci dokázali detekovat pouze díky tomu, že interaguje s reliktním zářením – prastarým světlem z počátku vesmíru. Pomocí rentgenového teleskopu Chandra a radioteleskopu VLA tak odhalili dva extrémní úkazy, které nabízejí jedinečný pohled do období nejbouřlivějšího růstu galaxií v dějinách kosmu.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi