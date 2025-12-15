Objekt starší než Slunce. Vědci studují kometu z jiné části Mléčné dráhy
Na obloze se občas objeví něco, co i zkušené astronomy přiměje zpozornět. Ne kvůli hrozbě, ale proto, že podobnou příležitost člověk možná zažije jen jednou za život. Přesně to je případ objektu označeného jako 3I ATLAS. Kometa, která podle výpočtů nevznikla u Slunce, ale někde úplně jinde v galaxii, a teď se na krátký okamžik stala součástí našeho kosmického okolí.
Její dráha je jiná, než jakou mají běžné komety ze Sluneční soustavy. Letí příliš rychle a po příliš otevřené trajektorii. Všechno nasvědčuje tomu, že jde o skutečného mezihvězdného tuláka, těleso vyvržené z cizí hvězdné soustavy, které po miliardy let bloudilo Mléčnou dráhou, než se náhodou přiblížilo k našemu Slunci.
Zelená barva, která prozrazuje víc, než se zdá
Zpočátku se 3I ATLAS jevila jako poměrně nenápadná. Slabý objekt s tlumeným zabarvením, jakých astronomové sledují desítky. Pak se ale začalo dít něco, co zaujalo i ty, kteří jsou zvyklí na ledacos. Kometa začala rychle jasnět a její koma se zbarvila do výrazné zelené.
Zdroj: Shutterstock
Nejde o nic nadpřirozeného, ani o chybu přístrojů. Zelený odstín vzniká při uvolňování molekul dvouatomového uhlíku, které se při ozáření Sluncem rozsvítí typickým světlem. U běžných komet je to známý jev. V tomto případě je ale důležité odkud tyto molekuly pocházejí. Nezformovaly se u Slunce, ale u jiné hvězdy, v jiném chemickém prostředí a možná i v jiné části galaxie.
Každý nový výtrysk plynu a prachu tak přináší informaci o tom, jak vypadaly podmínky v dávno zaniklé hvězdné soustavě. Bez sond, bez letů do hlubokého vesmíru. Stačí pozorně měřit světlo, které k nám z komety dorazí.
Krátká návštěva s dlouhým významem
Podle odhadů je 3I ATLAS velmi starý objekt, možná dokonce starší než samotná Sluneční soustava. Jeho nepravidelné změny jasnosti naznačují, že se jádro otáčí a postupně odhaluje různé vrstvy ledu a prachu. Některé reagují na Slunce silněji, jiné zůstávají relativně klidné. I to pomáhá vědcům odhadnout strukturu tělesa, které vznikalo za zcela jiných podmínek než komety, na jaké jsme zvyklí.
Přestože se kometa dostane na kosmické poměry relativně blízko k Zemi, není důvod k obavám. Její role je jiná. Jde spíše o vzorek hmoty, která vznikla mimo náš svět a teď nám na krátkou chvíli umožňuje nahlédnout, jak univerzální, nebo naopak rozmanitý, může být proces vzniku planetárních soustav.