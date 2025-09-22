CDR.cz - Vybráno z IT

Sto let záhady: Vědci konečně rozluštili tajemství nejzářivější dvojhvězdy

Pondělí, 22 Září 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Dvojhvězda V Sagittae se podle astronomů blíží k dramatickému finále. Bílý trpaslík v tomto systému hltá svého většího partnera takovým tempem, že jednou vyústí v supernovu, jejíž záře bude zřetelná i ve dne - a to přesto, že se nachází deset tisíc světelných let od Země.

Na první pohled jde o nenápadný hvězdný systém, přesto si získal pozornost astronomů z celého světa. V Sagittae, dvojhvězda vzdálená přibližně 10 000 světelných let, se ukázala jako dosud nejjasnější svého druhu. A důvod? Jeden z partnerů, bílý trpaslík, požírá svou větší hvězdnou družku rychlostí, která nemá obdoby.

Bílý trpaslík je pozůstatek hvězdy, která již vyčerpala své palivo a zhroucením se proměnila v kompaktní objekt. Přesto dokáže díky gravitaci vysávat hmotu ze svého souseda. Každých 12,3 hodiny obě hvězdy obíhají kolem sebe v těsném gravitačním sevření a při každém takovém „tanci“ se dostávají blíž a blíž. Tento proces už dnes způsobuje, že V Sagittae září s neobvyklou intenzitou.

Mezinárodní tým vědců vedený dr. Pasi Hakalou z Univerzity v Turku, ve spolupráci s dr. Pablem Rodríguezem Gilem z Kanárského astrofyzikálního institutu a profesorem Philem Charlesem z Univerzity v Southamptonu, oznámil, že jejich výzkum objasnil záhadu známou více než sto let. Už od roku 1902 si totiž astronomové lámali hlavu, proč tento systém svítí tak oslnivě.

Zdroj: Shutterstock

Podle nové studie, publikované v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, je odpovědí právě „kosmický kanibalismus“. Bílý trpaslík na povrchu spalující hmotu svého partnera vytváří doslova termonukleární ohňostroj. Výsledkem je obrovská zářivost, která činí z dvojhvězdy jakýsi maják na obloze.

Pozorování provedená pomocí Very Large Telescope Evropské jižní observatoře v Chile odhalila i další překvapení – kolem hvězd se nachází obří prstenec plynu. Ten vzniká proto, že trpaslík nedokáže pohltit veškerou hmotu, kterou z větší hvězdy přitahuje. Část tak uniká do prostoru a vytváří zářící halo.

„Tento plyn nám poskytuje klíčovou stopu, jak hvězdy žijí a jak končí jejich životy,“ vysvětluje dr. Hakala. Právě přebytek hmoty a extrémní jas naznačují, že systém se rychle blíží k osudovému konci.

Astronomové se shodují, že v následujících desetiletích může V Sagittae zažít menší výbuchy – tzv. novy, kdy se na povrchu trpaslíka náhle uvolní nahromaděná energie. Nakonec ale oba objekty splynou a dojde k supernově. Podle odhadů bude tato exploze natolik jasná, že ji lidé spatří pouhým okem i ve dne.

Tagy: 
vesmír, planety, hvězdy
Zdroje: 

Scitechdaily.com

nahlásit chybu

70 let hledali odpověď, teď ji máme: Jak Slunce vytváří erupce

Po desetiletích spekulací máme konečně důkaz. NASA oznámila, že sonda Parker Solar Probe poprvé v historii proletěla oblastí Slunce, kde se setkávají a znovu spojují magnetická pole. Tento proces, známý jako magnetické přepojení, je klíčem k pochopení erupcí a slunečních bouří, které mohou ohrožovat naši planetu.

Vesmírná socha z prachu a plynu: Hubble ukázal, jak hvězdy mění své okolí

Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s NASA slaví 35. výročí slavného Hubbleova vesmírného dalekohledu ve velkém stylu. K oslavě této technologické legendy vydala nově zpracovaný snímek jednoho z nejikoničtějších objektů naší galaxie – Orlí mlhoviny (Messier 16). V ohromujícím záběru dominuje mohutný pilíř plynu a prachu, který se tyčí do výšky 9,5 světelného roku. Tato kosmická věž je zhmotněním neustálého zrodu hvězd – a také poctou odkazu Hubbleova pohledu na vesmír.

Malé galaxie, velká záhada: Nový výzkum přepisuje to, co víme o temné hmotě

Nový výzkum ukazuje, že trpasličí galaxie se chovají jinak, než předpovídají dosavadní modely. Ty difuzní se seskupují víc než kompaktní – a to může znamenat, že o temné hmotě víme mnohem méně, než jsme si mysleli.

Rušný víkend na ISS: Progress 93 se připojuje, Cygnus XL chystá start

Na Mezinárodní vesmírné stanici panuje rušný víkend. Zatímco ruská loď Progress 93 se připravuje na automatické připojení k modulu Zvezda, v USA stojí na rampě Cygnus XL, dosud největší nákladní loď společnosti Northrop Grumman. Oba lety ukazují, jak důležitá je pravidelná zásobovací mise pro vědecký život posádky na oběžné dráze.

Simulace srážky neutronových hvězd: Během 1,5 sekundy vzniká černá díra

Vědcům se podařilo vytvořit nejdelší a nejpodrobnější simulaci srážky neutronových hvězd. Během 1,5 sekundy tato kosmická událost ukázala, jak vzniká černá díra i nejvzácnější prvky ve vesmíru.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi