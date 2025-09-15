Rušný víkend na ISS: Progress 93 se připojuje, Cygnus XL chystá start
Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) má za sebou mimořádně rušný víkend. Do hry vstoupily hned dvě zásobovací lodě ze dvou různých koutů světa – ruská Progress 93 a americká Cygnus XL. Jejich úkolem je zajistit, aby posádka Expedice 73 měla nejen dostatek paliva a jídla, ale také nový vědecký materiál pro pokračující experimenty.
Progress 93: ruský zásobovač doráží první
Loď Progress 93 odstartovala z kosmodromu Bajkonur ve čtvrtek. Nese přibližně tři tuny potravin, paliva a dalšího vybavení. Podle plánu se měla automaticky připojit k zadnímu portu modulu Zvezda v sobotu odpoledne. Všechny manévry probíhaly autonomně, nicméně stanice byla v pohotovosti – velitel posádky Sergej Ryzikov a palubní inženýr Alexej Zubritskij byli připraveni v případě potřeby zasáhnout.
Samotné připojení proběhlo v 13:27 našeho času, a okamžitě poté začaly přípravy na vykládku. Nejde jen o praktickou stránku zásobování – Progress je životně důležitý také proto, že pravidelně dopravuje palivo potřebné pro korekce oběžné dráhy ISS.
Zdroj: Shutterstock
Cygnus XL: americký rekordman
Zatímco Progress dorazil na místo, na Floridě čekala na odpalovací rampě nová varianta nákladní lodi Cygnus. Označení XL není náhodné – jde o největší model v historii tohoto programu. Společnost Northrop Grumman připravila více než 11 000 liber (tedy přes pět tun) nákladu, což je dosud nejvyšší hodnota.
Start byl naplánován na neděli z Cape Canaveralu. Pokud vše půjde podle plánu, Cygnus dorazí k ISS během středy. Zde ho tradičně zachytí robotická paže Canadarm2, kterou budou ovládat astronauti Jonny Kim a Zena Cardman.
Proč jsou tyto dodávky klíčové
Pravidelné zásobovací mise nejsou jen o jídle a čistém prádle. Posádka Expedice 73 se soustředí na široké spektrum výzkumů – od sledování vlivu kosmického záření, přes biologické a lékařské studie, až po pokusy s fermentací nebo výzkum plazmové fyziky. Každá dodávka tedy přináší nejen zásoby pro přežití, ale i přístroje a vzorky, které posouvají vědecké poznání.
Významné je i to, že se zde ukazuje mezinárodní spolupráce. Ruská a americká loď se sice na orbitu vydávají odděleně, ale ve výsledku doplňují jedna druhou a společně podporují fungování celého orbitálního komplexu. V době geopolitických napětí tak ISS zůstává unikátním místem, kde věda a přežití mají přednost před politikou.
Expedice 73 pokračuje
Pro samotnou posádku to znamená několik hektických dní. Sotva vyloží Progress, už se musí chystat na přílet Cygnusu. Do toho pokračují ve své vědecké práci, opravách kabeláže a monitorování stavu stanice.
Následující týden tak bude pro ISS jedním z těch, kdy se ukazuje, jak složitý orchestr v zákulisí funguje, aby lidé mohli na oběžné dráze žít a pracovat. Ať už jde o techniky v Bajkonuru, inženýry na Floridě nebo samotné astronauty ve vesmíru, všichni mají jeden společný cíl: Udržet stanici v chodu a posunout hranice lidského poznání.