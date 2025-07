Do sluneční soustavy míří kometa stará 7 miliard let. A není z naší galaxie

Z hlubin Mléčné dráhy přilétá objekt, který tu ještě nebyl. Kometa 3I/ATLAS je stará přes 7 miliard let a pochází z oblasti galaktického disku, kam se naše dalekohledy běžně nedostanou. Podle astronomů je to vůbec nejstarší mezihvězdný objekt, který kdy vstoupil do naší sluneční soustavy – a může změnit způsob, jakým chápeme vznik hvězd a planet.