CDR.cz - Vybráno z IT

Vesmírný rekordman: Černá díra s hmotností 36 miliard Sluncí

Středa, 13 Srpen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Astronomové oznámili objev, který může přepsat žebříček největších černých děr ve vesmíru. V srdci galaxie přezdívané „Kosmická podkova“ se skrývá objekt o hmotnosti 36 miliard Sluncí – možná nejhmotnější černá díra, jakou jsme kdy zaznamenali.

Teleskop Jamese Webba odhalil objekt, jaký věda ještě neviděla

Galaxie známá jako Cosmic Horseshoe dostala své jméno díky výraznému jevu gravitační čočky, který zakřivuje světlo vzdálenější galaxie do tvaru obří podkovy. Právě v jejím středu vědci našli černou díru, jejíž hmotnost odhadují na 36 miliard Sluncí – téměř 10 000× více než má Sagittarius A*, černá díra uprostřed Mléčné dráhy.

Podle studie zveřejněné 7. srpna 2025 v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society jde o jeden z deseti největších dosud známých objektů svého druhu. Profesor Thomas Collett z University of Portsmouth uvedl, že díky nové metodě mají tentokrát na hmotnost mimořádně spolehlivý odhad.

Jak se měří gigant, který „spí“

Problémem při měření vzdálených černých děr je jejich neaktivita – pokud nepohlcují materiál, nevydávají jasný signál. V tomto případě vědci využili kombinaci gravitačního čočkování a studia pohybu hvězd v hostitelské galaxii. Tento přístup jim umožnil „nahlédnout“ do oblasti, kterou běžné teleskopy nerozliší, a z pohybu hvězd odvodit přítomnost i hmotnost centrálního objektu.

Zdroj: Shutterstock

PhD student Carlos Melo z Universidade Federal do Rio Grande do Sul zdůraznil, že černá díra je v současnosti „dormantní“, tedy neaktivní, a její existence byla potvrzena výhradně na základě gravitačního vlivu na okolí.

Vzdálená a tichá, přesto mocná

Kosmická podkova leží přibližně 5 miliard světelných let od Země. V takové vzdálenosti je přímé měření hmotnosti černých děr obvykle možné jen tehdy, když jsou aktivní. Tento případ je výjimečný tím, že šlo o objekt v klidovém stavu, přesto se podařilo dosáhnout přesného výsledku.

Tato metoda by mohla otevřít cestu k objevům dalších „skrytých“ obřích černých děr, které by jinak unikly pozornosti, a umožnit lepší porozumění tomu, jak ovlivňují vývoj svých hostitelských galaxií.

Souvislost mezi velikostí galaxie a černé díry

Výzkum potvrzuje, že největší galaxie vesmíru hostí také největší černé díry. Když galaxie roste a slučuje se s jinými, materiál je směrován k jejímu středu, kde buď napájí černou díru, nebo se uvolňuje v podobě extrémně jasného záření známého jako kvasar. Tento proces dokáže zastavit vznik nových hvězd a ovlivnit další vývoj galaxie.

Galaxie Cosmic Horseshoe patří mezi tzv. fosilní skupiny – jde o závěrečné stadium vývoje, kdy všechny původní jasné galaxie splynuly v jednu, stejně jako jejich supermasivní černé díry.

Náhodný objev s velkým potenciálem

Původním cílem týmu bylo zkoumání rozložení temné hmoty, ale při analýze se ukázalo, že v centru galaxie je gravitační vliv mnohem větší, než by temná hmota vysvětlovala. Výsledek? Identifikace kandidáta na nejhmotnější černou díru, jakou lidstvo kdy zaznamenalo.

Do budoucna chtějí astronomové metodu využít na datech z evropského teleskopu Euclid a pátrat po dalších obřích černých dírách. Tyto objevy by mohly být klíčem k pochopení, jak se propojuje růst galaxií a jejich centrálních gravitačních obrů.

Tagy: 
vesmír, Galaxie, černá díra
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

NASA testuje radar pro Europu – a Mars potvrdil, že funguje dokonale

Radarový přístroj REASON na palubě sondy Europa Clipper zvládl při průletu kolem Marsu něco, co není na Zemi možné. Radar se poprvé otestoval ve vesmíru, vyslal a přijal signály z povrchu Marsu a výsledkem je 60 GB dat. Ukazuje se, že mise k Jupiterovu ledovému měsíci má mimořádně dobře našlápnuto.

Mars a Země si jsou blíž, než jsme čekali. Dokazují to podivné vlny v půdě

Na povrchu Marsu, pod vrstvami prachu a ledu, se ukrývá překvapivý příběh. Vědci objevili půdní vzory, které se až znepokojivě podobají těm na Zemi. Objev otevírá novou kapitolu zkoumání marsovské minulosti a její možné souvislosti s životem.

Temná hmota jako zkamenělé světlo? Nová teorie obrací naše chápání vesmíru

Nová fyzikální teorie naznačuje, že temná hmota vznikla z beztížných světelných částic krátce po Velkém třesku. Při prudkém ochlazení se tyto částice mohly spojit a „ztuhnout“ do pomalých, těžkých struktur, které dnes formují galaxie. Důkazy by se mohly skrývat v reliktním záření.

Objev, který mění pravidla: Super-Země v obyvatelné zóně

Astronomové oznámili objev planety Kepler-725c, která se nachází v obyvatelné zóně své hvězdy a má vlastnosti blízké Zemi. Na rozdíl od dosavadních objevů byla tato planeta detekována revoluční metodou TTV, která může změnit způsob, jakým hledáme život ve vesmíru.

Nová Země? Astronomové objevili obyvatelnou planetu jen 35 světelných let daleko

Vědci objevili potenciálně obyvatelnou planetu pouhých 35 světelných let od Země. Planeta L 98-59 f obíhá kolem blízké červené trpasličí hvězdy a leží v tzv. obyvatelné zóně – oblasti, kde by mohla existovat tekutá voda. Tento objev posiluje naději na existenci života mimo naši Sluneční soustavu a ukazuje, že Země možná není tak výjimečná, jak jsme si mysleli.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi