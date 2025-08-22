CDR.cz - Vybráno z IT

Objev století: AI pomohla zachytit smrt hvězdy v přímém přenosu

Pátek, 22 Srpen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Astronomové poprvé díky umělé inteligenci zachytili explozi hvězdy téměř v přímém přenosu. Supernova SN 2023zkd překvapila vědce hned dvakrát – nejen svou neobvyklou září, ale i tím, že mohla vzniknout v těsné interakci s černou dírou.

Vesmírný rekordman: Černá díra s hmotností 36 miliard Sluncí

Astronomové z Kalifornské univerzity v Santa Cruz vyvinuli systém s umělou inteligencí, který v reálném čase sleduje noční oblohu a vyhledává neobvyklé kosmické jevy. V červenci 2023 právě tento systém zaznamenal explozi hvězdy SN 2023zkd jen několik hodin po jejím vzniku.

Díky okamžitému upozornění mohli vědci rychle zaměřit teleskopy na místo výbuchu a získat cenná data ještě dříve, než světlo supernovy začalo slábnout. Tak rychlé zachycení podobného jevu je mimořádně vzácné a poskytlo unikátní pohled na samotný začátek exploze.

Když černá díra potká umírající hvězdu

Podle analýzy mohla za výbuch částečně nebo úplně stát interakce hvězdy s blízkou černou dírou. Astronomové zvažují dvě hlavní možnosti:

  • Černá díra hvězdu částečně „okusovala“ a gravitační stres vyvolal explozi.
  • Nebo hvězdu kompletně roztrhla dříve, než mohla explodovat sama.

Zdroj: Shutterstock

V obou scénářích nakonec zůstala jediná, větší černá díra. Tento objev poskytuje vůbec nejsilnější důkaz, že takto těsné interakce mohou přímo vyvolat explozi hvězdy – jev, který byl dosud spíše teoretickou možností.

Supernova, která zazářila dvakrát

SN 2023zkd byla od Země vzdálena přibližně 730 milionů světelných let. Nejprve vypadala jako běžná supernova s jedním výrazným zábleskem. Jenže po několika měsících se stalo něco nečekaného – jasnost supernovy znovu vzrostla.

Z archivních dat vědci zjistili, že hvězda několik let před explozí postupně ztrácela materiál. První záblesk byl způsoben průchodem výbuchu řídkým plynem, který hvězda odhodila před svou smrtí. Druhé, opožděné maximum nastalo, když výtrysk narazil do hustého disku plynu a prachu kolem hvězdy.

Takové dvojité „záře“ jsou u supernov nesmírně vzácné, což z tohoto objevu činí unikátní událost.

Síla AI a spolupráce vědců

Za projektem stojí tým odborníků z Kalifornské univerzity, Harvardu, MIT a Centra pro astrofyziku Smithsonian. Kromě samotného detekčního algoritmu vyvinuli i software, který integruje data z pozorování a umožňuje rychlou analýzu.

Podle vědců je podobný přístup budoucností astronomie. AI dokáže odhalit anomálie rychleji než lidé a otevírá dveře k dalším objevům, které by jinak unikly. Stejné principy by navíc v budoucnu mohly pomoci i v jiných oborech – od včasného odhalování nemocí až po prevenci finančních podvodů.

Navzdory úspěchu vědci upozorňují na problémy s financováním. Nejistota ohledně podpory může vést k omezování výzkumu i přijímání nových studentů. To by mohlo zpomalit podobné průlomové objevy.

Supernova SN 2023zkd tak není jen příběhem hvězdné exploze, ale i ukázkou toho, jak propojení umělé inteligence, lidské spolupráce a nejmodernějších technologií otevírá nové cesty k porozumění vesmíru.

