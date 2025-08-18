CDR.cz - Vybráno z IT

Mars jako nikdy dřív: NASA zveřejnila panorámu, která bere dech

Pondělí, 18 Srpen 2025 - 00:18 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Rover Perseverance, který od roku 2021 zkoumá dno a okraje kráteru Jezero, přinesl jeden z nejostřejších a nejpůsobivějších panoramatických záběrů své mise. Tentokrát jde o pohled z lokality, kterou vědecký tým pojmenoval Falbreen – místo, jež může být ještě starší než samotný kráter, ve kterém rover přistál.

Simulace odhalila slabé místo měsíčních a marťanských misí

Panorama, složené z 96 snímků pořízených kamerovým systémem Mastcam-Z, vzniklo 26. května 2025 během 1 516. marťanského dne mise. Podmínky byly neobvykle příznivé: prach v atmosféře ustoupil a obloha se rozzářila v překvapivě čistých odstínech, které v barevně vylepšené verzi mozaiky připomínají jemně modrý závoj. V přirozeném zobrazení si Mars zachovává svou ikonickou načervenalou tvář.

Krajina s příběhem

Na snímku upoutá několik detailů, které vědce nenechávají klidnými. Jedním z nich je tzv. „plovoucí kámen“ – balvan, který jako by nesmyslně spočíval na tmavém písečném hřebeni. Geologové mu říkají „float rock“ a předpokládají, že pochází z úplně jiného místa. Jak se dostal právě sem, zatím zůstává záhadou. Mohla ho přinést dávná povodeň, sesuv půdy, nebo ho přemístily marťanské větry – jisté ale je, že se zde ocitl dříve, než se vytvořil samotný písečný útvar pod ním.

Další zajímavostí je výrazná hranice mezi dvěma geologickými jednotkami. Na jedné straně vidíme světlejší, olivínem bohaté horniny, na druhé straně tmavší a podle odhadů mnohem starší jílovité skály. Tento kontrast, jasně patrný v panoramatické mozaice, poskytuje badatelům jedinečnou příležitost sledovat vrstvy historie Marsu přímo „v řezu“.

Zdroj: Shutterstock

Tvrdá práce roveru

Na snímku je patrný i drobný bílý kruh – stopa po 43. obrušování horniny, které Perseverance během své mise provedl. Malý otvor o průměru pěti centimetrů umožňuje vědcům nahlédnout pod zvětralý povrch a rozhodnout, zda stojí za to odebrat vzorek pro budoucí návrat na Zemi. Rover k tomu využívá speciální titanové kontejnery, které se jednou mohou stát vůbec prvními „balíčky“ hornin přivezenými z jiné planety.

Zajímavý je i samotný „příběh cesty“ k Falbreenu. Stopy pásů roveru lze sledovat až k místu zvanému Kenmore, kde Perseverance prováděl předchozí průzkum. Každý metr, který urazí, znamená nové možnosti – ale i nové riziko v drsných podmínkách Rudé planety.

Vize budoucnosti

Pro vědecký tým není tento snímek jen estetickou ukázkou schopností roveru, ale především dalším dílkem v mozaice, která má odpovědět na zásadní otázky: Byl Mars kdysi domovem života? A jak dávno se formovala jeho krajina?

Podle Seana Duffyho, úřadujícího administrátora NASA, se podobné záběry stávají i symbolem širšího poslání agentury. „Odvážný postup v průzkumu vesmíru nás brzy vrátí na Měsíc. A jednoho dne – i na Mars. To, co dnes vidíme očima roveru, jednou spatří lidská posádka na vlastní oči,“ řekl Duffy.

vesmír, Mars, výzkum
Zdroje: 

Scitechdaily.com

