Polární záře ještě neřekla poslední slovo. Proč může být rok 2026 výjimečný
Konec roku 2025 přinesl nad severními oblastmi nečekaně výrazné polární záře. Pro mnohé to byl signál, že ani po oficiálním maximu sluneční aktivity není ohňostroj na obloze u konce. Právě naopak. Astronomové i pracovníci kosmických agentur se shodují, že rok 2026 může nabídnout mimořádně časté a místy i velmi silné projevy aurory, a to i v oblastech, kde nebývá běžně k vidění.
Slunce po maximu není klidné
Sluneční cyklus číslo 25 dosáhl svého vrcholu v letech 2024 až 2025. V té době Slunce vykazovalo rekordní počet skvrn a sérii silných erupcí. Oficiální maximum ale neznamená náhlý návrat ke klidu. Sluneční aktivita klesá pozvolna a právě období krátce po maximu bývá bohaté na prudké výrony plazmatu a silné magnetické bouře.
Zdroj: Shutterstock
Typickým příkladem byla mimořádně silná erupce třídy X z listopadu 2025, která vyvolala jednu z nejjasnějších polárních září pozorovaných ve Velké Británii za poslední dekády. Podobné události nejsou výjimkou ani po vrcholu cyklu. Slunce má stále dost energie a nestabilních oblastí, které mohou vyslat směrem k Zemi oblak nabitých částic.
Právě tyto částice po srážce s horními vrstvami atmosféry vytvářejí světelné závěsy, které známe jako polární záři. Čím silnější je sluneční bouře, tím dál na jih se může tento jev objevit.
Nejde ale jen o Slunce samotné. Významnou roli hraje i geometrie Země a její magnetické pole. Statistiky dlouhodobě ukazují, že největší šance na pozorování aurory přichází na jaře a na podzim. Během rovnodenností je magnetické pole Země natočeno tak, že lépe propouští energii ze slunečního větru.