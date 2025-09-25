CDR.cz - Vybráno z IT

Astronomové poprvé zachytili zrození planety v přímém přenosu

Čtvrtek, 25 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Vesmír, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Astronomové oznámili průlomový objev – poprvé se jim podařilo přímo zachytit planetu v okamžiku jejího vzniku. V systému WISPIT 2, vzdáleném stovky světelných let, našli objekt, na který dopadá proud žhavého plynu. Doslova tedy sledovali, jak se rodí nový svět.

Po desetiletí vědci pozorují mladé hvězdy obklopené disky plynu a prachu, které připomínají kosmické staveniště. V těchto discích by měly vznikat nové planety, ale přímé důkazy byly dlouho vzácné. Nyní mezinárodní tým vedený Lairdem Closem z University of Arizona a Richelle van Capelleveen z Leidenské observatoře přináší první fotografii planety, která se doslova rodí přímo uvnitř jedné z prachových mezer.

WISPIT 2b – planeta v plenkách

Objev se odehrál v soustavě WISPIT 2. Kolem mladé hvězdy je patrný disk s několika výraznými prstenci a mezerami. Právě v jedné z těchto mezer se podařilo odhalit svět nazvaný WISPIT 2b. Je to obří planeta, jejíž hmotnost vědci odhadují na pětinásobek Jupitera. Zároveň zaznamenali i dalšího kandidáta na planetu, označeného CC1, blíže k hvězdě.

Planeta je od své hvězdy vzdálena přibližně 56 astronomických jednotek – tedy zhruba dvakrát dál, než obíhá Pluto kolem Slunce. V porovnání s naší Sluneční soustavou by tak WISPIT 2b ležela na samém okraji, tam, kde se u nás nachází Kuiperův pás.

Zdroj: Shutterstock

Jak se planeta prozradila

Klíčem k úspěchu bylo využití adaptivní optiky, konkrétně přístroje MagAO-X na chilském Magellanově teleskopu. Tento systém dokáže korigovat atmosférické chvění a pořizovat snímky s mimořádnou ostrostí. Tým pátral po specifickém světelném signálu – červené emisi vodíku, tzv. H-alfa. Tento signál vzniká, když na povrch mladé planety dopadá vodík z okolního disku a přeměňuje se v žhavou plazmu.

„Jakmile jsme zapnuli systém, planeta nám doslova vyskočila z obrazu,“ popsal objev nadšený Laird Close.

Připomínka dávné historie Sluneční soustavy

Podle vědců by pohled na WISPIT 2b mohl připomínat naši vlastní Sluneční soustavu v době, kdy byly Jupiter a Saturn teprve v raných fázích svého vývoje. Rozdíl je v tom, že nově objevené světy jsou zhruba desetkrát hmotnější než naše plynové obry.

„Je to, jako bychom měli možnost nahlédnout do fotoalba Sluneční soustavy, jen o 4,5 miliardy let zpátky,“ říká doktorand Gabriel Weible, který se na výzkumu podílel.

Potvrzení i v infračerveném světle

Paralelně pracoval i tým vedený Richelle van Capelleveen, který k pozorování využil přístroj SPHERE na Evropské jižní observatoři. Díky tomu se podařilo potvrdit existenci více prstenců a složitou strukturu disku. Tento druhý pohled přinesl další důkazy o tom, že právě protoplanety jsou příčinou temných mezer.

Proč je objev tak zásadní

Astronomové už dlouho tušili, že mezery v discích musí být důsledkem činnosti mladých planet, ale chyběl jim přímý důkaz. Teď poprvé vidíme objekt přesně tam, kde by měl být. Tím se potvrzuje, že prstence a mezery nejsou jen hrou gravitace nebo proudění plynu, ale skutečně stopami rodících se světů.

Další pozorování budou sledovat, jak se WISPIT 2b vyvíjí, zda se jeho oběžná dráha stabilizuje a jaký vliv má na okolní prstence. Tyto údaje mohou přinést odpovědi na otázky, jakým způsobem vznikaly i planety v naší vlastní soustavě.

