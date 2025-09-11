CDR.cz - Vybráno z IT

Pohled do srdce vesmíru: Webb zachytil zrození hvězd v Pismis 24

Vzdálené 5 500 světelných let od Země, uprostřed souhvězdí Štíra, se nachází Lobster Nebula – kosmická oblast plná života. Díky vesmírnému teleskopu Jamese Webba máme nyní jedinečný pohled na Pismis 24, hvězdotvornou oblast, kde se rodí hvězdy mnohonásobně hmotnější než naše Slunce.

Webbův teleskop otevírá nové okno do vesmíru

Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST), který NASA vypustila v roce 2021, opět potvrdil svou přelomovou roli v průzkumu hlubokého vesmíru. Tentokrát zamířil své senzory na Lobster Nebulu – fascinující oblast plnou hvězdotvorných plynů a prachu. Co na první pohled připomíná pohádkové pohoří zahalené mlhou, jsou ve skutečnosti obrovské spousty kosmického prachu a plynu, formované extrémními silami vycházejícími z nově vznikajících hvězd.

Přímo v srdci tohoto oblaku leží Pismis 24, mladá hvězdná porodnice. Zde se rodí hvězdy, které svým výkonem a teplotou mnohonásobně převyšují Slunce. Některé z nich dosahují až osminásobku jeho povrchové teploty a jejich energie mění podobu celé mlhoviny.

Pismis 24: továrna na hvězdy nedaleko Země

Pismis 24 se nachází přibližně 5 500 světelných let od Země a patří mezi nejbližší známé oblasti masivní tvorby hvězd. Díky tomu se vědci mohou podrobněji než kdy dříve zaměřit na procesy, které stojí za vznikem těch největších a nejžhavějších hvězd v naší galaxii.

Dominantou této hvězdokupy je Pismis 24-1, objekt, který vědci dlouho považovali za nejhmotnější známou hvězdu. Až moderní měření odhalila, že nejde o jednu hvězdu, ale alespoň o dva obří objekty, jejichž hmotnost dosahuje přibližně 74 a 66 Sluncí. I tak patří mezi nejsvítivější a nejhmotnější hvězdy, jaké jsme kdy pozorovali.

Kosmické prsty sahající ke hvězdám

Webbův snímek zachycuje struktury, které působí téměř neskutečně. Vysoké, do dálky čnící plynové spáry připomínají prsty natažené směrem k mladým hvězdám. Tyto útvary vznikají díky brutálním silám – intenzivnímu záření a silným hvězdným větrům, které doslova vyřezávají mlhovinu.

Největší z těchto kosmických „prstů“ měří přibližně 5,4 světelného roku. Pro představu – do jeho šířky by se vešlo přes 200 slunečních soustav až po dráhu Neptunu. Každý kousek této scenérie je živým důkazem toho, jak dynamický a neustále proměnlivý vesmír skutečně je.

Hvězdná porodnice v záři infračerveného světla

Teleskop Jamese Webba využívá NIRCam, speciální blízkoinfračervenou kameru, která dokáže proniknout hustým prachem, za nějž jsou klasické optické dalekohledy slepé. Výsledkem jsou snímky, které zachycují tisíce hvězd v různých fázích svého života.

  • Největší a nejjasnější hvězdy na snímku jsou zvýrazněny typickými šesticípými difrakčními paprsky.
  • Mladší a menší hvězdy září v odstínech bílé, žluté či červené podle své teploty a množství okolního prachu.
  • V pozadí se ukrývají desítky tisíc dalších hvězd, které patří do naší Mléčné dráhy.

Barevné odlišení snímků přidává další vrstvu informací: tyrkysová označuje horký ionizovaný vodík, oranžová prach podobný kouři a sytě červená hustší chladné oblasti, kde se mohou rodit nové hvězdy.

