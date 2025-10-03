YouTube zaplatí Trumpovi 24,5 milionu dolarů za zákaz účtu po útoku na Kapitol
Když YouTube v lednu 2021 zablokoval účet tehdejšímu i současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi, šlo o krok, který vzbudil celosvětovou pozornost. Reakce přišla krátce po útoku na Kapitol, kdy platforma oznámila, že Trumpova videa by mohla dále podněcovat násilí. Dočasný zákaz se nakonec protáhl na více než dva roky. Podobně tehdy postupovaly i další sociální sítě – Facebook, Instagram či Twitter (dnes X).
Trump však proti těmto krokům zvolil právní cestu. Podal žaloby na velké technologické firmy a jejich vedení s tím, že šlo o nezákonnou cenzuru. Přestože právní experti připomínali, že První dodatek ústavy chrání občany před cenzurou ze strany státu, nikoliv soukromých společností, několik firem se rozhodlo raději ustoupit a vyrovnat se mimosoudně.
Zdroj: Shutterstock
Podle informací deníku The New York Times se nyní k těmto firmám přidává i YouTube. Společnost se rozhodla vyplatit Trumpovi 24,5 milionu dolarů. Z této sumy má 22 milionů směřovat na výstavbu nového reprezentačního sálu v Bílém domě, zatímco zbývajících 2,5 milionu připadne dalším účastníkům žaloby, mezi nimi spisovatelce Naomi Wolf nebo Americké konzervativní unii.
YouTube není první firmou, která se s Trumpem dohodla. Meta už dříve zaplatila 25 milionů dolarů, společnost X pod vedením Elona Muska 10 milionů. Podobně i další mediální domy raději volily vyrovnání. Paramount souhlasil s částkou 16 milionů kvůli sporu ohledně sestříhaného rozhovoru na CBS News a ABC musela uhradit 15 milionů kvůli výrokům moderátora George Stephanopoulose, který veřejně uvedl, že Trump byl „uznán vinným ze znásilnění“. Ve skutečnosti šlo o jiný právní verdikt – Trump byl shledán odpovědným za sexuální zneužití a následné pomluvy spisovatelky E. Jean Carroll.
Trumpovy účty byly postupně obnovovány. Po převzetí Twitteru Elonem Muskem se Trump mohl vrátit na tuto platformu už v roce 2022, na YouTube a Meta sítě pak o rok později. Souběžně se v posledních měsících objevila i nová vlna změn: YouTube například oznámil, že obnoví kanály, které byly v minulosti blokovány kvůli šíření dezinformací o covidu-19 či výsledcích prezidentských voleb v roce 2020.
Přestože Trump dosáhl několika finančních vítězství, soudní bitvy tím nekončí. Exprezident stále vede spor s listem The Wall Street Journal, který jej spojoval s finančními vazbami na Jeffreye Epsteina. Trump tvrdí, že šlo o pomluvu, a žádá náhradu škody.
Celá situace ukazuje, jak silné napětí stále panuje mezi americkým prezidentem a velkými mediálními i technologickými firmami. A i když se právní rámec svobody projevu na soukromých platformách nezměnil, samotné firmy dávají přednost finančnímu vyrovnání před vleklými soudními procesy.