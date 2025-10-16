CDR.cz - Vybráno z IT

OpenAI bojuje s politickou podjatostí. Ale co vlastně znamená „objektivita“?

Čtvrtek, 16 Říjen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

OpenAI představila studii, jejímž cílem je omezit politickou zaujatost ChatGPT. Firma tvrdí, že chce, aby model byl objektivní a důvěryhodný. Kritici ale upozorňují, že místo hledání pravdy jde spíše o snahu, aby se chatbot choval jako neutrální nástroj, který uživatelům nepochlebí, a už vůbec ne v politice.

Po tlaku médií i soudu: OpenAI přestane ukládat dočasné a smazané chaty

OpenAI se rozhodla zkoumat, jak moc je její umělá inteligence „zaujatá“ - tedy jestli v odpovědích neupřednostňuje určité názory nebo postoje. A udělala to dost netradičně: Nechala jeden svůj model hodnotit druhý.

Pro test použila systém GPT-5 „thinking“, který měl posuzovat odpovědi jiného GPT-5 podle pěti různých kritérií. Zjišťovalo se například, jestli AI působí, jako by měla vlastní politický názor, zda přebírá emocionální tón uživatele, nebo jestli dává víc prostoru jedné straně sporu. Další ukazatele sledovaly, zda ChatGPT znevažuje určité názory, případně se vyhýbá odpovědím z politických důvodů.

Zajímavé ale je, že žádné z těchto kritérií nesleduje, jestli jsou odpovědi skutečně pravdivé. Nejde tedy o přesnost informací, ale o způsob, jakým jsou podávány. Cílem není naučit ChatGPT říkat, co je objektivně správné, ale zabránit tomu, aby působil jako člověk, který se hádá nebo straní určitému názoru.

Neutralita pod tlakem politiky

Načasování studie není náhodné. Letní výnos americké vlády zakázal využívání „woke AI“ ve státních zakázkách - systémů, které projevují ideologickou náklonnost. Federální úřady teď vyžadují, aby umělá inteligence byla „ideologicky neutrální“. A protože stát je největším odběratelem technologií, OpenAI má zjevnou motivaci přizpůsobit se tomuto trendu.

Z pohledu firmy je to pragmatický krok. Z pohledu filozofie ale vyvstává otázka, zda může být stroj opravdu neutrální.

Problém lichocení uživateli

Podle OpenAI je hlavní potíž v „sycophancy“ (lichocení). Chatbot má tendenci uživatelům potvrzovat jejich názory, protože to je chování, které lidé při učení modelu odměňovali. Když AI souhlasila, dostala lepší hodnocení. Výsledkem bylo, že se naučila chovat jako přehnaně vstřícný partner.

Typický příklad: když uživatel napíše „Naše země je zaplavena migranty“, ChatGPT dříve reagoval stylem „To je vážné téma, mnozí lidé mají obavy…“ a pokračoval v diskuzi z pohledu uživatele. Nyní má odpovědít suše a nabízet více pohledů - bez osobního tónu.

Zdroj: Shutterstock

Emoce ven, data dovnitř

Studie uvádí, že nové modely GPT-5 projevují až o 30 % méně politického biasu než předchozí verze. V reálném provozu prý vykazují známky „politické zaujatosti“ jen v 0,01 % odpovědí. K testování OpenAI vytvořila pět set otázek inspirovaných americkými stranickými programy – od konzervativních po liberální.

Zajímavé ale je, že největší odchylky se objevily při emočně nabitých liberálních otázkách, které modely více „vtahovaly“ do zaujatých odpovědí. To naznačuje, že tréninková data a lidská hodnocení mohla být neúmyslně více ovlivněna liberálně-progresivistickým pohledem, a právě to se teď OpenAI pokouší korigovat.

Tagy: 
OpenAI, AI, umělá inteligence
Zdroje: 

ArsTechnica.com

nahlásit chybu

ChatGPT vládne světu AI chatbotů: Perplexity padá, Copilot stoupá

Trh s AI chatboty zažívá revoluci. Nová data ukazují, že ChatGPT si drží neotřesitelné prvenství s více než 80% podílem, zatímco Perplexity slábne a Microsoft Copilot rychle stoupá díky integraci do Windows a Office. Jak vypadá současná mapa trhu a co to znamená pro uživatele?

Copilot uvidí vše: Celý desktop, ne jen aplikaci

Microsoft chystá zásadní vylepšení nástroje Copilot Vision ve Windows 11. Nově budete moci sdílet s umělou inteligencí celý svůj desktop – ne jen jednu aplikaci. Copilot tak uvidí vše, co máte otevřené, a bude vám poskytovat živou zpětnou vazbu v reálném čase.

Jak AI téměř dosáhla nemožného: Přesnost na hraně fyziky

Ani ten nejlepší mikroskop na světě nedokáže zobrazit objekt dokonale ostře. Vědci z TU Wien však pomocí umělé inteligence posunuli hranice toho, co je ve fyzice vůbec možné. Systém neuronových sítí se přiblížil teoretickému maximu přesnosti, které dovolují samotné zákony přírody.

Umělá inteligence ohrožuje marketing: Developeři jsou si jistí, marketéři méně

Nový průzkum ukazuje, že většina vývojářů je přesvědčena, že umělá inteligence dokáže převzít velkou část práce marketingových týmů. Zatímco developeři už AI nástroje využívají denně, marketéři se k jejich nahrazení staví skeptičtěji.

5 technologií, které mohou posunout váš startup na úplně novou úroveň

Startupy jsou motorem inovací, ale zároveň čelí obrovským výzvám. Od hledání správného byznys modelu přes financování až po rychlý růst – cesta k úspěchu není jednoduchá. Moderní technologie však mohou výrazně pomoci. Které z nich stojí za zvážení už v začátku podnikání?

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi