Po tlaku médií i soudu: OpenAI přestane ukládat dočasné a smazané chaty
Rozhodnutí znamená konec sporného „uchovávání výstupních logů“, které firma musela archivovat kvůli soudnímu příkazu vydanému během žaloby vedené několika velkými americkými zpravodajskými organizacemi. Ty tvrdily, že OpenAI mohla využívat jejich texty při trénování jazykových modelů a následně generovat odpovědi podobné placenému obsahu nebo za paywallem.
Podle rozhodnutí federální soudkyně Ony Wang byla dohoda o ukončení uchovávání schválena koncem září. Od 26. září tak OpenAI mohla smazat rozsáhlé logy, které dosud uchovávala pouze kvůli tomuto příkazu.
Jak to celé začalo
Celý případ se rozjel v okamžiku, kdy The New York Times a další mediální domy podaly žalobu na OpenAI a Microsoft. Obviňovaly je z toho, že jejich AI produkty - ChatGPT a Copilot - využívají chráněné texty z novinářských článků bez licence.
Aby soud mohl prověřit, zda k porušování autorských práv skutečně docházelo, dostala OpenAI povinnost uchovávat všechny logy i v případech, kdy uživatelé chaty smazali nebo je označili jako dočasné. To vyvolalo mezi uživateli silné obavy o soukromí, protože data, která považovali za smazaná, zůstávala fakticky zachována.
Co se mění od podzimu 2025
Na základě nové dohody už OpenAI nemusí uchovávat většinu těchto logů. V praxi to znamená, že běžné smazané nebo dočasné chaty uživatelů ChatGPT se opravdu přestanou ukládat.
Existuje ale výjimka: Některé účty budou i nadále sledovány – zejména ty, které spadají pod domény nebo IP adresy označené zpravodajskými organizacemi za potenciálně problematické. Pokud například některý z uživatelů pravidelně generuje texty podobné novinovým článkům chráněným autorským právem, jeho konverzace může být nadále ukládána a analyzována.
Novináři hledají důkazy, pojišťovny ztrácí trpělivost
Zpravodajské domy získaly možnost přístupu ke starším uloženým datům, která byla zachována pod původním příkazem. Z nich chtějí doložit případy, kdy ChatGPT generoval texty příliš podobné jejich článkům, nebo kdy šířil nepřesné informace přisuzované jejich značce.
Zdroj: Shutterstock
Na druhé straně se OpenAI i Microsoft potýkají s rostoucím tlakem pojišťoven, které odmítají plně krýt možné právní škody spojené s AI produkty. Vzhledem k tomu, že žaloby z oblasti autorského práva mohou jít do miliard dolarů, je to pro firmy zásadní problém.
Proč to zajímá uživatele
Z uživatelského pohledu znamená změna větší jistotu, že smazané chaty opravdu zmizí - alespoň většina z nich. Uživatelé, kteří v minulosti mazali konverzace z obav o soukromí, už nemusí mít strach, že jejich obsah zůstane někde uložen.
Zároveň to ale ukazuje, že hranice mezi ochranou soukromí a potřebou vyšetřování v případech porušování autorských práv je u AI technologií mimořádně tenká.
Spor OpenAI s The New York Times rozhodně nekončí. Novinářské domy chtějí dosáhnout precedentu, který by stanovil jasná pravidla pro využívání novinářských textů při trénování jazykových modelů.
Pro OpenAI jde o víc než jen o reputaci - výsledek může ovlivnit celý byznys s velkými jazykovými modely, od ChatGPT až po integrované systémy v Bingu a Office.
Z technologického hlediska je to vítězství uživatelů, z právního spíše příměří. OpenAI může konečně přestat uchovávat většinu smazaných chatů, ale zároveň zůstává pod drobnohledem médií i soudů.