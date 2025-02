Proč Microsoft nechce, abyste platili za aktualizace Windows 10

Od svého uvedení na trh v roce 2015 se Windows 10 stal jedním z nejpoužívanějších operačních systémů na světě. Pro mnoho uživatelů představoval stabilní, spolehlivé a především dobře podporované prostředí. Jenže vše jednou končí. Microsoft oznámil, že 14. října 2025 oficiálně ukončí podporu tohoto systému, čímž ukončí i bezpečnostní aktualizace.

Tato situace nutí uživatele ke dvěma hlavním možnostem: buď přejít na Windows 11, nebo si zaplatit tzv. Extended Security Updates (ESU), které umožní další rok bezpečnostních aktualizací za 30 dolarů ročně. Zdá se, že Microsoft nabízí rozumný kompromis pro ty, kteří si chtějí ponechat své stávající počítače. Ale realita je jiná – společnost ve skutečnosti nechce, abyste za tyto aktualizace platili. Proč? Microsoft má v plánu vás raději přimět k nákupu nového zařízení s Windows 11.

Níže se podíváme na tři klíčové důvody, proč Microsoft jen neochotně umožňuje prodlouženou podporu Windows 10 a proč dělá vše pro to, aby uživatelé raději přešli na novější systém.

1. Rozšířené bezpečnostní aktualizace nejsou pro Microsoft ziskové

Pokud by Microsoft chtěl na Windows 10 skutečně vydělávat, mohl by zpoplatněné bezpečnostní aktualizace nabízet delší dobu a postupně navyšovat jejich cenu. Takovou strategii uplatňuje například pro podnikové uživatele, kterým každý rok zdvojnásobuje cenu ESU: první rok stojí 61 dolarů za zařízení, druhý 122 dolarů a třetí 244 dolarů. Pro jednotlivé uživatele ale Microsoft nabízí pouze jediný rok podpory za 30 dolarů – a to je klíčový rozdíl.

Tento krok není o penězích. Kdyby Microsoft chtěl z tohoto programu udělat výnosný byznys, mohl by nabídnout více let podpory i pro běžné uživatele. Ale on nechce. Cílem není vydělat na aktualizacích, ale co nejdříve přimět uživatele k přechodu na nový systém.

Je tedy jasné, že tento krok je spíše nátlakem než skutečnou nabídkou dlouhodobého řešení.

2. Microsoft Windows 10 nepropaguje a ESU skrývá

Zajímavé je, že Microsoft prakticky nepropaguje možnost placených aktualizací pro běžné uživatele. Když v roce 2024 oznámil ceny za ESU, tak tuto informaci záměrně schoval hluboko do oficiálního blogového příspěvku. Celý text se primárně soustředil na propagaci Windows 11, výhody nových zařízení a AI funkcí.

Zdroj: Shutterstock

Když pak v lednu 2025 Microsoft prohlásil, že tento rok bude „rokem přechodu na Windows 11“, možnost prodloužené podpory Windows 10 vůbec nezmínil. Tato strategie je jasná – Microsoft chce, aby co nejméně lidí vědělo, že mohou svůj systém udržet v chodu o rok déle.

Kdyby Microsoft měl opravdový zájem na tom, aby si lidé kupovali ESU, agresivně by je propagoval a možná i rozšířil jejich nabídku. Místo toho však udělal pravý opak – neochotně je nabízí jako poslední možnost, aniž by je aktivně podporoval.

3. Microsoft chce prodat nové počítače, ne podporovat staré

Microsoft v posledních letech stále více tlačí na to, aby si lidé kupovali nová zařízení. Nejde jen o samotný software, ale i o prodej hardwaru, který je úzce propojen s Windows 11.

Nová generace Copilot+ PC, kterou Microsoft intenzivně propaguje, má být optimalizovaná pro umělou inteligenci a obsahuje speciální neuronové procesory (NPUs), které mají urychlovat AI operace. Windows 11 je navržen tak, aby tyto nové funkce co nejlépe využíval – a Windows 10 na něm jednoduše neběží.

Tímto krokem Microsoft tlačí uživatele k nákupu nového zařízení, aniž by jim dával možnost využít stávající hardware. Navíc, mnoho starších počítačů nesplňuje oficiální požadavky Windows 11 – což je další faktor, který nutí uživatele kupovat nové stroje místo toho, aby jednoduše aktualizovali operační systém.