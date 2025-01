Windows 12: Co očekávat od nové verze systému? Leaky a spekulace

Kdy dorazí Windows 12?

Microsoft zatím oficiálně neoznámil vývoj Windows 12, nicméně indicie naznačují, že se nový operační systém objeví nejdříve v roce 2025, což by korespondovalo s koncem podpory Windows 10. Tento časový plán však může být ovlivněn aktuálním vývojem Windows 11, který stále získává na popularitě. V říjnu 2023 činil podíl Windows 11 na trhu jen 34 %, zatímco Windows 10 stále drží 63 %. Přechod uživatelů na nový systém by tedy mohl být pomalý, pokud Microsoft nepřijde s výraznými novinkami.

Jaké funkce můžeme očekávat?

Jedním z největších lákadel Windows 12 má být hlubší integrace umělé inteligence (AI). Současná verze Windows 11 již nabízí funkci Windows Copilot, která usnadňuje uživatelům práci díky kontextovým návrhům a automatizaci úloh. U Windows 12 se očekává další rozšíření těchto možností, například schopnost systému předvídat uživatelovy potřeby, doporučovat akce nebo dokonce umožnit hands-free ovládání prostřednictvím hlasových příkazů.

Navíc se spekuluje o využití hardwarově specifických procesorů NPU (neuronových procesorových jednotek), které by měly zajistit rychlejší a efektivnější provoz AI funkcí přímo na zařízení, bez nutnosti využívat cloudová řešení. To však může znamenat, že starší zařízení bez těchto procesorů nebudou Windows 12 podporovat.

Zdroj: Shutterstock

Nový modulární přístup: Core PC

Další významnou změnou by mohl být přechod na tzv. modulární architekturu označovanou jako Core PC. Tento koncept by umožnil rozdělit operační systém na jednotlivé komponenty, což by zjednodušilo aktualizace, zvýšilo bezpečnost a umožnilo lépe přizpůsobit systém různým zařízením. Microsoft už v minulosti experimentoval s podobným přístupem u projektu Windows X, který byl zaměřen na lehčí zařízení, avšak nikdy nebyl plně realizován.

Redesign uživatelského prostředí

Z uniklých informací vyplývá, že Windows 12 by mohl přinést výrazné změny v uživatelském rozhraní. Mezi spekulované úpravy patří plovoucí vyhledávací lišta, přepracovaný vzhled hlavního panelu a nové umístění systémových ikon. Tyto změny by měly zlepšit uživatelský zážitek, ale také mohou narazit na odpor konzervativních uživatelů, kteří preferují stabilitu a kontinuitu designu.

Bude Windows 12 placený?

V kódu vývojářských verzí systému Windows byly nalezeny zmínky o „předplatném“. To vyvolalo spekulace, že Microsoft by mohl přejít na model předplatného podobně jako Adobe u svých kreativních nástrojů. Zatím však není jasné, zda by šlo o variantu pro běžné uživatele, nebo jen pro podnikové zákazníky. Některé teorie dokonce naznačují možnost bezplatné verze systému s reklamami.

Výkon na zařízeních s procesory ARM

Microsoft se dlouhodobě snaží zlepšit výkon svého systému na zařízeních s procesory ARM. Nová platforma Germanium by měla nabídnout lepší optimalizaci a zajištění plné podpory těchto zařízení. Snapdragon X Elite, nový procesor od Qualcommu, údajně nabízí výkon převyšující procesory Apple M3, což by mohlo být zásadní pro budoucí popularitu Windows na těchto platformách.

Co dělat, pokud chcete být mezi prvními uživateli?

Pokud vás láká vyzkoušet nové funkce Windows ještě před jejich oficiálním vydáním, můžete se zapojit do programu Windows Insider. Ten nabízí několik úrovní přístupu – od experimentálního kanálu Canary až po stabilnější Beta verzi. Insider program umožňuje nahlédnout do budoucnosti systému a vyzkoušet nové funkce, jako jsou například redesignované náhledy hlavního panelu nebo zjednodušené rozhraní Windows Hello.