Skype končí v květnu 2025. Jaké jsou nejlepší alternativy?

Microsoft sice nabízí možnost plynulého přechodu na Microsoft Teams, kde si uživatelé mohou automaticky přenést své kontakty a chaty, ale ne každý je ochoten přejít na robustní, primárně pracovně zaměřenou platformu. Naštěstí existuje řada jiných spolehlivých alternativ, které mohou Skype plnohodnotně nahradit – a v mnoha ohledech ho i předčit.

Jak přejít ze Skypu na Microsoft Teams?

Pro ty, kteří chtějí zůstat u ekosystému Microsoftu, je přechod na Teams poměrně jednoduchý. Stačí se přihlásit pomocí stávajících Skype údajů a aplikace automaticky přenese všechny uložené kontakty a historii chatů.

Teams nabízí široké možnosti nejen pro individuální hovory, ale také pro týmovou spolupráci. Zatímco Skype byl primárně určen pro menší skupiny a osobní hovory, Teams umožňuje konference až pro 10 000 lidí, nabízí pokročilé nástroje pro práci na projektech, integraci s Microsoft Office 365 a pokročilé bezpečnostní prvky, které Skype nikdy neměl. Platforma je dostupná na všech hlavních zařízeních – počítačích, mobilech i v prohlížeči.

Přestože jsou Teams poměrně dobrou volbou pro pracovní prostředí, mnoho běžných uživatelů hledá jednodušší a flexibilnější alternativy, které lépe vyhovují jejich potřebám.

Než Skype zmizí – jak si stáhnout data?

Pokud máte na Skypu důležité kontakty, historii konverzací nebo soubory, určitě si je nezapomeňte stáhnout. Po květnu už k nim nebude přístup.

Zálohování dat je jednoduché. Stačí se přihlásit do Skypu, otevřít Nastavení a přejít do sekce Účet & Profil, kde najdete možnost exportu kontaktů, chatů a souborů. Po odeslání žádosti si pak budete moci stáhnout veškerou historii komunikace do svého zařízení.

Pro ty, kteří nechtějí přecházet na Microsoft Teams, ale chtějí zůstat ve světě online videohovorů, jsme připravili přehled nejlepších alternativ, které stojí za zvážení.

Jaké jsou nejlepší alternativy ke Skypu?

Google Meet – jednoduché a spolehlivé řešení

Jednou z nejpřístupnějších náhrad je Google Meet, který je dostupný zdarma všem, kdo mají Google účet. Podporuje hovory až pro 100 účastníků, umožňuje sdílení obrazovky, titulkování a nahrávání schůzek.

Zdroj: Shutterstock

Nevýhodou je omezení bezplatné verze – pokud má hovor více než tři účastníky, je jeho délka omezená na 60 minut. Uživatelé, kteří potřebují delší hovory nebo pokročilé funkce, si mohou předplatit Google Workspace, který nabízí například rozdělení účastníků do menších skupin, možnost hlasování nebo AI asistenta pro zapisování poznámek.

Zoom – král videokonferencí

Pokud hledáte platformu, která je oblíbená zejména ve firmách a vzdělávacích institucích, Zoom je jasnou volbou. Nabízí širokou škálu funkcí, od sdílení obrazovky, přes virtuální pozadí, až po možnost nahrávání hovorů. Bezplatná verze umožňuje hovory až pro 100 lidí, ale bohužel s nepříjemným omezením na 40 minut na schůzku.

Kdo se nechce trápit přerušovanými hovory, může si předplatit placenou verzi, která rozšiřuje limity a nabízí další pokročilé funkce, jako je automatická transkripce schůzek nebo umělá inteligence pro souhrny jednání.

Webex – bezpečná varianta pro profesionály

Pokud je pro vás klíčová bezpečnost, možná vás zaujme Webex, platforma vyvinutá společností Cisco. Nabízí end-to-end šifrování a bezplatná verze umožňuje až 100 účastníků na videohovoru, ale i zde platí 40minutový limit na hovory zdarma.

Webex se hodí hlavně pro firemní prostředí, kde je důležitá ochrana dat, pokročilé řízení přístupu a integrace se softwarem pro správu projektů.

Discord – neomezené hovory zdarma

Discord je populární zejména mezi hráči, ale jeho funkce z něj dělají zajímavou alternativu i pro běžnou komunikaci. Hlavní výhodou je absence jakéhokoliv časového omezení videohovorů a možnost snadného sdílení obrazovky.

Nevýhodou je menší maximální počet účastníků – ve videohovoru může být maximálně 25 lidí. Pokud však hledáte platformu pro neformální hovory, malé pracovní týmy nebo online komunity, Discord může být skvělou volbou.

Slack – ideální pro rychlou týmovou komunikaci

Pro firmy, které již používají Slack pro týmovou spolupráci, může být zajímavé využít jeho integrované videohovory. Funkce Huddle umožňuje snadné přepínání mezi chatem a hovorem, což je ideální pro rychlá neformální jednání.

Hlavní nevýhodou je omezení na bezplatném plánu – videohovory jsou možné pouze mezi dvěma lidmi. Pro větší skupiny je nutné přejít na placený plán.

Signal – bezpečná a soukromá volba

Signal podporuje až 50 účastníků na videohovoru. Oproti jiným službám nenabízí tolik pokročilých funkcí, ale bezpečnostní standardy jsou na špičkové úrovni.

Kterou službu vybrat?

Pokud hledáte jednoduché řešení zdarma, Google Meet nebo Discord jsou skvělé možnosti. Pro firemní komunikaci se více hodí Zoom, Webex nebo Microsoft Teams. Pokud vám záleží na soukromí, Signal bude nejlepší volba.