Konec jedné éry: Jak Skype změnil svět šifrování

Na začátku milénia byly zabezpečené formy komunikace doménou odborníků a technologických nadšenců. Legendární program Pretty Good Privacy (PGP), který v 90. letech umožnil šifrovat e-maily a soubory, byl sice bezpečný, ale pro běžného uživatele nepřívětivý. To změnil až Skype.

Když v roce 2003 poprvé vstoupil na scénu, nabídl něco, co neměla žádná jiná široce používaná služba – end-to-end šifrování u internetových hovorů. V praxi to znamenalo, že obsah hovoru mohl dešifrovat jen ten, kdo byl na druhém konci linky. Nikdo mezi nimi – ani poskytovatel služby, ani útočník odposlouchávající přenos – si s obsahem hovoru neporadil. A právě tím si Skype vysloužil popularitu nejen mezi běžnými uživateli, ale také mezi aktivisty, novináři a lidmi žijícími v zemích s represivními režimy.

Zdroj: Shutterstock

Šifrovaná revoluce a strach tajných služeb

O tom, jak moc bezpečnostní složky po celém světě Skype nenáviděly, svědčí i uniklé dokumenty z Egypta. V roce 2012 se během protestů proti režimu objevily důkazy o tom, jak egyptská tajná policie investovala do špionážního softwaru FinFisher, který měl jediný úkol – obejít šifrování Skype a dostat se k hovorům disidentů. A podobné plány měly i jiné státy. Italská policie požádala firmu Hacking Team, aby vytvořila spyware schopný prolomit zabezpečení Skype. Čínské úřady dokonce donutily provozovatele lokální verze Skype k úpravám, které umožnily sběr zpráv pro tamní cenzory.

Šifrování ve Skype tak nebylo jen technologickým bonusem, ale doslova záchranou pro ty, kteří se snažili komunikovat v prostředí, kde svoboda slova neměla místo.

Když soukromí začalo vadit

Se stoupající popularitou Skype a jeho šifrovaných hovorů rostla i frustrace tajných služeb. Jak ukázaly později odhalené materiály Edwarda Snowdena, šifrování se nelíbilo ani americké NSA. Po akvizici Skype Microsoftem došlo k úpravám, které umožnily zpravodajským službám přístup k údajům, a tím se někdejší bašta soukromí začala pomalu drolit.

Přesto Skype položil základní kámen něčemu, co dnes považujeme za samozřejmost. Díky němu se ukázalo, že šifrovaná komunikace může být masově dostupná, jednoduchá na použití a integrovaná přímo do služeb, které používají miliardy lidí denně.

Dnešní svět bez Skype by byl méně bezpečný

Ačkoli Skype sám už bezpečnostní špičku dávno ztratil, jeho odkaz žije dál. WhatsApp, Signal, iMessage, FaceTime nebo Facebook Messenger – všechny tyto aplikace dnes používají end-to-end šifrování jako standard, a to i pro uživatele, kteří se o technologii vůbec nezajímají.

Ve své době Skype dokázal přenést myšlenku absolutního soukromí z akademických kruhů a technologických laboratoří do obývacích pokojů po celém světě. A to je něco, na co bychom neměli zapomenout, i když se služba po více než dvaceti letech provozu loučí.