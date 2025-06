Microsoft omylem vrátil Vista zvuk do Windows 11

Microsoft ve své poslední testovací verzi systému omylem nahradil zvuk spouštění Windows 11 známou melodií ze systému Windows Vista. Chyba se objevila v testovací sestavě Dev Channel build 26200.5651, kde byl soubor .WAV uložený v knihovně imageres.dll jednoduše nahrazen – bez varování a bez vysvětlení.

Na výměnu upozornili sami uživatelé zapojení do programu Windows Insider, kteří se začali ozývat krátce po uvolnění nové verze v pátek odpoledne. Microsoft situaci rychle uznal a dokonce ji popsal s jistou dávkou humoru:

„Tento týden přinášíme příjemný výlet do minulosti – místo zvuku Windows 11 zazní Vista,“ uvedl tým Insiderů ve svých poznámkách k vydání.

Bug, nebo vtip?

Zatímco se nabízí představa nostalgického inženýra, který si chtěl připomenout éru Aero Glass, pravda bude méně romantická. Brandon LeBlanc z Windows Insider týmu vtipkoval na síti X, že si „jen trochu pohrál se zvukovými soubory“, ale následně upřesnil, že šlo skutečně o neúmyslný bug.

Zdroj: Shutterstock

Z technického hlediska šlo o chybnou náhradu systémového souboru – nic, co by běžný uživatel mohl ovlivnit, ale zároveň nic, co by ovlivnilo funkčnost systému. Přesto se Microsoft snaží o rychlou nápravu a oprava by měla dorazit v příští aktualizaci.

Proč to některé uživatele pobavilo?

Zvukový motiv z Windows Vista je pro mnohé pamětníky okamžitě rozpoznatelný. Kombinace éterických tónů a melodie typické pro druhou polovinu 2000s připomněla nejen éru samotné Visty, ale i designové prvky jako průhledné panely a animace Aero Glass – které mimochodem Microsoft nedávno připomněl, když komentoval nový vzhled systému macOS od Applu.

Není vyloučeno, že právě podobnosti mezi novým Liquid Glass designem v systému od Applu a starým vzhledem Visty přivedly někoho v Microsoftu na nostalgickou vlnu.

Chyba, která neurazila

Zatímco většina systémových bugů vyvolá podráždění nebo nejistotu, tahle malá chyba spíše pobavila.

Zvukový doprovod při startu je jednou z věcí, kterou si mnozí uživatelé spojují se zážitkem z konkrétní verze Windows – a návrat ikonického motivu Visty byl pro některé nečekaným, ale příjemným zpestřením.