Zapomeňte na skriptované hry: Copilot přepíše pravidla klasických NPC

Copilot Microsoftu původně vznikl jako chatbot s asistenčními funkcemi. Nyní se však zdá, že jeho potenciál sahá mnohem dál. Nedávno zveřejněná pracovní nabídka pro senior softwarového inženýra v Pekingu ukazuje, že Microsoft hledá specialisty na 3D renderovací enginy jako Babylon.js, three.js a Unity – všechny často používané pro tvorbu webových a interaktivních her.

Inzerát přímo oslovuje nadšence do herního vývoje a naznačuje, že Microsoft chce posunout hraní na zcela novou úroveň díky propojení her s AI. Pokud by se podařilo začlenit Copilot do interaktivního 3D prostředí, mohlo by to znamenat revoluci v herním zážitku – od generování obsahu v reálném čase až po AI-driven NPC, kteří se přizpůsobují hernímu stylu hráče.

Muse: AI model, který přináší nové možnosti hraní

Microsoft už dříve naznačil, že chce herní zážitek v Copilotu rozšířit. V únoru firma představila AI model Muse, který by měl pohánět krátké interaktivní hry přímo v rámci Copilot. Muse byl natrénován na multiplayerové hře Bleeding Edge od vývojářského studia Ninja Theory, které Microsoft vlastní. Tento model je schopen chápat 3D herní svět, včetně fyziky a reakcí na hráčské akce, což mu umožňuje generovat dynamické herní prvky řízené AI.

Díky Muse by Copilot mohl v budoucnu nabízet procedurálně generovaný obsah, tedy hry, které se mění podle hráčova stylu a rozhodnutí. To by otevřelo dveře nejen interaktivním minihříčkám, ale také AI-driven sandboxům, kde by AI mohla například vytvářet herní scénáře v reálném čase.

Copilot ve hrách: Od Minecraftu k širšímu ekosystému

Microsoft už začal s prvními testy implementace Copilotu do populárních her. V květnu oznámil, že pracuje na začlenění Copilotu do Minecraftu. Funkce této AI asistence by měla hráčům pomoci při craftingu a navigaci ve hře – například když hráč položí otázku: „Jak vyrobit meč?“, Copilot mu nejen vysvětlí postup, ale rovnou prověří jeho inventář a poradí, kde sehnat chybějící materiály.

Zdroj: Shutterstock

Tento přístup ukazuje, jak by AI mohla usnadnit hraní nejen začátečníkům, ale i zkušeným hráčům, kteří chtějí efektivněji využívat herní mechaniky. Pokud se Microsoftu podaří úspěšně integrovat podobné funkce do dalších titulů, mohlo by to znamenat velký krok směrem k inteligentním herním asistentům, kteří se budou v průběhu hraní učit a reagovat na styl hráče.

Charakterová AI: Nová éra interaktivních NPC?

Další zajímavou funkcí, kterou Microsoft testuje, jsou “character-based” AI v Copilotu. Podle zjištění Alexeye Shabanova, známého reverzního inženýra, firma experimentuje s animovanými postavami, které komunikují s uživatelem prostřednictvím zvukových efektů a animací. To naznačuje, že Microsoft se možná snaží vytvořit interaktivní AI postavy, které by mohly být součástí herních světů.

Pokud by se podařilo tento systém propojit s 3D herním prostředím, mohla by AI v budoucnu nabízet například dynamické NPC, které reagují na hráčovy činy přirozeným způsobem. To by mohlo přinést revoluci v tom, jak se vyvíjejí herní příběhy – místo předem napsaných scénářů by postavy mohly autonomně reagovat na různé akce, což by vedlo k unikátním herním zážitkům při každém hraní.