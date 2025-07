Notebook vydrží déle – a ani si toho nevšimnete

Microsoft přichází s novinkou, která potěší každého, kdo používá notebook na cestách nebo mimo zásuvku. Do Windows 11 totiž míří adaptivní režim šetření energie. Na rozdíl od běžného režimu se neřídí jen tím, kolik procent baterie vám zbývá. Místo toho sleduje, jak náročně zrovna zařízení používáte – a podle toho sám rozhodne, kdy je ten pravý čas pro úspory.

Nový režim úspory energie: Chytrý, nenápadný a praktický

Tradiční úsporný režim ve Windows 11 snižuje jas obrazovky, vypíná efekty průhlednosti, pozastavuje synchronizaci aplikací (například OneDrive nebo OneNote) a odkládá méně důležité aktualizace. Jenže to vše si uživatel často všimne – a někdy ho to zbytečně omezuje.

Nový adaptivní režim to dělá chytřeji. Automaticky se zapíná i vypíná podle aktuálního zatížení systému, ale bez toho, aby snižoval jas obrazovky nebo rušil vaši práci. Cílem je prodloužit výdrž baterie tak, abyste o tom vlastně vůbec nevěděli.

\

Zdroj: Shutterstock

Jednou z největších změn je právě to, co se tentokrát nezmění. Adaptivní režim nijak nezasahuje do jasu obrazovky. Pokud tedy pracujete v dobře osvětlené kanceláři nebo na přímém slunci, nemusíte se bát, že vám systém začne automaticky zatemňovat displej.

Microsoft tím reaguje na častou kritiku, že klasický úsporný režim bývá až příliš agresivní. Nové řešení je jemnější a inteligentnější – a právě díky tomu bude pro běžného uživatele téměř neviditelné.

Kdo si novinku vyzkouší jako první? A kdy se dostane k ostatním

Funkce je zatím v testovací fázi a dostupná pouze pro uživatele tzv. Canary Channel – tedy vývojové větve systému Windows 11. Zapnout ji lze ručně, protože jde o volitelnou (opt-in) funkci.

Microsoft zatím oficiálně neoznámil přesné datum uvedení pro běžné uživatele, ale vše nasvědčuje tomu, že se funkce objeví v některé z větších aktualizací ještě letos. Důležité je také to, že bude dostupná pouze pro zařízení s baterií – tedy notebooky, tablety nebo handheldy. Stolních počítačů se netýká.

Co dalšího Microsoft plánuje pro delší výdrž baterie?

Už v minulém roce přinesl Microsoft klasický režim šetření energie i na stolní počítače, aby pomohl snížit spotřebu energie napříč platformami. Adaptivní režim je logickým pokračováním této strategie – a zároveň ukázkou toho, kam se Windows ubírá.

Do budoucna se dá očekávat ještě hlubší integrace úsporných mechanismů. Není vyloučeno, že časem přijde i strojové učení, které si zapamatuje váš styl práce a podle něj chytře nastaví systémové parametry, aniž byste museli cokoliv řešit. Prvním krokem tímto směrem je právě Adaptive Energy Saver.