Microsoft varuje: Windows 10 brzy skončí

Oficiální termín ukončení podpory Windows 10 je stanoven na 14. října 2025. Po tomto datu přestanou vycházet nejen běžné softwarové aktualizace, ale především ty bezpečnostní, které chrání systém před novými hrozbami. Počítač s Windows 10 sice nevybuchne ani se okamžitě nevypne, ale bude stále zranitelnější vůči kybernetickým útokům. Pokud se nechcete vystavit riziku, Microsoft doporučuje přejít na Windows 11 nebo koupit nový počítač. V redakci dodáváme, že jedním z hlavních cílů bude to druhé.

Problém s přechodem na Windows 11

Microsoft nastavil poměrně přísné hardwarové požadavky, které mnoho starších počítačů nesplňuje. K běhu Windows 11 je nutný například čip TPM 2.0 nebo procesor alespoň 8. generace Intel Core nebo AMD Ryzen 2000 a novější. Pokud váš počítač tato kritéria nesplňuje, oficiální cestou Windows 11 nenainstalujete.

To znamená, že pokud se chcete držet doporučení Microsoftu, čekají vás dvě možnosti – buď zjistíte, zda váš počítač upgrade vůbec zvládne, nebo si pořídíte nový stroj. A právě tahle druhá varianta je pro mnoho lidí problematická. Ne každý má na nový počítač rozpočet, a mnozí mají současné zařízení stále plně funkční. V takovém případě se dostáváme do složité situace – zůstat u Windows 10 a riskovat bezpečnostní hrozby, nebo investovat do nového hardwaru jen kvůli softwarové podpoře, která navíc neřeší žádné problémy spojené s Windows 11?

Co když se rozhodnete zůstat u Windows 10?

Zatímco Microsoft doporučuje upgrade, realita je taková, že mnoho lidí se Windows 10 jen tak nevzdá. Pokud se rozhodnete systém používat i po roce 2025, je dobré vědět, s čím počítat. Počítač bude fungovat dál, ale bez aktualizací se stane čím dál zranitelnějším. Ačkoliv dobrý antivir může pomoci, nezajistí stejnou úroveň ochrany jako oficiální bezpečnostní aktualizace od Microsoftu. Další možností je přechod na jiný operační systém, například na některou distribuci Linuxu, která stále dostává aktualizace a je přizpůsobená i pro starší hardware. Pokud si nechcete nechat ujít bezpečnostní záplaty, je možné, že Microsoft nabídne placené rozšíření podpory (ESU – Extended Security Updates), podobně jako tomu bylo u Windows 7. Zatím ale není jisté, zda tato možnost bude dostupná i pro běžné uživatele.

Zdroj: Shutterstock

Recyklace a výměna starých počítačů? Microsoft má jasno

Microsoft ve svých e-mailech také doporučuje, aby uživatelé staré počítače recyklovali nebo je vyměnili v rámci výkupních programů. To naznačuje, že se firma snaží motivovat lidi k nákupu nových zařízení, spíše než aby nabízela delší podporu pro Windows 10. Ve stejném duchu Microsoft tvrdí, že Windows 11 je „nejbezpečnější Windows v historii“ a vyzdvihuje výhody cloudového úložiště OneDrive, což je ovšem vnímáno spíše jako marketingový tah než skutečné řešení pro běžné uživatele.