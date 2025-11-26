CDR.cz - Vybráno z IT

Milion stažení za měsíc. Linux Zorin roste ve chvíli, kdy končí éra Windows 10

Středa, 26 Listopad 2025 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Zorin OS hlásí milion stažení za měsíc a zdá se, že část uživatelů Windows hledá nový domov. Přesto je dobré brát čísla s odstupem, protože ne každý download znamená opuštění Windows. V Evropě navíc Windows 10 dostane aktualizace ještě rok.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Windows 11 chystá rychlejší a čistší Průzkumník. Změny ocení i slabší počítače

Když Microsoft ukončil běžnou podporu Windows 10, čekalo se, že část uživatelů se začne poohlížet po jiné cestě. Zorin OS, linuxová distribuce zaměřená na přechod z Windows, na to zjevně reagoval rekordními čísly. Během pěti týdnů od vydání nové verze 18 hlásí milion stažení. Vypadá to jako velká vlna odcházejících uživatelů Windows, realita je ale složitější.

Rekordy ano, masový útěk od Windows zatím ne

Zorin OS si dlouhodobě buduje pověst jedné z nejpřístupnějších linuxových distribucí. Prostředí připomíná Windows, instalace je jednoduchá a odlehčená verze Lite míří i na počítače, které už mají nejlepší roky za sebou. Právě to láká část uživatelů, kteří se nechtějí pouštět do strohého prostředí některých jiných linuxů.

Vývojáři uvádějí, že až 78 procent stažení pochází z počítačů s Windows. Tento údaj ale není přímým důkazem toho, že jde o tak velké množství lidí, kteří Windows definitivně opouštějí. Mnoho uživatelů stahuje instalační obraz na jiný počítač, než kam systém nakonec nainstalují. Část lidí si distribuci stáhne jen z čisté zvědavosti, vyzkouší ji v režimu Live a po pár minutách testování se vrátí zpět. A někteří uživatelé mohou stahovat systém opakovaně.

Zdroj: Shutterstock

I když tedy milion stáhnutí neznamená milion nových uživatelů, poukazuje to na rostoucí zájem o alternativy. Obzvlášť mezi těmi, kteří se kvůli požadavkům Windows 11 nemohou posunout dál a hledají způsob, jak starší počítač dál používat bez omezení.

Proč popularita Zorin OS roste a proč je situace pro Microsoft nepříjemná

Zorin OS vychází vstříc lidem, kteří chtějí jednoduchý přechod a nechtějí řešit složité nastavení. Právě tato skupina je pro Microsoft klíčová. Pokud tito uživatelé zjistí, že jim Linux nabízí rychlejší běh na starším hardwaru, stabilitu a prostředí podobné Windows, může pro ně být přechod výrazně snazší než dřív.

To staví Microsoft do nepohodlné situace. Windows 11 má vyšší hardwarové nároky a mnoho počítačů, které stále fungují bez potíží, zůstalo před branami nové verze. Tito lidé hledají alternativu a právě Zorin OS se stal jedním z nejviditelnějších projektů, který jim ji nabízí.

Zároveň je dobré připomenout, že i když Microsoft ukončil běžnou podporu Windows 10, v Evropě je dostupná ještě forma rozšířených aktualizací. Ty udrží systém bezpečný do října 2026. Nejde o plnohodnotnou podporu, ale dovoluje to rok navíc, během kterého si mohou uživatelé rozmyslet další krok.

Rostoucí zájem o Linux může pokračovat

Zorin OS není jediná distribuce, která těží z konce Windows 10. Očekává se, že v podobných statistikách se v dalších měsících ozvou i jiné projekty, které míří na běžné uživatele. Linuxové prostředí je dnes přístupnější než kdy dřív a mnoho lidí objevuje, že řadu běžných úkolů zvládne naprosto bez problémů.

Přesto je předčasné mluvit o revoluci. Milion stažení ukazuje spíš nárůst zájmu než masový přechod. Je to ale určitý signál, že mezi uživateli roste chuť zkoušet nové věci a že konkurence na poli desktopových systémů ožívá. Pro Microsoft to není hrozba zítra ráno, ale trend, který ukazuje na větší diverzitu a větší tlak na pohodlí a dostupnost.

Až se podobné statistiky začnou objevovat častěji i u jiných linuxových projektů, bude jasnější, jestli jde o výjimku nebo o začátek dlouhodobější proměny. Zorin OS každopádně ukazuje, že když se nabízí jednoduchost a stabilita, zájem uživatelů si svou cestu najde.

Diskuze
Tagy: 
operační systém, Linux, Windows
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Konec Messengeru na PC je oficiální: Meta přechází výhradně na web

Messenger, který je dnes stále jednou z nejpoužívanějších chatovacích platforem na světě, končí na počítačích. Meta oznámila, že k 15. prosinci definitivně zablokuje desktopovou aplikaci na Windows i macOS. Všichni uživatelé budou zanedlouho vyzváni, aby si ji odstranili z počítače a pro další komunikaci přešli na webové rozhraní. Aplikaci už stáhli z Microsoft Store i Apple App Store, tudíž ji noví uživatelé nenaleznou a ti stávající mají poslední týdny na přechod.

Kdy se QMR dostane do běžné verze Windows 11?

Windows 11 dostává zásadní vylepšení v oblasti obnovy systému. Nová funkce „Quick Machine Recovery“ (QMR) umožní nefunkčním počítačům znovu naběhnout bez nutnosti fyzického zásahu. Microsoft tím reaguje na krizové situace, jako byla rozsáhlá výpadková vlna po selhání aktualizace CrowdStrike v roce 2024.

Od Xorg se oddělil projekt Xlibre a vyzývá Wayland

Jedním z důvodů, proč prý Linux neuspěl na desktopu, je jeho velká roztříštěnost. Opravdu dlouholetý uživatel může mít tendence to nevnímat, ale něco na tom asi bude.

Proč polovina PC stále jede na Windows 10 a co to znamená pro trh

Podle Dellu a HP stále téměř polovina počítačů běží na Windows 10, jehož podpora končí za měsíc. Přechod na Windows 11 se táhne až do roku 2026, ale trend rostoucích prodejů AI PC a vyšších cen za výbavu pomáhá časově kupovat klid.

Redox OS zavádí podporu X11 a GTK 3

I když napíšete operační systém úplně od nuly a ještě v programovacím jazyku, v němž dosud nikdo nikdy operační systém nenapsal, nakonec narazíte na problém (ne)kompatibility s okolním světem. Pak už je jen otázkou, jak se k němu postavíte.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi