Milion stažení za měsíc. Linux Zorin roste ve chvíli, kdy končí éra Windows 10

Když Microsoft ukončil běžnou podporu Windows 10, čekalo se, že část uživatelů se začne poohlížet po jiné cestě. Zorin OS, linuxová distribuce zaměřená na přechod z Windows, na to zjevně reagoval rekordními čísly. Během pěti týdnů od vydání nové verze 18 hlásí milion stažení. Vypadá to jako velká vlna odcházejících uživatelů Windows, realita je ale složitější.
Rekordy ano, masový útěk od Windows zatím ne
Zorin OS si dlouhodobě buduje pověst jedné z nejpřístupnějších linuxových distribucí. Prostředí připomíná Windows, instalace je jednoduchá a odlehčená verze Lite míří i na počítače, které už mají nejlepší roky za sebou. Právě to láká část uživatelů, kteří se nechtějí pouštět do strohého prostředí některých jiných linuxů.
Vývojáři uvádějí, že až 78 procent stažení pochází z počítačů s Windows. Tento údaj ale není přímým důkazem toho, že jde o tak velké množství lidí, kteří Windows definitivně opouštějí. Mnoho uživatelů stahuje instalační obraz na jiný počítač, než kam systém nakonec nainstalují. Část lidí si distribuci stáhne jen z čisté zvědavosti, vyzkouší ji v režimu Live a po pár minutách testování se vrátí zpět. A někteří uživatelé mohou stahovat systém opakovaně.
I když tedy milion stáhnutí neznamená milion nových uživatelů, poukazuje to na rostoucí zájem o alternativy. Obzvlášť mezi těmi, kteří se kvůli požadavkům Windows 11 nemohou posunout dál a hledají způsob, jak starší počítač dál používat bez omezení.
Proč popularita Zorin OS roste a proč je situace pro Microsoft nepříjemná
Zorin OS vychází vstříc lidem, kteří chtějí jednoduchý přechod a nechtějí řešit složité nastavení. Právě tato skupina je pro Microsoft klíčová. Pokud tito uživatelé zjistí, že jim Linux nabízí rychlejší běh na starším hardwaru, stabilitu a prostředí podobné Windows, může pro ně být přechod výrazně snazší než dřív.
To staví Microsoft do nepohodlné situace. Windows 11 má vyšší hardwarové nároky a mnoho počítačů, které stále fungují bez potíží, zůstalo před branami nové verze. Tito lidé hledají alternativu a právě Zorin OS se stal jedním z nejviditelnějších projektů, který jim ji nabízí.
Zároveň je dobré připomenout, že i když Microsoft ukončil běžnou podporu Windows 10, v Evropě je dostupná ještě forma rozšířených aktualizací. Ty udrží systém bezpečný do října 2026. Nejde o plnohodnotnou podporu, ale dovoluje to rok navíc, během kterého si mohou uživatelé rozmyslet další krok.
Rostoucí zájem o Linux může pokračovat
Zorin OS není jediná distribuce, která těží z konce Windows 10. Očekává se, že v podobných statistikách se v dalších měsících ozvou i jiné projekty, které míří na běžné uživatele. Linuxové prostředí je dnes přístupnější než kdy dřív a mnoho lidí objevuje, že řadu běžných úkolů zvládne naprosto bez problémů.
Přesto je předčasné mluvit o revoluci. Milion stažení ukazuje spíš nárůst zájmu než masový přechod. Je to ale určitý signál, že mezi uživateli roste chuť zkoušet nové věci a že konkurence na poli desktopových systémů ožívá. Pro Microsoft to není hrozba zítra ráno, ale trend, který ukazuje na větší diverzitu a větší tlak na pohodlí a dostupnost.
Až se podobné statistiky začnou objevovat častěji i u jiných linuxových projektů, bude jasnější, jestli jde o výjimku nebo o začátek dlouhodobější proměny. Zorin OS každopádně ukazuje, že když se nabízí jednoduchost a stabilita, zájem uživatelů si svou cestu najde.