Až 2,7 milionu lidí může získat odškodnění: Microsoft čelí obvinění z klamání
Společnost Microsoft čelí v Austrálii žalobě, která by mohla ovlivnit až 2,7 milionu uživatelů služeb Microsoft 365 Personal a Family. Federální žalobu podal Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), který tvrdí, že technologický gigant uživatele uváděl v omyl ohledně možností jejich předplatného.
Zdroj: Shutterstock
Podle žaloby firma doporučovala zákazníkům, aby zůstali u automatického prodlužování předplatného, i když existovaly levnější a výhodnější varianty. Tyto možnosti však nebyly veřejně propagovány a průměrný uživatel se o nich mohl dozvědět jen tehdy, pokud by začal proces zrušení svého předplatného.
Skrytá možnost: Levnější verze bez Copilotu
Hlavním bodem sporu je integrace umělé inteligence Copilot do předplatných Microsoft 365, kterou Microsoft v Austrálii spustil v říjnu 2024. Firma tvrdila, že kvůli novým funkcím musí zvýšit cenu - například roční licence pro Microsoft 365 Personal vzrostla o 45 % z 109 na 159 australských dolarů, zatímco rodinný plán zdražil o 29 %.
Podle ACCC ale existovala třetí varianta - takzvané Classic plány, které ponechávaly všechny původní funkce bez Copilotu a za původní cenu. Problém je, že Microsoft tuto možnost uživatelům nikde jasně nepředstavil. Informace o ní se neobjevila ani v e-mailech, ani na oficiálním blogu.
„Zákazníci neměli možnost rozhodnout se informovaně,“ říká úřad
Předsedkyně ACCC, Gina Cass-Gottlieb, upozornila, že kancelářské aplikace Microsoftu jsou pro mnoho lidí nezbytné a výběr alternativy není jednoduchý.
„Jsme přesvědčeni, že miliony zákazníků by zvolily levnější Classic plán, kdyby o něm věděly,“ uvedla Cass-Gottlieb.
Úřad tvrdí, že Microsoft svým jednáním porušil australský zákon o ochraně spotřebitele, a žádá soud o peněžní sankce, náhradu škody a zákaz podobných praktik do budoucna. Každé porušení může firmu vyjít až na 50 milionů australských dolarů.
Microsoft se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Firma však už čelí podobným sporům i jinde ve světě – například ve Spojeném království čelí miliardové žalobě za nekalé licenční praktiky a omezování konkurence při prodeji softwaru.