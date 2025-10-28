CDR.cz - Vybráno z IT

Až 2,7 milionu lidí může získat odškodnění: Microsoft čelí obvinění z klamání

Úterý, 28 Říjen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Právo, Business

Zdroj: Shutterstock

Australský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (ACCC) zažaloval Microsoft. Podle obvinění měl milionům uživatelů předplatného Microsoft 365 zamlčet levnější možnosti, které by jim ušetřily peníze, a to v době, kdy firma do svých balíčků přidávala novou funkci s umělou inteligencí Copilot.

Společnost Microsoft čelí v Austrálii žalobě, která by mohla ovlivnit až 2,7 milionu uživatelů služeb Microsoft 365 Personal a Family. Federální žalobu podal Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), který tvrdí, že technologický gigant uživatele uváděl v omyl ohledně možností jejich předplatného.

Zdroj: Shutterstock

Podle žaloby firma doporučovala zákazníkům, aby zůstali u automatického prodlužování předplatného, i když existovaly levnější a výhodnější varianty. Tyto možnosti však nebyly veřejně propagovány a průměrný uživatel se o nich mohl dozvědět jen tehdy, pokud by začal proces zrušení svého předplatného.

Skrytá možnost: Levnější verze bez Copilotu

Hlavním bodem sporu je integrace umělé inteligence Copilot do předplatných Microsoft 365, kterou Microsoft v Austrálii spustil v říjnu 2024. Firma tvrdila, že kvůli novým funkcím musí zvýšit cenu - například roční licence pro Microsoft 365 Personal vzrostla o 45 % z 109 na 159 australských dolarů, zatímco rodinný plán zdražil o 29 %.

Podle ACCC ale existovala třetí varianta - takzvané Classic plány, které ponechávaly všechny původní funkce bez Copilotu a za původní cenu. Problém je, že Microsoft tuto možnost uživatelům nikde jasně nepředstavil. Informace o ní se neobjevila ani v e-mailech, ani na oficiálním blogu.

„Zákazníci neměli možnost rozhodnout se informovaně,“ říká úřad

Předsedkyně ACCC, Gina Cass-Gottlieb, upozornila, že kancelářské aplikace Microsoftu jsou pro mnoho lidí nezbytné a výběr alternativy není jednoduchý.

„Jsme přesvědčeni, že miliony zákazníků by zvolily levnější Classic plán, kdyby o něm věděly,“ uvedla Cass-Gottlieb.

Úřad tvrdí, že Microsoft svým jednáním porušil australský zákon o ochraně spotřebitele, a žádá soud o peněžní sankce, náhradu škody a zákaz podobných praktik do budoucna. Každé porušení může firmu vyjít až na 50 milionů australských dolarů.

Microsoft se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Firma však už čelí podobným sporům i jinde ve světě – například ve Spojeném království čelí miliardové žalobě za nekalé licenční praktiky a omezování konkurence při prodeji softwaru.

