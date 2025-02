Microsoft zase v akci: Stránka o odinstalaci Edge byla jen reklamou

Tentokrát se firma pokusila o dost zvláštní tah. Vytvořila stránku s názvem Uninstall Microsoft Edge, která podle svého názvu slibovala návod, jak prohlížeč odstranit z Windows 11. Problém? Žádný návod na odinstalaci tam vlastně nebyl. Místo toho stránka fungovala jako reklamní leták s výčtem toho, proč je Edge podle Microsoftu lepší než Google Chrome.

Jenže internet není hloupý a tahle "finta" rychle vzbudila nevoli. Kritika se valila ze všech stran, a tak se Microsoft rozhodl stránku v tichosti odstranit. Teď už tam najdete jen přesměrování na obecnou stránku o Edge. Ale škoda už byla napáchána – a lidé si toho všimli.

Stránka, která neměla nikdy vzniknout

Když si někdo vyhledá „jak odinstalovat Edge“, asi čeká, že dostane jednoduchý postup. Microsoft měl ale jiný plán. Místo toho, aby uživatele informoval, jim naservíroval důvody, proč by si Edge měli nechat.

Mezi hlavní "trumfy" Edge, které Microsoft vyzdvihoval, patřily:

✅ Copilot – umělá inteligence přímo v prohlížeči,

✅ Vertikální karty – místo klasických záložek nahoře je můžete mít po straně,

✅ Designer – nástroj na rychlé úpravy obrázků,

✅ Slevové kupony – Edge vám sám hledá nejvýhodnější nabídky,

✅ Čtení nahlas – text převede na hlasovou řeč,

✅ Vestavěná VPN – základní ochrana soukromí při surfování.

To všechno je hezké, ale když člověk hledá způsob, jak se Edge zbavit, asi ho taková reklama moc neobměkčí. Místo pomoci dostal přednášku o tom, proč by to dělat neměl. A to je přesně ten přístup, který lidi od Microsoftu odrazuje.

Tohle už jsme viděli – Microsoft a jeho nátlakové techniky

Pokud se vám zdá, že Microsoft podobné „triky“ používá často, máte pravdu. Firma už dlouho dělá vše pro to, aby uživatelé nepřecházeli ke konkurenci. A občas to hraničí s manipulací.

V lednu 2024 například lidé zjistili, že pokud v Edge hledáte „Google Chrome download“, výsledky vyhledávání na Bingu vypadají dost podezřele. Objevuje se tam banner „Podporováno Microsoftem“, který tvrdí, že „není třeba stahovat nový prohlížeč“. A co víc – skutečný odkaz na stažení Chrome je schovaný tak, že se téměř nedá najít.

Zdroj: Shutterstock

Podobných „pastí“ bylo víc:

🔹 Hloupé slogany – Microsoft například tvrdil, že Chrome je „tak 2008“, zatímco Edge je „moderní a rychlejší“.

🔹 Vyskakovací reklamy – pokud jste v Edge stahovali Chrome, vyskočilo vám upozornění, že to asi není nejlepší nápad.

🔹 Tichý přenos dat – Edge uživatele v lednu 2024 naštval tím, že automaticky přenášel údaje z Chromu, aniž by se jich pořádně zeptal.

Tohle všechno jsou jasné signály, že Microsoft chce udržet Edge za každou cenu – i když tím lidi spíš naštve, než přesvědčí.

Je Edge opravdu tak populární, jak tvrdí Microsoft?

Když se zeptáte Microsoftu, řekne vám, že Edge jede jako nikdy dřív. Šéf firmy Satya Nadella dokonce tvrdí, že Edge už má přes 30% podíl na americkém trhu s prohlížeči na Windows a že už 15 čtvrtletí v řadě roste.

Jenže... když se podíváme na nezávislé statistiky, realita je jiná. Podle Statcounteru má Edge globálně jen kolem 5,2 % trhu, zatímco Google Chrome stále drtí konkurenci s přibližně 67 %. Takže kde je ta pravda? Pravděpodobně v tom, že Microsoft měří „svůj“ trh jinak – třeba jen na určité skupině uživatelů Windows, kde čísla vypadají lépe.