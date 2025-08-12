Nové rozhraní i vyšší limity: OpenAI napravuje reputaci GPT-5
Po týdnu, kdy internet zaplavily stížnosti na omezení nového modelu GPT-5, se šéf OpenAI Sam Altman rozhodl jednat. Na síti X oznámil, že předplatitelé ChatGPT Plus získají „výrazně zvýšené limity“ pro použití reasoning funkcí a že všechny modelové limity budou brzy vyšší než před spuštěním GPT-5.
Dosud byla hlavní výhrada platících zákazníků, kteří měsíčně investují 20 dolarů či liber, směrována na omezení GPT-5 Thinking modelu na 200 zpráv denně. Pro mnohé šlo o výrazné snížení oproti dřívější praxi. Altman sice potvrdil, že změna proběhla, ale zatím nespecifikoval přesná nová čísla.
Po backlashi k GPT-5 přichází ústupky pro platící uživatele
Kritika se rozhořela krátce po velkém livestreamu, kde měl GPT-5 ukázat „budoucnost ChatGPT“. Očekávání byla vysoká, zvlášť po Altmanově provokativním tweetu s obrázkem Hvězdy smrti. Realita však pro část komunity znamenala zklamání – nový model nepůsobil revolučně, spíš jako mírná evoluce. Odstranění oblíbeného GPT-4o a omezení výkonu navíc v očích uživatelů snižovalo hodnotu předplatného.
Zdroj: Shutterstock
Součástí oznámení je i chystaná změna uživatelského rozhraní, které bude jasně ukazovat, jaký model odpovídá na daný dotaz. To má přinést větší transparentnost a snížit frustraci uživatelů, kteří si nebyli jisti, zda opravdu využívají nejnovější a nejvýkonnější model.
GPT-5 zklamalo? Altman slibuje rychlé změny pro předplatitele
Zatímco OpenAI napravuje nejpalčivější problém – limity pro reasoning – zůstává otázkou, zda GPT-5 splní vysoká očekávání. Pro mnohé uživatele už totiž AI chatbot není novinkou, ale každodenním nástrojem, a změny v jeho chování mohou působit spíš jako rušivé zásahy než inovace. Altman tak možná stojí před novou realitou: místo velkých revolucí bude muset dlouhodobě balancovat mezi inovacemi a zachováním uživatelského komfortu.