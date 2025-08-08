GPT-5 těsně před startem? Únik z GitHubu odhaluje čtyři nové modely
Dne 6. srpna 2025 publikoval GitHub krátký blogový příspěvek, který byl během několika hodin smazán. Přesto jej zachytili uživatelé Redditu i redakce serveru The Verge. Podle jeho obsahu OpenAI připravuje čtyři varianty nového modelu GPT-5, každou určenou pro jiný typ úloh. Smazání článku naznačuje, že mohl být zveřejněn omylem – a tudíž odhaloval pravdivé detaily před oficiálním oznámením.
Co podle úniku GPT-5 přinese?
Podle GitHubu bude GPT-5 nejvyspělejším modelem OpenAI. Má přinést výrazné zlepšení v oblasti logického uvažování, schopnosti psát a analyzovat kód a také ve schopnosti reagovat na vícestupňové požadavky uživatelů. Zásadní novinkou mají být také agentní schopnosti – tedy to, že model bude aktivněji navrhovat řešení, plánovat kroky a komunikovat jako inteligentní spolupracovník, nejen jako reaktivní chatbot.
Zdroj: Shutterstock
GitHub uvedl konkrétní čtyři modely:
- gpt-5 – plnohodnotný model optimalizovaný pro logiku a složité vícestupňové úlohy.
- gpt-5-mini – odlehčená verze pro aplikace, kde je klíčová cena provozu.
- gpt-5-nano – extrémně rychlý model pro systémy s nízkou latencí.
- gpt-5-chat – varianta optimalizovaná pro multimodální, kontextové a přirozené konverzace, zejména v podnikových aplikacích.
Tato čtveřice modelů by mohla pokrýt široké spektrum uživatelů – od jednotlivců přes vývojáře až po firmy hledající výkonného digitálního asistenta.
OpenAI se spustilo 7. srpna 2025 v 19:00 SEČ (10:00 PT / 13:00 ET) a uspořádalo online událost s názvem "LIVE5TREAM". Uživatelé na sociálních sítích i zaměstnanci OpenAI v posledních týdnech naznačovali, že se chystá něco „velkého“. A včera ráno pak oficiální účet OpenAI zveřejnil krátkou zprávu „Dropping soon“ spolu s animovaným obrázkem, který zobrazuje přechod z GPT-4o na GPT-5.
Opatrný optimismus
Jak už to u uniklých informací bývá, je na místě opatrnost. Ačkoli GitHub obvykle nepublikuje spekulace, ale ověřené informace, stále nemáme oficiální potvrzení od OpenAI. Přesto se zdá, že společnost má připravený nejen výkonnější model, ale i celé produktové portfolio, které umožní různé stupně výkonu a přístupnosti.
Představení GPT-5 by mohlo být nejen technologickým milníkem, ale i signálem, jakým směrem se chce OpenAI ubírat dál: od chatbotů k plnohodnotné digitální asistenci.