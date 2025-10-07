LinkedIn podává žalobu: Miliony falešných účtů měly krást data
V nově podané žalobě z října 2025 LinkedIn obviňuje firmu ProAPIs a jejího výkonného ředitele Rahmata Alama z rozsáhlého a opakovaného porušování podmínek používání sítě. Podle dokumentů podaných k soudu měla společnost provozovat síť automatizovaných účtů, které se maskovaly jako reální uživatelé. Tyto profily údajně scrapovaly veřejná i částečně chráněná data uživatelů – jména, pracovní pozice, vzdělání, komentáře i reakce na příspěvky.
LinkedIn tvrdí, že tento proces probíhal automatizovaně a ve velkém rozsahu, přičemž ProAPIs nabízela přístup ke staženým datům dalším firmám formou komerční služby. Podle žaloby si za to účtovala až 15 000 dolarů měsíčně.
Zdroj: Shutterstock
Obrana LinkedInu: ´Falešné účty blokujeme, ale útoky se opakují
Z právního podání vyplývá, že LinkedIn disponuje rozsáhlými technickými mechanismy pro odhalování a blokaci neautorizovaných přístupů. Falešné účty jsou podle společnosti často odstraněny během několika hodin od registrace, ale i tak mají dostatek času k získání značného množství dat.
„Tento typ útoků ohrožuje důvěru našich uživatelů,“ uvedla viceprezidentka pro právní záležitosti Sarah Wight ve veřejném prohlášení na LinkedInu. „Naším cílem je chránit soukromí a bezpečnost všech členů, a proto podnikáme rázná právní i technická opatření proti komukoli, kdo tato pravidla porušuje.“
ProAPIs měla zneužít i značku LinkedIn
Dalším bodem žaloby je tvrzení, že ProAPIs používala na svých webových stránkách loga a značkové prvky LinkedInu bez svolení - a tím mohla budit dojem, že s LinkedInem oficiálně spolupracuje nebo je jím dokonce podporována.
„Aby bylo jasno, mezi LinkedInem a společností ProAPIs neexistuje žádné spojení ani partnerství,“ stojí přímo v žalobním textu. „To, co žalovaní dělají, je nezákonné a musí okamžitě přestat.“
Předchozí podobné případy
Nejde o první spor tohoto druhu. LinkedIn se v posledních letech snaží aktivně bránit nelegálnímu sběru dat z profilů. Letos v červenci například vyhrál soudní spor s firmou ProxyCurl, která nabízela obdobné služby založené na automatizovaném získávání dat.
Experti upozorňují, že podobné praktiky jsou stále častější - především kvůli vysoké hodnotě dat o pracovních kontaktech, firemních strukturách a profesních trendech. Tyto informace jsou pro náborové agentury, marketingové společnosti či investory cenným zdrojem, což svádí k jejich nelegálnímu sběru.
Odborníci očekávají, že proces může trvat měsíce, ne-li roky. Pokud soud dá LinkedInu za pravdu, může to být precedent, který změní způsob, jakým se data z veřejných sítí sbírají a prodávají.