CDR.cz - Vybráno z IT

FBI varuje před novým trikem hackerů. Stačí naskenovat kód

Pondělí, 12 Leden 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterestock

Americká FBI varuje před severokorejskou hackerskou skupinou Kimsuky, která začala zneužívat QR kódy v e-mailech. Cílí na konkrétní osoby a pomocí podvržených webů se snaží získat přihlašovací údaje a citlivá data.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

QR kódy dnes lidé používají na menu v restauracích, k placení nebo k přihlášení do služeb. Právě tahle důvěra v jednoduchý čtvereček s tečkami ale začíná být problém. FBI v posledních dnech upozornila na aktivitu severokorejské skupiny Kimsuky, která QR kódy proměnila v nástroj kyberšpionáže.

Princip je přitom zrádně jednoduchý. Samotný QR kód nic nenainstaluje a nijak nepoškodí telefon nebo počítač. Funguje jen jako přesměrování. Jakmile ho ale uživatel naskenuje, dostane se na webovou stránku, kterou útočníci plně ovládají. A právě tam začíná skutečný útok.

Tyto stránky jsou navržené tak, aby vypadaly jako běžné přihlašovací portály služeb typu Microsoft 365, Okta nebo firemní VPN. Uživatel má pocit, že se přihlašuje do práce nebo do cloudového úložiště, ve skutečnosti ale odevzdává své jméno a heslo hackerům. Web si navíc dokáže zjistit základní údaje o zařízení, jako je IP adresa, typ systému nebo přibližná poloha, a podle toho zobrazí takovou verzi stránky, která působí co nejpřesvědčivěji.

Zdroj: Shutterstock

Právě QR kód v e-mailu je klíčový trik. Běžné firemní filtry dnes umí kontrolovat odkazy v textu zpráv a porovnávat je s databázemi škodlivých webů. Když je ale odkaz schovaný v obrázku, tedy v QR kódu, spousta ochran ho vůbec nevidí. Pro útočníky je to jednoduchý způsob, jak projít přes první obrannou linii.

Proč cílí právě Kimsuky

Skupina Kimsuky působí podle amerických úřadů už víc než deset let a je přímo napojená na severokorejskou vládu. Na rozdíl od běžných internetových podvodníků se ale nesnaží oslovit statisíce náhodných obětí. Jejich doménou je takzvaný spearphishing, tedy útoky na pečlivě vybrané lidi.

Mezi cíle patří zaměstnanci think tanků, akademici, výzkumníci nebo úředníci vládních institucí. Právě tito lidé mají přístup k informacím o mezinárodní politice, bezpečnosti nebo sankcích a to je pro severokorejský režim mimořádně cenné.

FBI v upozornění popisuje konkrétní případy z května 2025. V jednom z nich přišel řediteli think tanku e-mail, který se tvářil jako žádost o vyplnění dotazníku k situaci na Korejském poloostrově. Součástí zprávy byl QR kód, který měl otevřít formulář. Ve skutečnosti vedl na podvrženou stránku určenou ke krádeži přihlašovacích údajů.

O pár týdnů později následoval podobný scénář. Útočníci se vydávali za pracovníka ambasády a oslovili vysokého odborníka na lidská práva v Severní Koreji. E-mail působil důvěryhodně a QR kód měl údajně umožnit přístup k zabezpečenému úložišti dokumentů. Opět šlo o past.

To, co je na celé věci znepokojivé, není jen technický trik s QR kódy, ale i úroveň sociálního inženýrství. Zprávy jsou psané tak, aby odpovídaly práci a zájmům konkrétního člověka. Nejde o obecné výzvy typu aktualizujte si účet, ale o promyšlené oslovení, které má vzbudit dojem, že jde o běžnou odbornou komunikaci.

FBI proto varuje, že skenování nevyžádaných QR kódů by mělo být bráno stejně vážně jako klikání na podezřelé odkazy. Doporučuje ověřit si zdroj jinou cestou, například přímým kontaktem s odesílatelem, zvlášť pokud stránka po naskenování chce přihlášení nebo stažení souboru.

Diskuze
Tagy: 
QR, FBI, hacking
Zdroje: 

PCMag.com

nahlásit chybu

Únik údajů z PayPalu? Hackeři tvrdí, že prodávají 16 milionů účtů

Na hackerském fóru se objevil údajný prodej databáze téměř 16 milionů přihlašovacích údajů k účtům PayPal. PayPal únik popírá a odborníci varují, že může jít o podvod. Přesto se však vyplatí zvýšit vlastní zabezpečení a chránit své osobní údaje.

Vietnamští hackeři zneužívají prohlížečová rozšíření k útokům na podnikové účty

Hackeři se znovu zaměřili na účty Meta Business a Facebook Ads. Pod rouškou falešného rozšíření SocialMetrics Pro dokážou odcizit přístupové údaje a následně je prodávat na černém trhu. Bezpečnostní experti proto varují, abyste se nenechali nalákat na podvodné návody a „ověřovací“ triky.

Zero-click útok na ChatGPT: ShadowLeak ukazuje slabiny firemní bezpečnosti

Bezpečnostní experti varují před novou hrozbou pro uživatele ChatGPT. Zranitelnost pojmenovaná ShadowLeak představuje první zero-click útok, který se odehrává přímo na serverech poskytovatele. Útočníci tak mohou nenápadně získat firemní data, aniž by uživatel cokoli udělal.

USA uvalily sankce na síť podvodníků infiltrovanou do amerických firem

Ministerstvo financí Spojených států oznámilo ve středu nové sankce proti mezinárodní síti podvodníků, která podle amerických úřadů pomáhá Severní Koreji pronikat do amerických firem prostřednictvím hackerů vydávajících se za legitimní uchazeče o zaměstnání.

Hackeři kradou Microsoft účty: Nová phishingová kampaň využívá chytré triky

Kyberzločinci našli nový způsob, jak získat přístup k účtům Microsoft. Využívají kombinaci malvertisingu, falešných přihlašovacích stránek a chyb v zabezpečení, díky čemuž obcházejí i vícefaktorové ověřování. Jak tato kampaň funguje a jak se proti ní bránit?

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi