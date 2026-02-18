CDR.cz - Vybráno z IT

Došlo k úniku dat u výrobce erotických pomůcek. Stačil k tomu jediný e-mail

Středa, 18 Únor 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Kyberbezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Japonský výrobce erotických pomůcek Tenga oznámil bezpečnostní incident, při němž útočník po phishingovém e-mailu získal přístup k firemní schránce a odcizil část zákaznických dat. Firma nyní zavádí přísnější zabezpečení a vyzývá klienty k opatrnosti.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Japonská společnost Tenga, známá výrobou produktů pro sexuální wellness, potvrdila, že se stala terčem kybernetického útoku. Podle dostupných informací se útočník dostal do interních systémů poté, co jeden ze zaměstnanců naletěl na podvržený e-mail. Právě phishing dnes patří mezi nejčastější vstupní brány do firemních sítí a v tomto případě stačila jediná chyba.

Po získání přístupu k e-mailové schránce mohl útočník stáhnout zákaznická jména, e-mailové adresy a také historickou komunikaci. Ta mohla obsahovat detaily objednávek nebo dotazy řešené se zákaznickou podporou. Firma neuvedla přesný počet dotčených osob, ani to, zda se k útoku někdo přihlásil.

I když podle zveřejněných informací nedošlo k úniku platebních údajů, kombinace jména, e-mailu a kontextu komunikace může být zneužita k cíleným podvodům. Útočníci mohou navazovat na skutečné objednávky a působit důvěryhodněji. Právě takové útoky bývají pro uživatele nejnebezpečnější.

Co incident znamená pro zákazníky i firmy

Společnost po odhalení incidentu resetovala přístupové údaje napadeného účtu a plošně zavedla vícefaktorové ověřování. Z dostupných informací není zcela jasné, zda bylo vícefaktorové přihlášení používáno už před útokem. Pokud ne, jde o další připomínku, že bezpečnostní standardy se dnes musí stát samozřejmostí, nikoli doplňkem.

Zákazníkům firma doporučila změnu hesel a zvýšenou obezřetnost vůči e-mailům, které se mohou tvářit jako oficiální komunikace. Obecně platí, že by uživatelé neměli klikat na odkazy v nevyžádaných zprávách a měli by si pečlivě kontrolovat adresu odesílatele.

Tenga působí na trhu od roku 2005 a své produkty prodává v Asii, Evropě i ve Spojených státech. Ročně generuje tržby v řádu miliard jenů a část příjmů pochází ze zahraničí. Incident tak ukazuje, že ani zavedené mezinárodní značky nejsou vůči kybernetickým hrozbám imunní.

Podobné případy se v posledních letech množí napříč obory. Útočníci často nevyužívají složité technické zranitelnosti, ale cílí na lidský faktor. Stačí dobře připravená zpráva a zaměstnanec pod tlakem či ve spěchu. Výsledkem může být reputační škoda i ohrožení důvěry zákazníků.

Diskuze
Tagy: 
phishing, pornografie, hacking
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Cloudflare odrazil útok o síle 22,2 Tbps. Stojí za ním botnet Aisuru

Svět internetu čelil dalšímu šokujícímu útoku. Botnet s názvem Aisuru rozpoutal DDoS o síle 22,2 Tbps – dvojnásobek dosavadního rekordu. Cloudflare sice útok zastavil, ale odborníci varují, že podobné akce mohou ochromit celé části internetu.

FBI varuje před novým trikem hackerů. Stačí naskenovat kód

Americká FBI varuje před severokorejskou hackerskou skupinou Kimsuky, která začala zneužívat QR kódy v e-mailech. Cílí na konkrétní osoby a pomocí podvržených webů se snaží získat přihlašovací údaje a citlivá data.

Vishing v roce 2025: Nahrávky jsou minulost, dnes letí klonování reálných hlasů

V posledních měsících se kybernetická bezpečnost dostala na další, dosud nezmapované území. Je to stále poměrně nová oblast, kde již fejkový hlas nestačí jen přehrát z nahrávky - útočníci dnes milerádi v reálném čase napodobují konkrétní lidský hlas a používají jej k přesvědčivým vishingovým útokům proti různým organizacím. O tom také svědčí nedávný výzkum britské bezpečnostní firmy NCC Group, a přináší celkem znepokojivé důkazy.

Hackeři kradou Microsoft účty: Nová phishingová kampaň využívá chytré triky

Kyberzločinci našli nový způsob, jak získat přístup k účtům Microsoft. Využívají kombinaci malvertisingu, falešných přihlašovacích stránek a chyb v zabezpečení, díky čemuž obcházejí i vícefaktorové ověřování. Jak tato kampaň funguje a jak se proti ní bránit?

Falešná modrá smrt jako návnada. Nový kyberútok míří na hotely v Evropě

Kyberzločinci přišli s novým trikem, který zneužívá strach z havárie počítače. Falešný Blue Screen of Death má přimět zaměstnance hotelů ke spuštění škodlivého kódu. Útok cílí na Evropu a je překvapivě účinný.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi