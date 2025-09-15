CDR.cz - Vybráno z IT

Vietnamští hackeři zneužívají prohlížečová rozšíření k útokům na podnikové účty

Pondělí, 15 Září 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Hackeři se znovu zaměřili na účty Meta Business a Facebook Ads. Pod rouškou falešného rozšíření SocialMetrics Pro dokážou odcizit přístupové údaje a následně je prodávat na černém trhu. Bezpečnostní experti proto varují, abyste se nenechali nalákat na podvodné návody a „ověřovací“ triky.

Kyberzločinci se stále více zaměřují na firemní uživatele sociálních sítí, a nejnovější vlna útoků to potvrzuje. Bezpečnostní výzkumníci z Bitdefenderu odhalili dvě kampaně, které využívají falešné prohlížečové rozšíření SocialMetrics Pro. Na první pohled má působit jako nástroj k získání ověřovacího odznaku na Facebooku a Instagramu. Ve skutečnosti však krade přístupová data k firemním účtům, která se následně objevují na podzemních fórech.

Jak útok funguje

Falešné rozšíření je propagováno prostřednictvím malvertisingu – podvodných reklam, které se tváří důvěryhodně. Podle Bitdefenderu bylo zaznamenáno nejméně 37 reklam vedoucích na weby, kde se kromě odkazu na instalaci nachází i video-návody. Ty krok za krokem vysvětlují, jak údajně získat modrý „check badge“ pro ověření účtu.

Samotný škodlivý kód je hostován na službě Box, tedy na legitimním cloudovém úložišti, což přispívá k jeho věrohodnosti. Po instalaci malware sbírá IP adresy, session cookies z Facebooku a další citlivá data, která okamžitě odesílá na Telegram boty ovládané útočníky. Některé varianty dokonce využívají Facebook Graph API, aby o napadeném účtu zjistily ještě více informací.

Zdroj: Shutterstock

Proč zrovna Meta Business

Proč se hackeři zaměřují právě na podnikové účty? Odpověď je jednoduchá: malvertising. Aby mohli kyberzločinci masově šířit své škodlivé kampaně, potřebují reklamní účty s čistou historií, které projdou přísnými kontrolami Meta. Odcizené účty s ověřením a bez negativní minulosti jim otevírají cestu k masivnímu šíření dalšího malwaru, aniž by museli složitě obcházet ochrany.

Vietnamská stopa

Podle analytiků nese kampaň jasné znaky vietnamského původu. Malicious weby obsahují video návody v tomto jazyce a celkový styl kampaně odpovídá aktivitám, které již byly dříve spojeny s vietnamsky mluvícími skupinami. Bitdefender upozorňuje, že útoky jsou vysoce industrializované – od grafiky až po tutoriály je vše vytvářeno ve velkém množství a automatizovaně.

Firmy i jednotlivci by měli být obezřetní při instalaci jakýchkoliv doplňků do prohlížeče. Platí jednoduché pravidlo: stahujte pouze z oficiálních obchodů (Chrome Web Store, Firefox Add-ons) a vždy si ověřte autora i recenze. Jakékoliv sliby rychlého ověření účtu či jiné „zkratky“ by měly být varováním.

Tagy: 
Facebook, hacking, Meta
Zdroje: 

TechRadar.com

