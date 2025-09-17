CDR.cz - Vybráno z IT

Malwarová lavina v kódu: Jak WhiteCobra zneužívá VSCode doplňky

Středa, 17 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Vývojářská komunita čelí nové hrozbě. Bezpečnostní experti odhalili dvě desítky škodlivých rozšíření v oficiálním Visual Studio Marketplace i v otevřeném Open VSX registru. Za útokem stojí skupina označená jako WhiteCobra, která se zaměřuje na vývojáře a držitele kryptoměn.

Vietnamští hackeři zneužívají prohlížečová rozšíření k útokům na podnikové účty

Během uplynulého týdne odhalili bezpečnostní experti hned 24 škodlivých rozšíření, která byla k nalezení ve Visual Studio Marketplace i v Open VSX Registry. Zprávu přinesl portál BleepingComputer s odkazem na výzkumníky, kteří incident monitorovali. Útočníci se zaměřili především na vývojáře a držitele kryptoměn – cílovou skupinu, u níž se očekává, že má v počítači uložené přístupové údaje, citlivé soubory nebo přímo kryptopeněženky.

Za celou kampaní stojí skupina označovaná jako WhiteCobra. Podle odborníků neváhala nahrazovat odstraněné škodlivé doplňky novými, což ukazuje na dobře připravenou infrastrukturu i odhodlání útočníků.

Jak útok fungoval

Po nainstalování falešných rozšíření se do systému Windows dostával Lumma Stealer – známý infostealer, který dokáže získávat uložená hesla, platební údaje z prohlížeče, session cookies i soubory obsahující citlivé informace. V případě macOS šlo o Mach-O binární soubor, který spouštěl odlišný, dosud méně zdokumentovaný malware.

Podle výzkumníků se infostealer snažil především o přístup k informacím z kryptopeněženek a k datům umožňujícím další zneužití účtů.

Proč právě open-source registry

Marketplace i Open VSX Registry patří k populárním místům, kde vývojáři hledají doplňky pro práci. Visual Studio Marketplace je součástí ekosystému Microsoftu a nabízí přes 48 tisíc rozšíření pro Visual Studio a VS Code. Open VSX Registry je naopak otevřenou platformou, která si získává oblibu především v enterprise prostředí a u editorů kompatibilních s VS Code, jako jsou Eclipse Theia nebo Gitpod.

Díky masové oblibě obou platforem mají útočníci jedinečnou možnost dostat svůj kód k tisícům vývojářů a následně i do firemních prostředí.

Zdroj: Shutterstock

Reakce a doporučení

Jedním z prvních, kdo na problém upozornil, byl vývojář a expert na Ethereum Zak Cole, který sám patřil mezi oběti. Spolu s výzkumníky ze skupiny Koi pomohl identifikovat a nahlásit škodlivé rozšíření.

Pro uživatele platí jednoduché doporučení – stahovat a instalovat doplňky pouze od prověřených autorů, sledovat počet stažení a hodnocení, a především používat antivirovou ochranu i na vývojářských strojích. Firmy by pak měly mít zavedené interní procesy pro kontrolu používaných rozšíření, protože útoky podobného typu se zjevně nebudou opakovat jen jednou.

Tagy: 
malware, hacking, open source
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Uniklo 89 milionů 2FA kódů ke Steamu: Hrozí krádeže účtů i phishing

Údajný únik více než 89 milionů přístupových kódů ke službě Steam vyvolal vlnu obav mezi hráči i experty na kyberbezpečnost. Útočník s temnou minulostí nabízí databázi s telefonními čísly a 2FA SMS kódy na hackerském fóru. Pokud jsou data pravá, může jít o největší incident svého druhu v herním světě.

Městská kyberbezpečnost v éře chytrých měst: Co všechno je v sázce

Chytrá města slibují lepší život. Ale čím více senzorů, dat a propojených systémů, tím větší riziko. Jak se města brání hackerům, ransomwaru nebo výpadkům infrastruktury? Kybernetická bezpečnost už není volbou, ale nutností.

USA uvalily sankce na síť podvodníků infiltrovanou do amerických firem

Ministerstvo financí Spojených států oznámilo ve středu nové sankce proti mezinárodní síti podvodníků, která podle amerických úřadů pomáhá Severní Koreji pronikat do amerických firem prostřednictvím hackerů vydávajících se za legitimní uchazeče o zaměstnání.

Nový nástroj Datavzrd: Čitelné datové sady bez programování

Datavzrd je nový open-source nástroj z Univerzity Duisburg Essen, který ze složitých tabulek automaticky vytvoří interaktivní HTML report. Bez nutnosti programování, bez serveru – přehledný výsledek přímo do e-mailu, vědeckého manuskriptu nebo webu.

Španělské domény v hledáčku hackerů: 19× víc útoků než loni

Kyberbezpečnostní odborníci zaznamenali dramatický nárůst útoků využívajících domény .es. Původně určené pro Španělsko se staly třetími nejzneužívanějšími doménami pro phishing.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi