USA uvalily sankce na síť podvodníků infiltrovanou do amerických firem

Čtvrtek, 28 Srpen 2025 - 05:00 | Zazu | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Ministerstvo financí Spojených států oznámilo ve středu nové sankce proti mezinárodní síti podvodníků, která podle amerických úřadů pomáhá Severní Koreji pronikat do amerických firem prostřednictvím hackerů vydávajících se za legitimní uchazeče o zaměstnání.

Tento krok je nejnovějším z řady opatření, jejichž cílem je omezit praktiky severokorejského režimu, jenž se údajně dlouhodobě snaží obejít mezinárodní sankce a získat finanční prostředky na svůj jaderný program. Podle vyšetřovatelů dokázala síť vygenerovat minimálně milion dolarů, přičemž skutečné částky, které proudí do Pchjongjangu prostřednictvím podobných schémat, dosahují miliard.

Severokorejští IT specialisté dle dostupných dat využívají falešné identity a doklady k tomu, aby získali práci v amerických technologických i jiných firmách. Po nástupu do zaměstnání nejen pobírají plat, ale zároveň kradou citlivá data či se snaží své zaměstnavatele vydírat požadavky na výkupné.

„Nejde jen o izolované případy,“ upozornili bezpečnostní experti. „Severní Korea z těchto operací udělala standardní strategii financování svého režimu.“ Podobná varování zaznívala už v posledních letech od firem jako CrowdStrike, které mapují aktivity hackerů napojených na Pchjongjang. Podle nich se jen na americkém trhu podařilo Severokorejcům infiltrovat stovky firem.

Nová vlna sankcí přijde

Mezi nově sankcionovanými osobami je i ruský občan Vitalij Sergejevič Andrejev. Podle amerických úřadů spolupracoval s Pchjongjangem na převodech prostředků prostřednictvím kryptoměn. Vyšetřovatelé tvrdí, že pomohl převést zhruba 600 tisíc dolarů, které následně putovaly do severokorejských rukou. Andrejev měl úzce spolupracovat s Kim Ung Sunem, pracovníkem severokorejského konzulátu v Rusku.

Sankce míří rovněž na několik firem – čínskou společnost Shenyang Geumpungri a severokorejský podnik Sinjin, které údajně zaměstnávají falešné IT pracovníky jménem režimu. Spojené státy rozšířily sankční seznam i o firmu Chinyong, označovanou už dříve za klíčového hráče v tomto podvodném byznysu.

Kryptoměny jako nástroj režimu

Severní Korea čelí dlouhodobému zákazu přístupu k mezinárodnímu finančnímu systému. Právě proto se podle expertů soustředí na kyberkriminalitu a kryptoměny, které jí umožňují obcházet sankce a anonymně přesouvat velké objemy peněz.

Americké ministerstvo financí zdůrazňuje, že nové sankce se nevztahují pouze na samotné podezřelé osoby či firmy, ale i na všechny společnosti, které s nimi přijdou do styku. Prakticky to znamená, že americké firmy i jejich obchodní partneři po celém světě nesmí uzavírat obchody či zaměstnávat osoby napojené na severokorejské schéma. Odpovědnost leží především na zaměstnavatelích, kteří mají zajistit, aby se těmto praktikám podařilo zabránit už při náboru pracovníků.

