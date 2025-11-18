CDR.cz - Vybráno z IT

Když se hackne textilka: Proč může jeden průšvih rozkolísat celý módní řetězec

Úterý, 18 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Kyberútok na textilního giganta Fulgar ukázal, že ani dlouholetí dodavatelé velkých módních značek nejsou imunní vůči ransomwaru. Únik interních dokumentů přitom naznačuje, že riziko zasahuje mnohem víc než jen jednu továrnu – ohrožuje celý dodavatelský řetězec.
Ransomware se dávno netýká jen bank nebo technologických firem. Poslední incident ukazuje, že i odvětví, které působí nenápadně a „mimo radary“, může být během několika hodin paralyzováno. Fulgar, jedna z největších evropských textilek dodávajících materiál značkám jako H&M, Adidas nebo Calzedonia, potvrdil rozsáhlé narušení interních systémů. Na leak portálu skupiny RansomHouse se společnost objevila 12. listopadu - a podle útočníků měli mít data v držení už od 31. října.

Co všechno uniklo?

Na stránkách útočníků se objevily ukázky interních dokumentů. Nejde přitom o nahodilé soubory typu „vnitřní poznámky“, ale o citlivý materiál, který mapuje fungování firmy téměř do detailu. Mezi zveřejněnými ukázkami jsou excelové tabulky, e-maily, účetní podklady, informace o bankovních zůstatcích, komunikace s partnery i interní smluvní dokumenty.

U podobných úniků nejde jen o ostudu nebo krátkodobé omezení provozu. Tyto datové balíky bývají základem pro extrémně přesné phishingové útoky - takové, které zneužívají konkrétní interní postupy, jména zaměstnanců nebo detaily o platbách. Právě to znepokojuje odborníky nejvíc.

Zdroj: Shutterstock

RansomHouse: skupina, která se nezastaví

Skupina RansomHouse funguje od roku 2021 a na svém leak webu uvádí už více než stovku obětí. Z amerických bezpečnostních zdrojů přitom vyplývá, že někteří její členové mohou spolupracovat s íránskými aktéry. Model fungování je jednoduchý: útočníkům stačí, když zájemce poskytne přístup a logistiku, technický tým skupiny zajistí zbytek výměnou za podíl z výkupného.

Problém je, že i když napadená firma odmítne zaplatit, data se obvykle objeví volně na internetu. A pokud jsou mezi nimi faktury, smlouvy, interní katalogy nebo finanční podklady, mohou poškodit nejen samotnou společnost, ale i její zákazníky a partnery.

Proč je útok na Fulgar tak nebezpečný?

Fulgar není malá lokální firma, ale klíčový hráč evropského textilního průmyslu. Provozuje největší přádelnu v Evropě, vyrábí polyamid 66 a elastomery a distribuuje materiály do Itálie, Turecka, Srí Lanky i dalších regionů.

Jinými slovy, když se v takovém dodavatelském řetězci něco pokazí, dopad se přenáší napříč celou módní branží. Netýká se to jen konkrétního produktu, ale výroby jako celku - zpoždění, nedostatku materiálu i narušení vztahů mezi dodavateli a značkami.

ransomware, hacking, móda
Lukáš "Francesco" Čihák

