CDR.cz - Vybráno z IT

Hackeři hlásí útok na Oracle aplikace: Pravda, nebo jen další vyděračský bluf?

Pátek, 3 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Kyberzločinci rozesílají e-maily americkým manažerům a tvrdí, že ukradli citlivá data z Oracle E-Business Suite. Požadují výkupné, ale odborníci zatím nemají důkazy, že by k úniku skutečně došlo. Na scéně se objevují známé skupiny FIN11 a Cl0p.

Americké firmy čelí od konce září nečekané vlně vyděračských e-mailů, v nichž útočníci tvrdí, že získali přístup do podnikových systémů Oracle E-Business Suite. Adresáty zpráv varují, že pokud nezaplatí výkupné, zveřejní citlivé obchodní dokumenty, smlouvy nebo zákaznická data.

Bez důkazů, zato s velkým tlakem

Podle zjištění bezpečnostních firem Mandiant a Google Threat Intelligence Group (GTIG) se zatím nepotvrdilo, že by hackeři skutečně pronikli do systémů. Výzkumnice Genevieve Stark z GTIG uvedla, že vyšetřování je v počáteční fázi a žádné konkrétní úniky nebyly zdokumentovány. Přesto varuje, že psychologický nátlak může mít pro firmy vážné následky – od reputační újmy až po finanční ztráty způsobené preventivními opatřeními nebo ztrátou důvěry zákazníků.

Zdroj: Shutterstock

Stopy vedou k FIN11 a Cl0p

Během analýzy se objevily znaky, které ukazují na spojitost s kyberzločineckými skupinami FIN11 a Cl0p. Podle Charlese Carmakala, technického ředitele Mandiantu, některé vyděračské zprávy pocházely z kompromitovaných e-mailových účtů, které už dříve skupina FIN11 zneužívala při phishingových kampaních.

Další vodítko představují kontaktní adresy uvedené v e-mailech. Ty se objevily na únikovém webu skupiny Cl0p, která je známá rozsáhlými ransomwarovými útoky na mezinárodní firmy. Odborníci však nevylučují, že za kampaní stojí jiní aktéři, kteří jen zneužili jejich značku k posílení věrohodnosti výhrůžek.

Co by měly firmy dělat

Organizace, které Oracle E-Business Suite využívají, by podle bezpečnostních expertů neměly panikařit, ale okamžitě prověřit své systémy. Doporučuje se zkontrolovat logy, vyhodnotit neobvyklé přístupy z cizích IP adres, analyzovat možné změny v databázích a ověřit stav firemních e-mailových účtů. Ty se totiž ukazují jako klíčový kanál, jímž se útočníci snaží vytvářet dojem průniku.

Vydírání jako taktika

Podobné kampaně ukazují, jak efektivní může být pouhé zasetí strachu. Útočníci často nepotřebují mít skutečný přístup k systémům – stačí, když přesvědčí adresáty, že ho mají. V minulosti se podobné metody osvědčily například při masových phishingových kampaních, kdy firmy raději zaplatily, než aby riskovaly zveřejnění domnělých dat. FIN11 i Cl0p jsou známé právě tímto způsobem nátlaku, který kombinuje technické útoky s psychologickými triky.

Ačkoli důkazy o skutečném úniku dat z Oracle E-Business Suite zatím neexistují, případ odhaluje, jak zranitelné mohou být firmy vůči dezinformacím a psychologickému nátlaku. Hackeři využívají známá jména a kompromitované účty, aby posílili svůj bluf a donutili oběti zaplatit.

Tagy: 
Oracle, hacking, ransomware
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Americké banky protestují: Nechceme hlásit hackerské útoky, zní z Wall Street

Americké banky se ostře staví proti nové regulaci, podle níž musí veřejně přiznat kybernetický útok do čtyř pracovních dnů. Varují před narušením vyšetřování, nárůstem rizika vydírání a další byrokratickou zátěží. Obdobné zákony mezitím zavádí i jiné země.

Neznámý hacker zveřejnil tisíce údajů klientů VirtualMacOSX

Údajný únik databáze ze služby VirtualMacOSX vyvolal mezi uživateli i experty na kyberbezpečnost vlnu znepokojení. Na hackerském fóru se objevily citlivé údaje tisíců lidí – včetně hesel a bankovních informací. Přestože autenticita zatím nebyla potvrzena, riziko je reálné a varování by neměl nikdo brát na lehkou váhu.

Vaše DNA může být hacknuta. Odborníci varují před novou kybernetickou hrozbou

Pokrok v oblasti personalizované medicíny, diagnostiky rakoviny i výzkumu infekčních nemocí stojí na jednom z nejvýznamnějších nástrojů moderní vědy – sekvenování DNA nové generace (NGS). Technologie, která slibuje revoluci ve zdravotní péči, však zároveň otevírá nečekanou a velmi nebezpečnou bránu: možnost kybernetického útoku na samotnou podstatu lidského genomu.

Největší DDoS útok v historii: 37 TB dat za 45 vteřin

Největší DDoS útok v dějinách internetu byl zaznamenán a odražen. Za pouhých 45 vteřin proudilo na jedinou IP adresu přes 37 terabajtů dat. Odkud útok přišel a co to znamená pro budoucí bezpečnost online světa?

Nový útok na Linux: Malware krade přístupy do PayPalu i kryptopeněženek

Nový typ malwaru pro Linux s názvem PXA Stealer už napadl přes 4 000 počítačů ve více než 60 zemích. Útočí tiše, krade hesla, platební údaje i data z kryptopeněženek. Šíří se přes falešné programy a phishing.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi