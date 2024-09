Co o vás všechno ví Google a Facebook?

1. Jaké údaje Google o vás shromažďuje?

Google poskytuje široké spektrum služeb – od vyhledávače, přes Gmail, YouTube, Mapy, Google Ads, Google Analytics a další. Každá z těchto služeb sbírá různé typy dat:

a) Vyhledávání

Když používáte Google jako vyhledávač, automaticky se ukládá každý dotaz, který zadáte. Google ví, co hledáte, kdy to hledáte, a také z jakého zařízení nebo místa. Tyto údaje jsou použity k personalizaci výsledků vyhledávání a zlepšení reklamy, kterou vám Google zobrazuje. Navíc si Google uchovává historii vašich kliknutí, takže může odhadnout, co vás nejvíce zajímá.

b) Poloha

Google Mapy a Android zařízení sbírají údaje o vaší poloze. Pokud máte zapnuté sledování polohy, Google sleduje, kde se nacházíte, kam cestujete, jak často se tam vyskytujete a jakým způsobem se pohybujete (chůze, kolo, auto). Tyto informace jsou využívány k nabízení relevantnějších míst a lepšího plánování tras.

c) YouTube

Každé video, které sledujete nebo vyhledáváte na YouTube, je uloženo. Google ví, jaké typy obsahu preferujete, kolik času strávíte na YouTube a které reklamy jste viděli či přeskočili. Na základě toho jsou vám doporučována nová videa a personalizované reklamy.

d) Gmail

Google skenuje obsah vašich e-mailů, aby mohl poskytovat relevantní reklamy. Například, pokud často dostáváte e-maily týkající se cestování, Google vám může nabídnout reklamy na levné letenky nebo hotely. I když Google tvrdí, že to dělá automatizovaně a neporušuje vaše soukromí, je to stále citlivá záležitost.

e) Google Assistant a hlasové příkazy

Pokud používáte Google Assistant nebo zadáváte hlasové příkazy na Google, společnost uchovává záznamy těchto interakcí. Každý váš příkaz nebo dotaz je uložen, včetně vašich hlasových záznamů, a Google je analyzuje pro zlepšení svých služeb.

f) Nákupy a aktivity na webu

Google má také přehled o tom, co nakupujete, jaké weby navštěvujete a jaké aplikace používáte. Google sleduje, kdy navštívíte weby, které používají jeho analytické nástroje (Google Analytics) nebo reklamní platformy (Google Ads), čímž získává údaje o vaší online aktivitě mimo jeho služby.

g) Zdravotní údaje a aplikace třetích stran

Pokud používáte zařízení s operačním systémem Android, Google má přístup k údajům z aplikací třetích stran, včetně těch, které sledují vaši fyzickou aktivitu a zdraví. Ačkoli Google uvádí, že tyto údaje využívá pro vylepšení uživatelské zkušenosti, jedná se o velmi citlivé informace.

Zdroj: Shutterstock

2. Jaké údaje shromažďuje Facebook (Meta)?

Facebook, nyní Meta, provozuje kromě hlavní platformy také Instagram, Messenger a WhatsApp. Tyto služby sbírají podobně široké spektrum údajů jako Google.

a) Osobní údaje

Když si vytvoříte účet na Facebooku, poskytujete osobní údaje jako jméno, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně i informace o vzdělání, zaměstnání a vztazích. Tyto údaje jsou klíčové pro zacílení reklamy.

b) Sociální interakce

Facebook monitoruje, s kým komunikujete, jak často si píšete, jaké příspěvky komentujete a lajkujete. Na základě toho Meta vytváří sociální grafy, které zobrazují, jak jste propojeni s ostatními uživateli.

c) Záliby a preference

Facebook sleduje, jaký obsah sledujete, lajkujete a sdílíte, a také reklamy, na které klikáte. To vše slouží k vytvoření vašeho osobního profilu, který je základem pro zacílení personalizovaných reklam. Facebook sleduje nejen příspěvky od přátel, ale také veřejné příspěvky, které si prohlížíte.

d) Geolokace

Facebook má přístup k vaší poloze přes mobilní aplikaci. Pokud ji máte zapnutou, může sledovat vaše pohyby a nabízet vám například doporučení míst nebo přátel v okolí.

e) Fotografie a videa

Facebook analyzuje fotografie a videa, které nahráváte. Používá technologii rozpoznávání obličejů, aby automaticky označil lidi na fotografiích. I když společnost tuto funkci začíná v některých oblastech omezovat, stále si uchovává velké množství vizuálních údajů.

f) Messenger a WhatsApp

I když Meta tvrdí, že zprávy na Messengeru a WhatsAppu jsou šifrované, zaznamenává, kdy a komu zprávy posíláte, jaké soubory sdílíte a kde se nacházíte při používání těchto aplikací. Tyto údaje slouží ke zlepšení služeb a zacílení reklamy.

g) Aktivity na jiných webech

Díky sledovacímu pixelu a tlačítkům "Like" a "Sdílet", které jsou rozšířené na mnoha webech, Facebook sleduje, jaké stránky navštěvujete i mimo jeho platformu. To mu umožňuje vytvořit ještě detailnější obraz o vašich zájmech a chování na internetu.

3. Proč Google a Facebook tyto údaje sbírají?

Hlavním důvodem, proč tyto společnosti shromažďují údaje, je cílená reklama. Získané informace jsou použity k tomu, aby vám mohli nabídnout personalizovanou reklamu, která je relevantnější a má vyšší šanci, že na ni kliknete nebo provedete nákup. Reklama tvoří hlavní zdroj příjmů těchto gigantů.

Například Google využívá data ke zlepšení svého reklamního systému Google Ads. Inzerenti mohou cílit na uživatele podle jejich věku, pohlaví, zájmů, polohy, zařízení a chování online.

Facebook (Meta) poskytuje podobné nástroje pro inzerenty. Společnosti mohou cílit reklamy podle uživatelských interakcí, zájmů a demografických údajů.

Zdroj: Shutterstock

4. Jak můžete omezit sběr vašich dat?

Pokud vám sběr dat ze strany těchto společností vadí, existuje několik způsobů, jak můžete své údaje chránit:

Nastavení soukromí : Google i Facebook nabízí podrobná nastavení soukromí. U Google můžete například vypnout personalizaci reklam, vypnout sledování polohy a spravovat historii vyhledávání. U Facebooku můžete omezit, kdo vidí vaše příspěvky a jak jsou vaše data využívána k reklamním účelům.

: Google i Facebook nabízí podrobná nastavení soukromí. U Google můžete například vypnout personalizaci reklam, vypnout sledování polohy a spravovat historii vyhledávání. U Facebooku můžete omezit, kdo vidí vaše příspěvky a jak jsou vaše data využívána k reklamním účelům. Používejte anonymní prohlížení : Mnohé prohlížeče nabízí režim anonymního prohlížení, který neukládá historii hledání ani soubory cookies. Tím omezíte schopnost těchto společností vás sledovat online.

: Mnohé prohlížeče nabízí režim anonymního prohlížení, který neukládá historii hledání ani soubory cookies. Tím omezíte schopnost těchto společností vás sledovat online. Sledování polohy : Vypněte sledování polohy na svém telefonu nebo omezte aplikacím přístup k těmto datům.

: Vypněte sledování polohy na svém telefonu nebo omezte aplikacím přístup k těmto datům. Zabezpečení účtu: Používejte dvoufaktorovou autentizaci a pravidelně kontrolujte, kdo má přístup k vašemu účtu.

Závěr

Google a Facebook (Meta) sbírají ohromné množství dat o svých uživatelích. Tyto informace využívají především k cílení reklamy, což jim umožňuje zůstat bezplatnými službami. Na vás je rozhodnout, jakouGoogle a Facebook shromažďují o uživatelích velké množství informací, přičemž tyto údaje používají k personalizaci služeb, zlepšení uživatelského zážitku a především k cílení reklamy. Tento článek se zaměří na to, co přesně o vás tyto technologické giganty vědí, proč tyto údaje shromažďují a jak můžete své soukromí ochránit.

