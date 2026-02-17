CDR.cz - Vybráno z IT

Steam mění recenze her. Chce u nich ukazovat hardware hráčů

Úterý, 17 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Hry

Zdroj: Shutterstock

Steam v beta verzi zavádí možnost připojit k uživatelské recenzi konkrétní hardwarovou konfiguraci. Hráči tak uvidí, na jakém PC hra běžela a zda mohou čekat podobný výkon. Platforma zároveň sbírá anonymní data o snímkové frekvenci.
Na první pohled jde o drobnost. Ve skutečnosti však řeší dlouhodobý problém, který zná každý hráč. Jeden uživatel napíše, že hra běží skvěle, jiný si stěžuje na propady snímkové frekvence a pády. Bez znalosti jejich sestavy ale nelze posoudit, zda je problém ve hře, nebo v zastaralém hardwaru.

Nová funkce přidává do pravého panelu při psaní recenze zaškrtávací pole s možností připojit PC specifikace. Uživatel si může vytvořit profil své sestavy a ten pak používat opakovaně u dalších recenzí. Odpadá tak nutnost pokaždé vypisovat procesor, grafickou kartu nebo množství paměti ručně.

Někteří hráči už dnes hardware do textu recenze přirozeně uvádějí. Tento krok jen formalizuje praxi, která se na platformě objevuje roky. Zatím není jasné, jak přesně budou údaje na stránkách obchodů vizuálně zobrazeny, ale už samotná možnost filtrování zkušeností podle podobné konfigurace může výrazně pomoci zejména majitelům slabších sestav.

Anonymní sběr dat a reakce komunity

Beta přináší i další změny. Uživatelé systému SteamOS mohou nově anonymně sdílet data o snímkové frekvenci během hraní. Podle informací z testovací verze jsou tato data ukládána bez přímé vazby na konkrétní účet, ale s ohledem na typ použitého hardwaru. Cílem je lepší vyhodnocení kompatibility her a přesnější optimalizace.

Změna souvisí i s platformou Steam Deck, kde je výkon a optimalizace klíčovým tématem. Hráči nyní mohou doplnit i textovou zpětnou vazbu, pokud nesouhlasí s označením Deck Verified, tedy hodnocením, které má informovat o tom, jak dobře titul na zařízení běží.

Součástí aktualizace jsou také technické opravy. Vývojáři řešili například problém, který některým uživatelům bránil instalovat nové hry kvůli příliš rozsáhlé knihovně.

