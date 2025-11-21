CDR.cz - Vybráno z IT

Google mění pravidla hry: Recenze na Mapách půjdou psát anonymně

Pátek, 21 Listopad 2025 - 07:00

Zdroj: Shutterstock

Google Maps dostanou funkci, která může změnit způsob, jakým lidé hodnotí podniky: možnost psát recenze pod přezdívkou a s alternativní fotkou. Spolu s tím dorazí další novinky jako vylepšené objevování míst, nové tipy před návštěvou a chytřejší práce s nabíjením elektroaut.
Google tento podzim rozjíždí balík novinek, který míří přímo na věc: odstranit zbytečný stres kolem psaní recenzí. Hodnocení podniků je už roky jedním z hlavních motorů služby, ale spousta lidí své zkušenosti sdílet nechce, protože neradi ukazují skutečné jméno nebo svou profilovou fotku. Teď se konečně blýská na lepší časy.

Recenze pod přezdívkou místo celého jména

Nově půjde v nastavení profilu přepnout na funkci „Use a custom name & picture for posting“, která dovolí přidat si přezdívku a ilustraci – tedy jakýsi avatar. Podnik tak můžete ohodnotit bez toho, aby kdokoli snadno dohledal vaše jméno nebo tvář. V zákulisí ale platí, že Google recenze stále páruje s reálným účtem, což má zabránit masovému šíření falešných hodnocení.

Zdroj: Shutterstock

Oficiální vysvětlení je spíš hravé – něco ve stylu „buďte podnikům tajným Santou“. Skutečný důvod ale cítí každý, kdo se někdy rozhlížel, zda recenze neprozradí jeho bydliště nebo oblíbenou trasu po městě. V době, kdy lidé víc řeší digitální stopu, může být přezdívka malým, ale vítaným bezpečnostním detailem. A možná také cestou k upřímnějším recenzím.

Vylepšený Explore: místo zmatku jasné tipy

S anonymitou nejde ruku v ruce jen ochrana identity. Google zároveň rozšiřuje kartu Explore. Stačí potáhnout prstem nahoru a zobrazí se přehled podniků, akcí a zajímavostí v okolí – od nově otevřených kaváren po galerie, o kterých vědí hlavně místní. Cílem je jednodušší orientace, zejména když člověk cestuje nebo si jen chce dát něco na zub v neznámé části města.

V USA už se objevuje další novinka: Google rychle sesype tři nejdůležitější rady k místu, kam se chystáte. Tohle krátké shrnutí generuje Gemini z tisíců recenzí a dalšího obsahu, takže člověk na první pohled vidí, jestli stojí oběd za cenu, zda podnik bere rezervace nebo jestli je lepší vyrazit dřív. Nejde o marketingový popis, ale spíš chytrý filtr toho, co lidé reálně řeší.

Elektrická auta? Mapy teď předpoví volné nabíječky

Majitelé elektroaut ocení i drobnost, která může ušetřit čas i nervy. Mapy začnou předvídat obsazenost nabíjecích stanic. S pomocí historických dat a aktuální aktivity se pokusí odhadnout, kolik nabíjecích míst bude volných, když k nim dorazíte. Funkce zamíří do Android Auto a vozů s Android Automotive v následujících týdnech.

Nové funkce nejsou vyloženě revolucí, ale mění atmosféru kolem toho, jak lidé se službou pracují. Anonymní recenze mohou přivést víc poctivých hodnocení, vylepšený Explore usnadní objevování a předpověď dostupnosti nabíjení potěší každého řidiče elektroauta.

Google, Google Maps, recenze
PCMag.com

