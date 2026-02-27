Valve čelí vážnému obvinění: Loot box v Counter-Strike je prý výherní automat
Loot boxy jsou v herním světě běžná věc. Hráč zaplatí za virtuální bednu, otevře ji a čeká, co padne. Někdy obyčejný skin, jindy vzácný kousek, který má na trhu vysokou cenu. Právě tenhle princip teď řeší soud v New Yorku.
Stát podal žalobu na Valve, provozovatele platformy Steam a vydavatele her Counter-Strike 2, Dota 2 a Team Fortress 2. Podle generální prokurátorky Letitie James se systém náhodných odměn příliš podobá hazardu. Zaplatíte, výsledek je náhodný a šance na cenný předmět je nízká.
U Counter-Strike 2 je situace nejviditelnější. Skiny se běžně obchodují na komunitním trhu a některé kusy se prodaly za částky v řádu milionů dolarů. To už podle úřadů není jen kosmetická úprava zbraně, ale digitální předmět s reálnou hodnotou. A právě možnost dalšího prodeje je jedním z hlavních argumentů žaloby.
New York chce, aby Valve loot boxy odstranilo, nebo alespoň upravilo jejich fungování. Součástí žaloby jsou i požadavky na pokuty za dosavadní provoz systému.
Debata o loot boxech není nová. Herní firmy je berou jako standardní způsob monetizace, obvykle bez vlivu na samotnou hratelnost. Kritici naopak tvrdí, že kombinace náhody, animací a vidiny vzácného předmětu vytváří stejný psychologický tlak jako výherní automaty.
V některých zemích už regulace proběhla, jinde se téma vrací opakovaně. Případ v New Yorku je ale významný tím, že míří přímo na jednu z největších herních firem na světě.