Digitální hry mizí z knihoven. Stop Killing Games chce konec této praxe

Úterý, 24 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Právo, Hry

Zdroj: Shutterstock

Hnutí Stop Killing Games oznamuje vznik dvou neziskových organizací v USA a Evropské unii. Cílem je prosadit ochranu hráčů před situacemi, kdy vydavatelé znepřístupní již zakoupené hry. Téma se dostává až na půdu evropské politiky.
Spotřebitelské hnutí Stop Killing Games se chystá vstoupit do nové fáze. Iniciativa, která upozorňuje na praxi vydavatelů odebírat hráčům přístup k již zakoupeným titulům, plánuje založit dvě neziskové organizace. Jedna má vzniknout ve Spojených státech, druhá v Evropské unii. Cílem je proměnit požadavky komunity v konkrétní legislativní návrhy.

Zakladatel kampaně Ross Scott oznámil, že nové organizace se mají zaměřit na právní ukotvení ochrany hráčů. Hnutí chce dosáhnout toho, aby vydavatelé nemohli bez náhrady znepřístupnit hry, za které zákazníci zaplatili. Součástí plánů je také systém, který by umožnil hráčům hlásit případy odebrání přístupu.

Debata o digitálním vlastnictví se rozhořela naplno v roce 2024, kdy společnost Ubisoft ukončila podporu online závodní hry The Crew z roku 2014. Titul byl stažen z digitálních knihoven a přestal být hratelný, protože byl závislý na serverech vydavatele. Pro mnoho hráčů to byl moment, kdy si uvědomili, že nákup digitální hry neznamená trvalé vlastnictví v tradičním smyslu.

První petice hnutí překonala hranici jednoho milionu podpisů. To znamená, že se jí musí zabývat Evropský parlament. Podporu vyjádřily i známé osobnosti herního světa a politiky, včetně některých velkých streamerů a tvůrce hry Minecraft Markuse Perssona. Místopředseda Evropského parlamentu Nicolae Stefanuta se k tématu také veřejně přihlásil.

Spor o to, co je férové

Kritici hnutí upozorňují, že udržování online her v provozu není jednoduché. Live service tituly vyžadují nepřetržitou údržbu serverů, řešení bezpečnostních problémů i správu licencí třetích stran. Právníci specializovaní na duševní vlastnictví upozorňují, že není realistické očekávat provoz takových her navždy. Jakmile ekonomický model přestane fungovat, vydavatel často nemá důvod infrastrukturu dále financovat.

Hnutí však argumentuje tím, že problém nespočívá jen v samotném vypnutí serverů. Kritizuje především situace, kdy hráči přijdou o přístup bez alternativy, například bez možnosti offline režimu nebo bez vydání nástroje, který by komunitě umožnil hru udržovat. Podle zastánců kampaně by měl existovat alespoň minimální standard ochrany zákazníka.

hry, gaming, EU, právo
PCMag.com

