NASA začíná testovat fotosyntézu na Marsu, měla by na planetě generovat kyslík

Zdroj: BusinessInsider

Vesmírná agentura NASA vyslala minulý týden na Rudou planetu svůj nový rover Perseverance, vybaveý řadou moderních zařízení, senzorů, videorekordérů i historicky prvním meziplanetárním vrtulníkem. Většina z těchto zařízení má jediný cíl – prozkoumat Mars a ideálně zajistit podmínky k životu. K tomu slouží i nejnovější zařízení, které na palube Perseverance také najdeme, nazvané MOXIE – Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment.

MOXIE by v podstatě měla na Marsu nahradit fotosyntézu, o kterou se na naší planetě stará flóra. Na Marsu je v řídké atmosféře pouze 0,2% kyslíku, takže je zapotřebí zajistit dostatek kyslíku nejen pro cestu astronautů na Mars, ale i nějaký generátor kyslíku přímo na místě. Kyslík totiž na vesmírných misích zabírá značnou část nákladu.

V tuto chvíli vyslal vědecký tým na Mars pouze malý model o velikosti automobilové baterie. Pokud však bude mise úspěšná, vyšlou na Mars za dalších 10 let zhruba stonásobnou zvětšeninu. V praxi pak MOXIE funguje jako strom – přijímá oxid uhličitý a elektrochemicky rozdělí molekuly na kyslíku a oxidu uhelnatého.

Tento uvolněný kyslík pak bude v budoucnu odchytáván do speciálních nádrží, aby mohl být dále využit lidmi a raketami. Množství produkovaného kyslíku v rámci tohoto experimentu bude pouhých 10 gramů za hodinu, ale v případě většího modelu by se mohlo jednat až o 1 kg za hodinu, což by již mohlo být dostačující, alespoň pro začátek mise.