SpaceX: Další kroky ke hvězdám po odvážném zachycení rakety Starship

Cíl SpaceX: Opakovaně použitelné lety

SpaceX se dlouhodobě snaží o vytvoření opakovaně použitelného vesmírného systému, který by dokázal vysílat a opakovaně chytat rakety, čímž by se značně snížila cena a zvýšila efektivita letů. Nedávné zachycení raketového stupně Super Heavy bez přistávacích nohou představuje nejen technickou inovaci, ale i úsporu hmotnosti rakety. To znamená, že se může zkrátit čas potřebný k přípravě rakety na další start. Tento systém, ve kterém je raketa zachycena, znovu usazena na odpalovací rampu, natankována a znovu vyslána do vesmíru během několika hodin, přibližuje SpaceX k vizím, které byly donedávna považovány za utopické.

Taková frekvence startů by otevřela nesčetné možnosti, nejen v oblasti vědeckého výzkumu a průzkumu, ale také v komerční sféře. Elon Musk, zakladatel a ředitel SpaceX, věří, že tento model vesmírných letů by jednou mohl umožnit rutinní mise na Měsíc a Mars. Kromě průzkumu planet bude mít opakovaně použitelná Starship potenciál pro další expanzi satelitního systému Starlink, což by mohlo přinést internetové připojení i do nejodlehlejších částí světa.

Zdroj: Shutterstock

Klíčové milníky na cestě k vesmíru

Aby SpaceX dosáhla těchto odvážných cílů, připravuje se na sérii technických milníků, které budou postupně posouvat hranice technologie a přibližovat plnou využitelnost systému Starship. Zde je přehled zásadních kroků, které SpaceX plánuje v následujících letech: