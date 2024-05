3 základní rady, jak tisknout kvalitně a plně využít potenciál vaší tiskárny

Stačí dodržet skutečně jen pár zásad, které vám v maximalizaci kvality vašeho tisku a tedy ve výsledku i využití plného potenciálu vaší tiskárny pomohou.

Alfou a omegou kvalitního tisku fotek či dokumentů je samozřejmě vhodná tiskárna spolu s kvalitní náplní v ní. V současnosti je přitom z hlediska kvality vcelku jedno, zda sáhnete po náplních originálních, či kompatibilních nebo chcete-li alternativních. Jejich kvalita je totiž víceméně totožná, zato cena hraje jednoznačně ve prospěch barev alternativních.

Co se pak týče tiskárny, její výběr není nic složitého. Stačí mít jasno v tom, co od ní očekáváte a tyto parametry následně zohlednit při výběru domácí tiskárny, čímž si ve výsledku zajistíte, že vám bude vámi vybraný model 100% „sedět“ po všech směrech.

Výběr přitom opravdu nemá cenu jakkoliv podcenit. Právě typ tiskárny spolu s jejím tiskovým rozlišením a tak podobně jsou totiž zcela klíčové pro kvalitní tisk. Vraťme se ale meritu věci – tedy k maximalizaci kvality tisku tiskáren, které již máte doma.

Tisk kvalitně ve 3 základních krocích

Zajistit si tisk kvalitně lze celou řadou nejrůznějších tipů. Pravdou však je, že jen hrstka z nich má na kvalitu tisku citelný vliv. Níže se proto zaměříme na ty skutečně nejdůležitější, které je rozhodně dobré pro co nejkvalitnější tisk dodržet. Všechny tři tipy níže jsou totiž z hlediska důležitosti na víceméně stejné úrovni.

1. Nastavte si tiskárnu za nejvyšší kvalitu tisku

První zásadou, na kterou nesmíte v žádném případě zapomenout při snaze tisknout co možná nejkvalitněji, je nastavit tisk před zahájením na co nejvyšší kvalitu. Učiníte tak buď v softwarovém rozhraní na vašem počítači, tabletu či telefonu, ze kterého tisk spustíte, nebo přímo na displeji vaší tiskárny. Proč je toto nastavení důležité?

Jednoduše proto, že tiskárna „přepne“ na nejvyšší preciznost jak v míchání barev, tak i rozlišení tisku, čímž vám zajistí to, že co z ní „vyjede“, to bude s ohledem na její technickou výbavu tím nejlepším, čeho je schopná. Je zde sice třeba počítat s tím, že tisk v nejvyšší kvalitě bude oproti standardnímu, neřkuli černobílému tisku trvat o něco déle, výsledek se však dostaví.

2. Obrázky tiskněte jen ve velikosti, která dává smysl

Nemá příliš smysl vás tu zahlcovat jakýmkoliv složitými propočty a rovnicemi, takže jen v krátkosti uvedeme, že čím vyšší rozlišení má, tím lze fotku či obrázek vytisknout větší. Dnešní fotoaparáty naštěstí už fotí v opravdu solidním rozlišení, díky čemuž tak nebývá problém vytisknout si daný snímek třeba i ve formátu A4, což je ve výsledku i maximum, které si doma lze užít. Budete-li ale mít k dispozici jen obrázek například s rozlišením 300 x 150 pixelů, pak na roztažení na A4 rozhodně nebude.

3. Kvalitní tisk fotek i obrázků vám zajistí jen inkoustové tiskárny

Chcete-li na tiskárně kromě textu tisknout fotky, obrázky, grafy a tak podobně, měli byste se obloukem vyhnout laserovým modelům a bez váhání pořídit tiskárnu inkoustovou. Právě tento typ je totiž pro tisk fotek a obrázků daleko vhodnější díky typu náplně, která umožňuje lepší napojení barev na papíře, jejich míchání a tak podobně. Dokonce se dá říci, že i podstatně levnější inkoustová tiskárna zvládne obrázky vytisknout lépe než drahá laserová tiskárna, která má však zase navrch v rychlosti tisku a kvalitě (konkrétně ostrosti) textových dokumentů.

Pokud se pak ptáte na to, jak tisknout na fotopapír, je to skoro jako kdybyste se ptali na to, jak nastavit barevný tisk. Jinými slovy, je to naprostá hračka, kterou zvládne opravdu každý. Po pořízení fotopapíru jej totiž stačí vložit do zásobníku na papír vaší tiskárny (případně jej v něm „zafixovat“ pomocí posuvného držáku papíru tak, aby dokonale v zásobníku sedě) a je skoro hotovo.

Pak už totiž jen stačí začít přes počítač tisknout s tím, že na něm nastavíte nejvyšší možnou kvalitu tisku, dále pak rozměr papíru, na který se bude tisknout a je hotovo. Ačkoliv se fotopapír vzhledově od klasického papíru liší svým povrchem, není pro něj třeba ve výsledku tisk jakkoliv více přizpůsobovat. Doma jej tedy zvládne opravdu každý.