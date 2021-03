5 nejočekávanějších her pro březen 2021: Nedostupné grafiky vás ani nemusí mrzet

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Maquette

Vyšlo 2. března | PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Hned ze začátku měsíce se na digitálních pultech objevila unikátní logická hra z pohledu první osoby, ve které si budeme pohrávat s perspektivou. V debutovém kousku malého nezávislého studia se ocitneme v escherovském světě, kde je vše zároveň titěrné, i neskutečně obrovské.

Výhodou také je, že Maquette stihnete dohrát dříve, než vás její jednoduchá premisa stihne omrzet. Hru lze zakoupit na zmiňovaných platformách, ale také si ji v březnu mohou zahrát šťastní majitelé PlayStationu 5 v rámci předplatného PS Plus.

Hardwarové požadavky Maquette:

Minimální Doporučené OS Windows 7 Windows 10 CPU Intel Core i5-650

AMD Phenom II X4 965 Intel Core i7-3770

AMD FX-8350 RAM 4 GB RAM 4 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 470

AMD Radeon HD 6970 Nvidia GTX 1060

AMD RX570 HDD 5 GB volného místa 5 GB volného místa

Stronghold: Warlords

Vychází 9. března | Windows PC

Strategická hra Stronghold Crusader si v našich končinách vybudovala silnou pověst, zejména pak první díl. Následujícím pokračováním už se ovšem stejné kouzlo zopakovat tolik nepodařilo. Firefly Studios se však nevzdávají a tento měsíc to zkouší znovu, tentokrát se ale neocitneme ve středověké Evropě, ale ve východní Číně. Titul měl sice vyjít již ke konci ledna, okolnosti ho ale donutily přesunout se o kus dále.

(hra měla vycházet již v lednu, bohužel byla odložena)

Stronghold Warlords pokryje historické období od 3. století před Kristem až po období Čingischána ve 13. století našeho letopočtu. Zhostíme se mongolských armád, japonských samurajů a elitních vojáků čínského císařství. Klíčovou herní mechanikou má být umělá inteligence jednotlivých frakcí, kterou si budeme přizpůsobovat, aby se chovala na bojišti podle našich přání.

Hardwarové požadavky Stronghold: Warlords:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3330 nebo ekvivalentní AMD Intel Core i7-3770

AMD Ryzen 5 1600X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 680

AMD Radeon HD 7970 Nvidia GTX 970

AMD R9 290 HDD 6 GB volného místa 6 GB volného místa

It Takes Two

Vychází 26. března | PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X

Od tvůrců jedné z nejpopulárnějších lokálních kooperativních her moderní doby, A Way Out, vychází další akční adventura stejného žánru. Další kousek pod taktovkou Josefa Farese nás postaví do role problematického páru May a Codyho, kteří byli přeměněni na loutky a přeneseni do fantaskního světa plného nástrah, jež musí společnou silou překonat.

Stejně jako předchozí titul si ani tuto hru sami prostě nezahrajete. K dispozici je však výběr mezi lokálním a online multiplayerem pro ty, kteří budou muset sáhnout dále než za hranice svých domovů pro nalezení vhodného parťáka. Přestože hra vyžaduje dva hráče, zakoupit si stačí pouze jednu kopii a druhého hráče lze do hry zdarma pozvat.

Hardwarové požadavky It Takes Two:

Minimální Doporučené OS Windows 8.1 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-2100T

AMD FX 6100 Intel Core i5-3570K

AMD Ryzen 3 1300X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660

AMD R7 260X Nvidia GTX 980

AMD R9 290X HDD 50 GB volného místa 50 GB volného místa

Doom 3 VR

Vychází 29. března | PlayStation VR

Sony sice letos už odhalilo pár informací o nové verzi PS VR, je však nad Slunce jasné, že letos nevyjde. Místo toho se na současnou generaci ještě tento rok podívá hned šestice nových her, mezi nimiž je právě i Doom 3 VR. Mělo by se jednat o převedení remasterované BFG edice z roku 2012 s oběma expanzemi (The Lost Mission a Ressurection of Evil) do prostředí VR.

Původně se sice tento titul měl objevit na Oculus Rift, po soudních tahanicích z toho však nakonec sešlo, a na Oculus se nedávno objevil pouze neoficiální port od moderské komunity. Podle nadšených hráčů však i tato verze dokazuje, že rozhodnutí vydat Doom 3 do VR rozhodně není špatná volba. Pokud prodeje nezklamou, můžeme se možná v budoucnu těšit i na přenesení dalších starších stříleček do světa virtuální reality.

Evil Genius 2: World Domination

Vychází 30. března | Windows PC

S vlnou nostalgie ještě nekončíme. Satirická budovatelská strategie, ve které máme za úkol zbudovat dokonalé záporácké doupě pro vybraného superpadoucha, překvapuje po více jak patnácti letech vypilovaným druhým dílem.

Původní studio sice již dávno zaniklo, ale práva v rukou britského Rebellion Developments ležely už mnoho let. Po facebookové a mobilní předělávce původního titulu se jim konečně podařilo sehnat dostatečné financování na plnohodnotné pokračování, které zamýšleli již od samého počátku. Namísto klasického postupování kampaněmi si na začátku vybereme jeden ze tří ostrovů a jednoho ze čtyř záporáků, a vrhneme se do stavby doupěte, jež má za úkol vytvořit nástroj zkázy.

Hardwarové požadavky Evil Genius 2: World Domination:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-8100 nebo ekvivalentní AMD Intel Core i7-4770K

AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GT 1030

AMD RX 550 Nvidia GTX 1660 SUPER

AMD RX 5700

Vrací se s novým obsahem

Two Point Hospital: Jumbo Edition – ultimátní edice hry vyšla 5. března na konzole

– ultimátní edice hry vyšla 5. března na konzole Watch Dogs Legion – dlouho očekávaný multiplayer přichází už 9. března

– dlouho očekávaný multiplayer přichází už 9. března Total War: Three Kingdoms – Fates Divided – rozšíření o osudu Číny ve druhém století vyjde 11. března

– rozšíření o osudu Číny ve druhém století vyjde 11. března Crash Bandicoot 4: It’s About Time – po PS4 se podívá i na ostatní platformy už 12. března

– po PS4 se podívá i na ostatní platformy už 12. března The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition – nový obsah do stále populárního MMORPG vyjde 16. března

nový obsah do stále populárního MMORPG vyjde 16. března The Binding of Isaac: Repentance – obrovské DLC vychází už 31. března

Dále vychází