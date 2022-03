5 nejočekávanějších her pro březen 2022

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.



ELEX II

Vychází 1. března | PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Pro fandy RPG hned první den v měsíci vyšlo pokračování originálního technicko-magického světa z per tvůrců Piranha Bytes. V tomto díle se v roli Jaxe vydáme sjednotit svobodný lid Magalanu proti nové hrozbě Skylands, kteří by jinak bez váhání změnili tvář naší planety k nepoznání.

Opět se můžeme těšit na otevřený post-apokalyptický svět plný unikátních NPC, které reagují rozmanitými způsoby na činy hlavního hrdiny. Značná vylepšení slibuje hlavně soubojový systém, zatímco grafické zpracování stále nijak zvlášť neohromí.

Hardwarové požadavky Elex II:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-7400

AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i5-9500F

AMD Ryzen 7 2700 RAM 12 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 5600 XT Nvidia GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 XT HDD 45 GB volného místa 45 GB volného místa

Gran Turismo 7

Vychází 4. března | PlayStation 5, PlayStation 4

Majitelé obou současně prodávaných generací konzolí PlayStation si mohou tento měsíc už po sedmé vychutnat krásné scenérie ve vysoké rychlosti na více než 90 různých tratích. Těšit se také můžete na přes čtyři stovky dostupných vozidel s jedinečným chováním.

Čeká nás také ještě trochu realističtější ježdění na PS5 díky zakomponování haptické odezvy a adaptivních triggerů nového ovladače Dualsense. Zapomenout nesmíme ani na populární split-screen mód pro více hráčů a spoustu dalších starých i nových herních režimů, mezi nimiž si téměř každý fanda najde to své.

Triangle Strategy

Vychází 4. března | Nintendo Switch

Ve stejný den jako Gran Turismo 7 vyšel na další japonskou konzoli krásný kousek od talentovaných tvůrců skvělé příběhovky Octopath Traveller. Triangle Strategy opět kombinuje nádherným způsobem spojení staré klasické pixelové grafiky s moderním 3D v rozmanitém RPG světě s důležitými volbami, zamilovatelnými postavami a ještě větší várkou hratelných charakterů.

Tentokrát se můžeme těšit i na ještě propracovanější tahový systém s větší hloubkou strategických rozhodnutí. V Triangle Strategy se přesuneme do světa Serenoa, kde mezi sebou tři národy bojují o zdroje soli a oceli - na nás tak zůstává naverbovat loajální válečníky do svých služeb a s jejich pomocí uvést řád do tohoto překrásného světa.

GhostWire: Tokyo

Vychází 25. března | PlayStation 5, Windows PC

Jak již název napovídá, v nové IP od Bethesda Softworks se podíváme do hlavního města Japonska, kde kvůli podivné události zmizelo 99 % obyvatel. Ve hře se spojíme s mocnou přízračnou silou, která nám poskytne mocné schopnosti s jejichž pomocí se pokusíme odhalit temnou pravdu a postavit se nebezpečnému kultistovi v pozadí těchto událostí.

Za každým rohem na nás číhají nebezpečná monstra a celou hrou nás bude provádět hutná atmosféra, která funguje jako špičkový generátor husí kůže. Zatím vychází GhostWire: Tokyo pouze na PS a PC, za rok jim však uplyne konzolová exkluzivita, a jelikož Bethsedu nyní vlastní Microsoft, očekává se, že někdy v té době by se mohla podívat i do předplatného Xbox Game Pass.

Hardwarové požadavky GhostWire: Tokyo:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i7-4770K

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 5 2600 RAM 12 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 5500 Nvidia GeForce GTX 1080

AMD Radeon RX 5600 HDD 20 GB volného místa 20 GB volného místa

Tiny Tina's Wonderlands

Vychází 25. března | PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Na většinu dnešních platforem vychází ve stejný den jako předchozí titul i očekávaný spin-off s jednou z nejoblíbenějších postav ze série Borderlands. Tiny Tina (zpátky ve své dětské verzi) tento měsíc zaskočí za pána dračí jeskyně.

Můžeme se těšit na naprosto originální postavy s kompletně novým arsenálem zbraní a schopností ve světě šílenějším než nabízí klasické Borderlands. Jak je již v této sérii zvykem, i Wonderlands si budeme moci zahrát ve split-screen režimu, a to až ve čtyřech hráčích (nebo až ve dvou na předcházejících generacích konzolí), ale těšit se můžeme hlavně na novinky v podobě vlastní tvorby postavy a multiclass systém nabízející naprosto neotřepané kombinace.

Hardwarové požadavky Tiny Tina's Wonderlands ještě nebyly zveřejněny.

Vrací se s novým obsahem

Megaquarium: Freshwater Frenzy – 1. března dorazilo do hry nové DLC

– 1. března dorazilo do hry nové DLC 35MM – 2. března se po 6 letech od vydání na PC se dočkají i vlastníci PS4, XBO a Switch

– 2. března se po 6 letech od vydání na PC se dočkají i vlastníci PS4, XBO a Switch Quest For Infamy – majitelé konzolí se dočkali 4. března

– majitelé konzolí se dočkali 4. března Jurassic World Evolution 2 – 8. března vyjde DLC Camp Cretaceous Dinosaur Pack

– 8. března vyjde DLC Camp Cretaceous Dinosaur Pack Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok – 10. března vyjde obří DLC do posledního dílu asasínů

– 10. března vyjde obří DLC do posledního dílu asasínů .hack//G.U. Last Recode – 11. března vyjde na Nintendo Switch

– 11. března vyjde na Nintendo Switch GTA V – 15. března zavítá GTA na novou generaci konzolí, spolu s GTA online

– 15. března zavítá GTA na novou generaci konzolí, spolu s GTA online WRC 10 – 17. března vyjde na Nintendo Switch

– 17. března vyjde na Nintendo Switch Persona 4 Arena Ultimax – 17. března se Persona 4 Arena vrátí na PC, PS4 a Switch v nové verzi

– 17. března se Persona 4 Arena vrátí na PC, PS4 a Switch v nové verzi The Ascent - 24. března se podívá na konzole PlayStation 4 a 5

- 24. března se podívá na konzole PlayStation 4 a 5 Crusader Kings 3 – 29. března vyjde na novou generaci konzolí

– 29. března vyjde na novou generaci konzolí Death Stranding Director's Cut – 30. března dorazí verze Director's Cut na PC

Dále vychází