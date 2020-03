5+4 hry s tématikou pandemie: Vypořádejte se s koronavirem virtuálně

Zdroj: Oficiální

Plague Inc.

Vyšlo 26. května 2012 | Android, iOS, Windows, Linux, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One

Když se řekne pandemie, většině z nás vyvstane z paměti právě Plague Inc. I proto také v této době zažívá druhý start a počet hráčů i kupujících na všech platformách se za poslední týdny razantně zvýšil. Největší výhodou je možnost si tuhle hru zahrát snad na všech dostupných platformách, tedy i na mobilních telefonech.

Na rozdíl od ostatních zmíněných her zde jsme na straně zákeřné nemoci a snažíme se vyhladit celé lidstvo dříve, než stihnou vědci vyvinou lék. Pomáhat nám v tom budou různé mutace, které zvýší infekčnost či závažnost nemoci, nebo nám ji pomohou skrýt před zraky doktorů. Vyjma možnosti tvorby vlastního viru máme také k dispozici přednastavené scénáře, kooperativní nebo kompetitivní mód.

Pandemic: The Board Game

Vyšlo 24. srpna 2018 | Android, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, Mac OS

Jistým opakem vůči výše zmiňovanému Plague Inc. je Pandemic: The Board Game, kde stojíme na straně dobra, lépe řečeno lidstva. Tato původně desková hra totiž vyšla i v počítačové verzi, díky čemuž se ani milovníci deskových her nemusí scházet osobně. Jak příhodné podmínky pro aktuální karanténu.

V této kooperativní hře až pro pět hráčů se pokoušíte zachránit svět zastavením čtyř smrtících chorob, které na světě naráz vypukly. Komu by nestačila základní hra, může si pořídit ještě dvěma výbornými rozšířeními, která přidávají spoustu nových možností, mutací a nových charakterů.

A Plague Tale: Innocence

Vyšlo 14. května 2019 | Windows, PlayStation 4, Xbox One

V Plague Tale: Innocence můžeme v roli sourozenců de Rune můžeme okusit šíření pandemie ve Francii 14. století. Ve hře nás ale kromě všudypřítomného moru potrápí hlavně nezadržitelné proudy krys, které dle domněnek nemoc přenáší, a inkvizice, která je sourozencům Amicii a Hugovi neustále v patách. Na obranu máme navíc k dispozici pouze prak a pochodeň a s notnou dávkou štěstí se budeme plížit nepřátelům mezi nohama.

S klidem můžeme hru doporučit jako jednu z nejkrásnějších příběhových her minulého roku. Pro případné zájemce je hra dostupná v rámci předplatného Xbox Game Pass na PC i Xbox One.

Tom Clancy’s The Division 2

Vyšlo 15. března 2019 | Windows, PlayStation 4, Xbox One, Stadia

V druhém díle se přesouváme do Washingtonu, který byl také zasažen ekoteroristickým útokem pozměněných neštovic a v roli agentů divize se odebíráme nastolit řád v chaosem zmítaných ulicích. Jako na zavolanou právě před dvěma týdny vyšla velká expanze Warlords of New York v níž (jak název napovídá) se vracíme do New Yorku, jenž jsme důkladně prozkoumali v prvním díle. Z důvodu vydání expanze je standartní edice prvního i druhého dílu nyní na uPlay k dispozici za pouhých 10 eur.

911 Operator

Vyšlo 24. února 2017 | Android, iOS, Windows, Linux, Mac OS, Nintendo Switch, Xbox One

Přestože se v této hře přímo nepostavíme žádné smrtelné chorobě, můžeme si alespoň zhruba představit, jak to mají nyní operátoři linky integrovaného záchranného systému těžké. Našim úkolem je ve hře přijímat příchozí hovory a správně na ně reagovat – podávat pokyny pro poskytnutí první pomoci, vyslat správně veliký počet příslušných složek nebo jen poradit volajícímu s jeho situací.

Nadabované rozhovory jsou navíc inspirovány skutečnými událostmi, včetně hloupých vtipů, které jsou pro operátory těchto linek denním chlebem. Již nyní má hra k dispozici čtyři různá rozšíření a za týden vyjde i pokračování s názvem 112 Operator s novými možnostmi ve všech dostupných oblastech.

Jakákoliv hra ze zombie žánru

Většina těch slavných hrůzostrašných zombie apokalyps začaly jako téměř neškodná nákaza. Za zmínku stojí hned několik z nich. První je jedna z nejslavnějších PlayStation exkluzivek, jež se letos dočká pokračování, The Last of Us. Zde však není na vině přímo virus, nýbrž parazitická houba inspirovaná reálným druhem, který napadá mravence.

O zákeřný virus se ale už jedná v další kultovní sérii (která taktéž původně patřila pod PlayStation) Resident Evil, vycházející již od roku 1996. Ve většině dílů zavítáme do Raccoon City, pod nímž byl v obrovském komplexu Umbrella Corporation vytvořen T-virus schopný oživit mrtvou tkáň a měnit DNA. Ten však unikl a město je nyní plné infikovaných, skrze které se musíme ve hrách prodrat.

Za zmínku stojí i další PlayStation exkluzivita z minulého roku Days Gone, kde se snažíme přežít ve světě plném velmi rychlých nakažených. Oproti předchozím zmíněným hrám se zde mnohem více zaměřujeme na virus, jeho šíření a mutaci, nalezení pacienta nula a tvorbu možného léku.

Nesmíme zapomenout ani na českou survivalovou střílečku původně vzniklou jako modifikaci pro Armu 2 – DayZ. Ta se dodnes těší velké oblibě, denně jí hraje kolem 20 tisíc hráčů a na Steamu se jedná o jednu z top 50 nejhranějších her.