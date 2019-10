6 Nejočekávanějších her pro listopad 2019: Rozlučte se se současnou generací

Vybrali jsme pro vás šestici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Red Dead Redemption 2

Vychází 5. listopadu | Windows PC (již dostupné na Playstation 4, Xbox One)

Ačkoliv tu s námi Red Dead Redemption 2 je už více než rok, stále se řadí mezi nejočekávanější tituly pro letošní sezónu, neboť si jej po dlouhém čekání konečně užijou také PC hráči. Přechod na technologicky nejsilnější platformu sebou samozřejmě nese významný posun po vizuální stránce, kde budete limitováni pouze svým železem, nebo spíše vlastní peněženkou.

Red Dead Redemption 2 sice ohlásilo svůj příchod na PC platformu teprve nedávno, ale ve skrytu duše všichni tušili, že se dříve či později dočkáme. Divoký západ od Rockstar Games si tak konečně budeme moci užít v maximální kvalitě, při 4k rozlišení, otevřeným frameratem a neomezenými moderskými možnostmi.

Hardwarové požadavky Red Dead Redemption 2:

Minimální Doporučené OS Windows 7-SP1 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel i5-2500K nebo AMD FX-6300 Intel i7-4770K nebo AMD Ryzen 5 1500X RAM 8 GB RAM 12 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 770 (2GB) nebo AMD Radeon R9 280 (3GB) Nvidia GTX 1060 (6GB) nebo AMD Radeon RX 480 (4GB) HDD 150 GB volného místa 150 GB volného míst

Vychází 8. listopadu | Playstation 4

Málokdy se nám naskytne příležitost stát u zrodu nového žánru. Hideo Kojima se této role zhostil již v minulosti u série Metal Gear, která odstartovala žánr plíživých akcí. Podobného milníku by měl docílit nadcházející Death Stranding, který je stále zahalen tajemstvím a jen recenzenti v současné době vědí, s čím se budete potýkat.

Death Stranding by měla být kooperativní hrou pro jednoho hráče. Tento oxymoron znamená, že činy jednoho hráče se promítnou do hry druhého hráče. Kde zanecháte žebřík, tam jej druhý najde a naopak. Ačkoliv tedy procházíte světem sami, jste vázání na pomoc ostatních lidí z celého světa, kteří se snaží dopracovat společnými silami ke stejnému cíli.

Vychází exkluzivně pro Playstation 4. Pro PC až v létě 2020.

Need For Speed Heat

Vychází 8. listopadu | Windows PC, Playstation 4, Xbox One

Král závodních her se letos vrací a zaveze vás do fiktivní verze Miami zvané Palm City. Předchozí díly vždy inklinovaly buďto k pouličním závodům nebo legálním okruhům. Need For Speed Heat oba břehy spojuje. Za denního světla si budete vydělávat legálními závody na novou káru, v noci pak budete budovat reputaci a ujíždět poldům.

Mezi dnem a nocí budete moci libovolně střídat. Peníze i reputace budou navzájem oddělené herní měny. Zatímco peníze vám otevřou dveře k více než 127 vozidlům od 33 různých značek, reputace opepří pouliční závody o policejní hlídky, které se k vám budou s vaší rostoucí reputací chovat čím dál agresivněji.

Hardwarové požadavky Need For Speed Heat:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3570 nebo AMD FX-6350 Intel Core i7-4790 nebo AMD Ryzen 3 1300X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 280X NVIDIA GeForce GTX 1060 nebo AMD Radeon RX 480 HDD 50 GB volného místa 50 GB volného místa

Pokémon Sword & Shield

Vychází 15. listopadu | Nintendo Switch

Každá nová generace Pokémonů je pro vývojáře jako pletení si vlastního biče. Počet příšerek v uplynulých letech neustále stoupal, až jim nakonec přerostl přes hlavu. S novými přírůstky do série bude Pokémonů již přes tisíc, což sebou nese špatné zprávy pro všechny věrné fanoušky.

V nových dílech Sword & Shield se budete setkávat výhradně s novějšími potvůrkami. Ze starších zástupců se setkáte jen s předem vymezeným množstvím, které se tvůrci rozhodli do hry implementovat. Poprvé v sérii tedy všechny nikdy nechytíte. Spolehnout se můžeme snad jen na návrat oblíbených Pokémonů, jejichž absenci si tvůrci vůči fanouškům nemohou dovolit.

Novinkou pro sérii se stane nová forma transformace Pokémonů s názvem Dynamax, po kterém příšerky vyrostou do gigantických rozměrů a stanou se silnějšími. K jejich poražení budete muset kooperovat s ostatními hráči, které v případě potřeby zasupluje umělá inteligence.

Vychází exkluzivně pro Nintendo Switch.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Vychází 15. listopadu | Windows PC, Playstation 4, Xbox One

Před Vánocemi si letos užijete Hvězdné války na filmovém plátně i na vašich monitorech. Po dlouhé době si konečně užijete kvalitní příběhový zážitek z daleké, předaleké galaxie. Ve Star Wars Jedi: Fallen Order se vrátíte v čase mezi třetí a čtvrtou epizodu, během které jsou poslední zbývající členové řádu Jedi loveni Impériem.

Vžijete se do role padawana, Cala Kestise, který masakru unikl a pokouší se žít normálním životem. Osud ho však dožene a je nucen se světelným mečem v ruce dokončit svůj výcvik za běhu. Fanoušky snad potěší, že příběh hry je oficiální součástí kánonu.

Star Wars Jedi: Fallen Order by mělo kombinovat kvalitní příběh s RPG prvky, průzkumem otevřeného světa a souboji inspirovanými sérií Dark Souls. Těšit se tedy můžeme na souboje s adekvátní výzvou vyžadující správné časování úderů a úhybů.

Hardwarové požadavky Star Wars Jedi: Fallen Order:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-3220 nebo AMD FX-6100 Intel Core i7-6700K nebo AMD Ryzen 1700 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750 NVIDIA GeForce GTX 1070 nebo AMD RX Vega 56 HDD 55 GB volného místa 55 GB volného místa

Shenmue 3

Vychází 19. listopadu | Windows PC, Playstation 4

Značka Shenmue patří k těm hrám, o kterých se mluví v superlativech, ale kdykoliv se někoho na ně zeptáte, většinou vám prozradí, že ani jeden z prvních dvou dílů nehrál. Což je zároveň i důvodem k tomu, proč se na třetí díl čekalo téměř 20 let. Původní Shenmue z roku 1999 svého času obsadilo příčku nejdražší videohry všech dob a ještě dnes se může chlubit 17. pozicí.

Tato čísla však nešla ruku v ruce s prodejností, která byla hluboko pod očekáváními. Je to ovšem škoda, jelikož je až doposud herní komunita přesvědčena, že jde o jeden z nejlepších herních zážitků všech dob. K vývoji třetího dílu tedy vývojáři přistoupili velice opatrně a trh si zmapovali Kickstarterovou kampaní kdysi dávno v roce 2015. Komunita na ni zodpověděla více než pozitivně a vybralo se na vývoj více než 6 milionů dolarů.

Tvůrci s nově nabytým sebevědomím posléze vyvíjeli titul další čtyři roky, až se skoro zdálo, že se po hře slehla zem. Její nadcházející vydání v listopadu letošního roku je tedy zázrakem a zároveň důkazem, že ne vždy vysoká prodejnost značí kvalitní titul. Slávy reflektorů se holt některá díla dočkají až po dvou dekádách, přesněji po 18 letech od vydání Shenmue II v roce 2001.

Hardwarové požadavky Shenmue 3 (pouze odhadované, neoficiální):

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4460 nebo ekvivalentní AMD Intel Core i7-7700K nebo ekvivalentní AMD RAM 4 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GeForce GTX 650 Ti nebo ekvivalentní AMD Radeon NVIDIA GeForce GTX 1070 nebo ekvivalentní AMD Radeon HDD 100 GB volného místa 100 GB volného místa

Vrací se s novým obsahem:

Football Manager 2020 se vrací s novým ročníkem 19. listopadu na PC, k dispozici bude rovněž přes Google Stadia

se vrací s novým ročníkem 19. listopadu na PC, k dispozici bude rovněž přes Google Stadia Prison Architect vpustí 21. listopadu do vězení psychicky labilní vězně skrze nový datadisk Psych Ward

vpustí 21. listopadu do vězení psychicky labilní vězně skrze nový datadisk Psych Ward Civilization VI se po třech letech, 22. listopadu, prodere na konzolové platformy Playstation 4 a Xbox One

se po třech letech, 22. listopadu, prodere na konzolové platformy Playstation 4 a Xbox One Age of Empires 2 už jednou kabátek oprášilo, 14. listopadu ho však shodí a obleče se do zbrusu nových vizuálů

už jednou kabátek oprášilo, 14. listopadu ho však shodí a obleče se do zbrusu nových vizuálů XIII se svojí komiksovou grafikou dokáže uchvátit i dnes, ale 13. listopadu se vrátí v plné parádě s plnou kompatibilitou pro současná PC, Playstation 4 a Xbox One

se svojí komiksovou grafikou dokáže uchvátit i dnes, ale 13. listopadu se vrátí v plné parádě s plnou kompatibilitou pro současná PC, Playstation 4 a Xbox One Just Dance 2020 své hráče 5. listopadu opět roztančí

své hráče 5. listopadu opět roztančí Shadow of the Tomb Raider zabalilo veškerý svůj dosavadní obsah a 5. listopadu bude k mání v definitivní edici

Dále vychází...